Greșelile de decor din dormitor pe care designerii le urăsc cel mai mult

Dormitorul ar trebui să fie colțul tău de liniște, locul în care te retragi la finalul unei zile lungi și te simți cu adevărat acasă. Cu toate acestea, de multe ori adunăm în el piese care nu se potrivesc sau alegeri făcute pe fugă, fără să ne dăm seama că ne răpesc din starea de bine. Am adunat câteva dintre cele mai comune detalii pe care le scăpăm din vedere – acele mici greșeli de amenajare pe care designerii le observă imediat – ca să te ajut să-ți transformi dormitorul într-un spațiu cald, aerisit și plin de personalitate.

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Mobilierul din seturi identice

Una dintre cele mai mari greșeli observate de specialiști este cumpărarea seturilor complete de mobilier din cataloage, în care patul, noptierele și comoda sunt perfect identice. Această abordare elimină personalitatea spațiului și îl face să arate rigid, asemenea unei camere de hotel fără suflet. În locul pieselor identice, designerii sugerează combinarea unor texturi, nuanțe și stiluri diferite, creând un spațiu eclectic și bine gândit care să reflecte stilul tău personal.

Așternuturi la pachet complet

Aceeași regulă se aplică și în cazul lenjeriilor de pat vândute la pachet complet, care includ perdele, cuverturi și fețe de pernă identice. Suprapunerea unor straturi din materiale diverse, precum inul, bumbacul sau catifeaua, în nuanțe complementare, aduce o senzație de confort și rafinament vizual.

Piese de mobilier în proporții greșite

Scara mobilierului joacă un rol crucial în echilibrul vizual al încăperii. Un pat uriaș alăturat unor noptiere minuscule sau așezat pe un covor prea mic creează o disproporție deranjantă. Regulile generale de design spun că paturile mari au nevoie de noptiere generoase și de covoare care să depășească marginea patului pe toate părțile, ancorând astfel întreaga încăpere.

Suporturile de haine la vedere

De asemenea, folosirea suporturilor exterioare pentru haine pentru că spațiul din șifonier este plin reprezintă un alt detaliu care încarcă inutil dormitorul. Punctele de depozitare la vedere creează un dezastru vizual continuu și împiedică relaxarea. Soluția stă în sortarea periodică a garderobei sau depozitarea hainelor de alt sezon în cutii speciale sub pat.

Lipsa unei tăblii de pat

Un pat fără tăblie lasă impresia că amenajarea dormitorului este neterminată. Tăblia de pat nu trebuie să fie dramatică sau scumpă, însă oferă ancorare spațiului și adaugă un strat esențial de confort și stil, fie că alegi un panou tapițat simplu sau o piesă din lemn vintage.

Televizorul, ca punct focal al camerei

O altă eroare frecventă este poziționarea televizorului direct în centrul atenției. Deși mulți oameni își doresc un ecran în dormitor, transformarea lui în punctul focal al camerei afectează atmosfera de relaxare. Designerii recomandă încadrarea ecranului cu tablori, integrarea lui într-un corp de mobilă închis sau optarea pentru un ecran decorativ de tip tablou care se dizolvă discret în decor atunci când nu este utilizat.

Editor: Raluca Toma