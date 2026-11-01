Clujul se pregătește de sărbătoare! Ce bunătăți și atracții îi așteaptă pe vizitatori la Târgul de Crăciun 2026

Cluj-Napoca intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă începând cu 20 noiembrie 2026, când Piața Unirii va găzdui o nouă ediție a Târgului de Crăciun. Evenimentul va rămâne deschis până pe 1 ianuarie 2027 și va aduce în centrul orașului preparate tradiționale, produse artizanale, concerte și numeroase activități pentru copii și adulți.

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca se deschide pe 20 noiembrie Foto: Facebook

Organizatorii pregătesc peste 85 de căsuțe din lemn, unde vizitatorii vor putea găsi produse locale și bunătăți specifice sezonului. Oferta va include cârnați, caltaboși, șuncă, jumări, costițe afumate și șorici, dar și zacuscă și murături.

Nici iubitorii de dulciuri nu vor fi uitați. La târg vor fi disponibile cozonaci, fursecuri, prăjituri, turtă dulce, dulcețuri și baclavale, alături de alte preparate de casă inspirate din rețete românești și internaționale.

Brad de peste 20 de metri și sute de mii de luminițe în Piața Unirii

Ediția din acest an va transforma centrul Clujului într-un spațiu dedicat sărbătorilor, cu decoruri spectaculoase și instalații luminoase. Unul dintre principalele puncte de atracție va fi bradul de Crăciun, care va avea peste 20 de metri înălțime și va fi aprins în seara inaugurării.

Atmosfera festivă va fi completată de sute de mii de luminițe LED, amplasate atât în zona centrală, cât și în spațiile destinate activităților și fotografiilor. Organizatorii, care beneficiază de experiența de producție asociată universului UNTOLD, pregătesc și mai multe zone tematice, denumite „planete”.

Planeta Bomboanelor, Planeta Cadourilor și Planeta Colindelor vor avea decoruri și activități diferite, dedicate dulciurilor, cadourilor și muzicii specifice sărbătorilor de iarnă.

La căsuțele comercianților vor putea fi găsite și ii, costume populare pentru copii și adulți, globuri, icoane, linguri din lemn pictate, genți, tablouri și bijuterii realizate manual.

Peste 80 de spectacole și activități pentru întreaga familie

Programul cultural va cuprinde peste 80 de momente artistice, desfășurate pe parcursul celor 43 de zile. Scena principală va găzdui concerte, recitaluri de colinde, spectacole corale, reprezentații de teatru pentru copii și momente interactive.

Cei mici vor avea parte și de atracții special pregătite pentru ei. Printre acestea se numără caruselul și sania VR, care îi va purta într-o aventură virtuală pe urmele renilor, către casa lui Moș Crăciun din Laponia.

Un alt punct de interes va fi Căsuța lui Moș Crăciun, unde copiii vor putea participa la ateliere creative, organizate zilnic, între orele 16:00 și 20:00. Accesul la acestea va fi gratuit. Moș Crăciun va ajunge, la rândul său, la târg pentru a se întâlni cu cei mici și pentru a completa atmosfera de poveste.

Roată panoramică și locuri speciale pentru fotografii

Printre atracțiile pregătite pentru vizitatori se află și o roată panoramică, de unde Piața Unirii și decorurile festive vor putea fi admirate de la înălțime.

De asemenea, organizatorii vor amenaja mai multe spații dedicate fotografiilor, inclusiv foto-cornere și cabine foto. Acestea vor oferi ocazia de a păstra amintiri din vizita la târg, alături de familie sau prieteni.

Prin oferta gastronomică, spectacolele și activitățile interactive, Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca își propune să transforme centrul orașului într-un loc de întâlnire pentru vizitatori pe întreaga durată a sezonului festiv.