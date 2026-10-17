Condimentul românesc care costă 35.000 de euro kilogramul! Delicatesele de lux care fac senzație la un târg din București

Șofranul cultivat în Bihor ajunge la 35.000 de euro kilogramul și este foarte căutat la export. La târgul din București, producătorii români au adus și trufe premiate, zacuscă medaliată și brânzeturi maturate.

Șofran Foto: arhivă

Numit și „aurul roșu”, șofranul este obținut din stigmatele uscate ale florii cunoscute popular drept brândușa de toamnă. Recoltarea presupune multă muncă, iar cantitățile obținute sunt limitate. Un producător din Bihor, Mircea Bronț, speră ca următoarea recoltă să ajungă la un kilogram, pentru care are nevoie de aproximativ 150.000 de plante.

„5.000-6.000 de euro. În perioada următoare începem la recoltat. Să sperăm că o să avem o recoltă undeva la un kg. 150.000 de plante”, a explicat Mircea Bronț, referindu-se la valoarea mărfii și la recolta așteptată.

Trufe premiate în străinătate și pate de gâscă pentru iubitorii de delicatese

Șofranul nu este singurul produs românesc care atrage atenția la târg. Pateul de ficat de gâscă și trufe, zacusca de sturion, brânzeturile maturate și preparatele pe bază de ciuperci se află printre delicatesele prezentate de producătorii locali. Unele dintre acestea au obținut distincții în Franța, Elveția și Marea Britanie.

Trufele sunt transformate în zeci de combinații, inclusiv cu ceapă, roșii, pesto și ciuperci, iar produsele ajung deja pe piețele din cinci țări europene. Sorin Ghenovan, unul dintre producători, pune accent pe originea ingredientelor și pe felul în care acestea sunt transformate în preparate speciale.

„Trufele sunt din România, din munții Carșului, din Zalău”, a explicat acesta pentru ProTV.

Unul dintre produsele sale este pateul de ficat de gâscă, pentru care a obținut locul întâi în Franța. Preparatul este prezentat ca o experiență gastronomică, iar prețul unui borcan ajunge la 145 de lei.

„Un pate de ficat de gâscă, foarte suav, am luat cu el locul I în Franța. Noi nu-i spunem un produs, ci o experiență”, a declarat Sorin Ghenovan.

Și ciupercile au un loc important printre produsele expuse. Hribi din zona Sucevei sunt conservați în ulei de măsline, iar exemplarele de dimensiuni mari pot ajunge la prețuri impresionante. O ciupercă de un kilogram este evaluată la 500 de lei, în timp ce pudra de hribi se vinde cu 400 de lei, gălbiorii uscați cu 250 de lei kilogramul, iar ghebele cu 200 de lei kilogramul.

Aceste produse sunt apreciate și de cumpărătorii străini, în special de italieni, care folosesc ciupercile nu doar ca aliment, ci și pentru a da gust sosurilor, cartofilor prăjiți și preparatelor de tip risotto.

Zacuscă medaliată, sosuri iuți și brânzeturi maturate până la trei ani

Printre produsele care au trecut granițele se numără și zacusca românească. Un borcan produs în Moldova a ajuns în Marea Britanie și s-a întors cu o medalie, însă distincția nu a modificat prețul produsului, care rămâne la 35 de lei.

La târg au fost aduse și sosuri picante produse în Timișoara, realizate din ardei precum Jalapeno, Habanero, Carolina Reaper și Sepia Serpent, cultivați în România. Colecția cuprinde zece niveluri de iuțeală, astfel încât pasionații pot alege în funcție de cât de intensă își doresc experiența.

Evenimentul este și o ocazie pentru vizitatori să descopere brânzeturi românești din lapte de capră și de vacă. Producătorii locali reproduc rețete consacrate, chiar dacă nu pot folosi întotdeauna denumirile originale ale unor sortimente cunoscute.

Brânzeturile din lapte de vacă, maturate chiar și trei ani, pot ajunge la 200 de lei kilogramul. Procesul îndelungat de maturare și producția în serii mici le transformă în produse destinate în special celor care caută gusturi deosebite.

Nici deserturile nu lipsesc din oferta artizanilor. Zmeura și afinele liofilizate, alături de alunele glazurate, au atras atenția prin preparatele originale pentru care au primit distincții.

Deși multe dintre aceste delicatese sunt căutate în străinătate, producătorii români încearcă să își găsească tot mai mulți clienți și pe piața locală. Târgul delicateselor artizanale, găzduit de Biblioteca Națională din București, reunește produse în cantități limitate, de la șofranul cultivat în Bihor până la brânzeturi maturate, trufe și conserve premiate.