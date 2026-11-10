 Schimbarea importantă introdusă de Ryanair chiar de astăzi. Ce trebuie să știe pasagerii care circulă cu bagaje de cală
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Schimbarea importantă introdusă de Ryanair chiar de astăzi. Ce trebuie să știe pasagerii care circulă cu bagaje de cală

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Românii care circulă cu avionul trebuie să știe că unele schimbări vor intra în vigoare chiar de astăzi. Ryanair va modifica programul de închidere a ghișeelor pentru predarea bagajelor de cală în toate aeroporturile în care operează.

Modificarea intră în vigoare din 10 noiembrie
Modificarea intră în vigoare din 10 noiembrie Foto: Arhivă

Ryanair anunță o schimbare importantă pentru pasageri. Mai precis, românii care călătoresc cu avioanele acestei companii aeriene trebuie să știe că vor avea mai puțin timp la dispoziție pentru a-și preda bagajele înainte de plecare.

Potrivit informațiilor de la adevarul.ro, serviciul de predare a bagajelor, bag drop, va urma să se închidă cu nu mai puțin de 60 de minute înainte de decolarea avionului. Până acum, acest serviciu se închidea la numai 40 de minute înainte de ora programată pentru decolare. În plus, modificarea va intra în vigoare chiar de astăzi, 10 noiembrie 2026.

Schimbarea se aplică în toate aeroporturile

Practic, începând de astăzi, pasagerii care au achiziționat servicii de transport pentru bagajele de cală vor fi nevoiți să predea bagajele la ghișeele de check-in cu cel puțin o oră înainte ca avionul lor să decoleze. Iar schimbarea se aplică în toate aeroporturile unde operează Ryanair.

Compania aeriană a explicat faptul că această modificare a fost introdusă în încercarea de a reduce numărul de pasageri care își pierd zborurile deoarece nu reușesc să-și predea bagajul la timp.

Unii pasageri nu vor fi afectați de modificare

Cu toate acestea, mulți pasageri nu vor sesiza deloc schimbarea. Este vorba despre cei care fac check-in online și călătoresc fără a avea un bagaj de cală.

Le reamintim pasagerilor care folosesc serviciile de drop-off bagaje să ajungă la aeroport din timp și să se asigure că au făcut check-in-ul și au predat bagajele înainte ca birourile de check-in și preluare bagaje să se închidă cu 60 de minute înainte de decolare. Restul de 80% dintre pasageri, care fac check-in online și nu au bagaj de cală, nu sunt afectați de această modificare”, a transmis compania aeriană Ryanair.

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