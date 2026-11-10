 Cum poți desfunda ușor chiuveta din bucătărie. Un ingredient ieftin te va scăpa de problemă
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Cum poți desfunda ușor chiuveta din bucătărie. Un ingredient ieftin te va scăpa de problemă

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Cu toții știm cât de frustrant este să ne confruntăm cu o scurgere înfundată, mai ales atunci când vine vorba despre chiuveta din bucătărie. Din fericire, există un truc simplu la care putem apela pentru a scăpa rapid de această problemă.

Țevile pot fi desfundate foarte ușor
Țevile pot fi desfundate foarte ușor Foto: IStock

O scurgere înfundată poate fi o experiență frustrantă, mai ales atunci când nu observăm din timp apariția problemei. Atunci când vine vorba despre chiuveta din bucătărie, în fiecare zi se scurg în ea urme de grăsime, resturi de mâncare și diverse alte sosuri sau resturi care vor duce la înfundarea țevilor, potrivit express.co.uk.

În timp, depunerile care se acumulează vor forma un strat de grăsime pe interiorul conductelor. Acesta poate favoriza apariția mucegaiului și a bacteriilor, precum și a mirosurilor neplăcute. Dacă nu se intervine la timp, se pot forma și alte blocaje, iar evacuarea apei va deveni mult mai lentă. Pentru a remedia problema, este foarte posibil să fim nevoiți să apelăm la un instalator profesionist.

Sarea poate fi perfectă pentru a scăpa de problemă

Din fericire, există o metodă simplă care ne va ajuta să scăpăm de această problemă! Potrivit expertei Lynsey Crombie, nu trebuie decât să folosim un ingredient pe care deja îl avem în bucătărie. Este vorba despre simpla sare!

„Știai că sarea nu este folosită doar la gătit? Este, de fapt, un excelent agent natural de curățare! Sarea absoarbe grăsimea și lichidele, îndepărtează petele persistente, chiar și pe cele de vin roșu și are proprietăți antibacteriene ușoare, fiind astfel perfectă pentru înmuierea bureților de bucătărie sau pentru frecarea tocătoarelor”, spune Crombie.

Care este opinia experților

Practic, potrivit expertei britanice, tot ce trebuie să facem este să presărăm suficient de multă sare în scurgerea chiuvetei, după care vom turna apă fiartă. Acest truc este unul ieftin, care ne va ajuta să scăpăm de problema țevilor înfundate foarte rapid și ușor.

O alternativă la sare este folosirea bicarbonatului de sodiu și a oțetului alb. Odată combinate, aceste ingrediente produc o reacție efervescentă care poate ajuta la îndepărtarea blocajelor din scurgeri.

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