Alimentul super ieftin care prelungește viața în familia lui Dorel Vișan: „De ce credeți că țăranii trăiau mult?”

Dorel Vișan (89 de ani), celebru cu rolul din filmul „Senatorul melcilor”, duce un trai liniștit, în căsuța familiei, de lângă orașul Cluj, unde întreaga vară a îngrijit grădina. Exclusiv pentru Click!, marele artist susține însă că, dintre toate legumele, ceapa e singura cu puteri magice, prelungind viața celor care o consumă des. Și el o are zilnic în meniu.

1/7 Dorel Vișan susține că ceapa este unul dintre secretele longevității sale Foto: Facebook

Dorel Vișan: „Păi, de ce credeți că țăranii nu erau așa bolnavi?”

Actorul Dorel Vișan e de părere că toamna și iarna sunt anotimpurile potrivite pentru consumul de ceapă, legumă cu proprietăți nutritive și medicinale:

„Mănânc foarte multă ceapă, mie îmi face bine, am învățat acest truc de la bătrânii satului și din familie, la noi se trăiește mult, peste 80, 90 de ani. Păi, de ce credeți că țăranii trăiau mult și nu erau atât de bolnavi, ca cei de la oraș? Pentru că mâncau multă ceapă. Și mămăligă cu ceapă, dacă nu aveau altceva.

Când e frig în casă, dacă mănânci o ceapă, parcă te mai încălzești un pic, îți dă energie. La mine în familie s-a trăit mult, dar din meniu nu ne-a lipsit ceapa, albă sau roșie. E bună și la cei cu probleme cu glicemia, ceapa o ține în frâu.

Iar siropul de ceapă e bun la răceală. Eu nu cumpăr sub nicio formă legume din comerț, nici nu știi ce mănânci, sunt stropite cu chimicale. Prefer să-mi pun eu în grădină legumele, numai așa știu ce mănânc. E muncă, dar și sănătate!”, ne-a declarat Dorel Vișan, exclusiv pentru Click!

Cum se prepară, de fapt, siropul de ceapă, remediu naturist împotriva tusei?

Codruța Pantelimon, specialistă în nutriție, ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre beneficiile cepei:

„Sezonul de toamnă vine și cu surprize mai puțin dorite, așadar, prevenția în evitarea virozelor de sezon este un „must have”. Una dintre rețetele la îndemâna oricui și necostisitoare este siropul de ceapă roșie.

Mod de preparare: Se mărunțesc două cepe roșii în 150 de grame de miere și se lasă peste noapte la macerat pentru a-și lăsa sucul ei vindecător. Cuercitina (quercitina) din ceapă este un antioxidant puternic, care previne deteriorarea celulară. Și ea, ca și varza, duce în desaga, plină cu nutrienți, vitamina C, A, magneziu, zinc, fier, ceapa fiind considerată un antibiotic natural, ușor de digerat.

Consumați ceapă din abundență, mai ales seara, fie în salate, ca atare sau siropul pentru ameliorarea durerilor, inflamațiilor în gât, acționând ca un dezinfectant natural, în tratarea diferitelor infecții”.

Care ar fi beneficiile principale ale cepei pentru sănătate

1. Efect puternic antioxidant și antiinflamator: Ceapa este extrem de bogată în quercetină și alți peste 25 de flavonoizi diferiți. Aceștia neutralizează radicalii liberi, combat stresul oxidativ și reduc inflamațiile cronice din organism.

2. Protecție cardiovasculară: Compușii sulfurici și antioxidanții din ceapă ajută la scăderea tensiunii arteriale, reducerea colesterolului „rău” (LDL) și a trigliceridelor. De asemenea, consumul de ceapă crudă subțiază sângele și previne formarea cheagurilor, scăzând riscul de infarct.

3. Reglarea glicemiei: Datorită prezenței cromului și a compușilor sulfurici, ceapa îmbunătățește sensibilitatea la insulină și ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge, fiind un aliat excelent pentru persoanele cu diabet sau rezistență la insulină.

Mierea, alt secret al longevității artistului Dorel Vișan: „Am renunțat la zahăr”

Dorel Vișan consideră însă că și mierea este un secret al longevității sale. Într-un interviu pentru Revista „Libertatea pentru Femei”, actorul menționa:

„Mierea nu e o afacere pentru mine, producţia e pentru familie. La mine acasă toţi consumăm numai miere, nu zahăr. Personal, graţie mierii albinelor, simt că trăiesc fără să îmbătrânesc”.

Cum testăm mierea?

Dorel Vișan ne învață și cum să testăm mierea, dezvăluindu-ne trucul său rapid, cu care nu dă niciodată greș:

„Când luați cu lingura din borcan, în cădere, mierea trebuie să curgă în valuri, să facă pliuri, să se împăturească, așa cum îmi place să spun. Dacă se scurge ușor, ca apa, e contrafăcută, vă păcăliți, e de evitat, pentru că și-a pierdut mult din proprietățile benefice.

Mai e și testul cu apa. Dacă pui miere într-un pahar cu apă rece, cea naturală ar trebui să se ducă la fund, nu se dizolvă prea repede. Dacă se dizolvă repede, vă păcăliți, nu-i naturală. Pe rafturile magazinelor, peste 95% e miere contrafăcută, se vede și după prețul mic”, a mai menționat el, pentru Click!