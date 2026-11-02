 Coșmarul unei pensionare de 97 de ani! Cum a ajuns femeia să datoreze 455.000 de euro pentru un credit
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Coșmarul unei pensionare de 97 de ani! Cum a ajuns femeia să datoreze 455.000 de euro pentru un credit

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O pensionară din Irlanda trăiește un adevărat șoc financiar la vârsta de 97 de ani, după ce a aflat că are de returnat către Bank of Ireland suma uriașă de 455.081 de euro pentru un împrumut contractat în anul 2003. 

Cum a ajuns o pensionară de 97 de ani să datoreze 455.000 de euro pentru un credit
Cum a ajuns o pensionară de 97 de ani să datoreze 455.000 de euro pentru un credit Foto: Shutterstock

Deși la momentul semnării actelor femeia a primit 130.000 de euro, acumularea dobânzilor compuse pe parcursul a peste două decenii a făcut ca datoria totală să crească de peste trei ori. 

Capcana creditului viager: avea nevoie de 30.000 de euro, dar a împrumutat 130.000

În 2003, pe când avea 72 de ani, trăia singură și nu avea copii, femeia a primit direct de la Bank of Ireland o ofertă pentru un împrumut viager (equity release). După ce s-a consultat la acea vreme cu un avocat, pensionara a fost de acord să acceseze facilitatea financiară, potrivit The Irish Times

Un detaliu esențial contestat puternic de familie este proporția sumei acordate: femeia avea nevoie reală de numai 30.000 de euro. Diferența de 100.000 de euro a fost depusă automat într-un cont de economii deschis la aceeași bancă, unde a rămas neatinsă.

Mecanismul acestui produs bancar le permitea vârstnicilor să obțină lichidități garantând cu propria locuință, fără obligativitatea achitării unor rate lunare.

Dobânda anuală nu se plătea la scadențe regulate, ci se capitaliza și se adăuga permanent la soldul principal, generând dobândă la dobândă. Rambursarea integrală a fost prevăzută să devină exigibilă doar la decesul titularului, la înstrăinarea imobilului sau în eventualitatea mutării definitive din locuință. În iunie 2026, calculul oficial transmis pentru lichidarea contractului indica datoria record de 455.081 de euro.

Dosar blocat la Ombudsman și replica băncii: „Condițiile au fost clare”

Rudele bătrânei încearcă de ani de zile să obțină renegocierea sau anularea clauzelor abuzive, contestând legitimitatea acordării unei sume de peste patru ori mai mari decât nevoia reală a pensionarei. În august 2025, familia a înaintat o plângere oficială către Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO), organismul irlandez de arbitraj pentru litigii financiare.

În mai 2026, instituția a anunțat rudele că soluționarea dosarului ar putea întârzia încă 12 până la 14 luni, în ciuda vârstei înaintate a femeii.

Bank of Ireland susține că tranzacția a respectat toate normele legale în vigoare la momentul parafării:

Banca a transmis că termenii și condițiile produsului au fost prezentate transparent și că fiecare solicitant era obligat prin procedură să apeleze la consultanță juridică independentă înainte de semnare. Totodată, instituția financiară a confirmat că acest tip de împrumut viager a fost retras definitiv din oferta sa comercială.

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