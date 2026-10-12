Cât te costă un pelerinaj la Iași de Sfânta Parascheva în 2026. Acatiste la 2 lei, lumânări la 10 lei, icoane de mii de lei

Pelerinii care ajung la Iași cu ocazia hramului Sfintei Cuvioase Parascheva pot găsi o gamă largă de obiecte religioase, de la cărți de rugăciuni și iconițe la câțiva lei până la icoane cu finisaje speciale, care costă sute sau chiar mii de lei. Lumânările, busuiocul și tămâia completează oferta disponibilă la magazinele bisericești și la punctele de vânzare amenajate în apropierea evenimentului.

Cât te costă un pelerinaj la Iași de Sfânta Parascheva în 2026. Foto: arhiva

Cât costă obiectele religioase la hramul Sfintei Parascheva

În perioada sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, Iașiul devine unul dintre principalele locuri de pelerinaj din România. Pe lângă participarea la slujbe și închinarea la moaște, mulți dintre credincioși aleg să cumpere obiecte religioase, cărți de rugăciuni și alte produse asociate tradiției ortodoxe.

Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Iași, produsele pot fi găsite atât la Magazinul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei (MMB), cât și la punctele temporare de vânzare amenajate în zona evenimentului, în apropierea Comisariatului Militar.

Oferta este variată, iar prețurile diferă în funcție de tipul obiectului, dimensiuni, materialele folosite și nivelul de finisare. Astfel, unele produse costă doar câțiva lei, în timp ce obiectele mai elaborate pot ajunge la sume de ordinul miilor de lei.

De asemenea, produsele și prețurile afișate în catalogul online al magazinului nu coincid neapărat cu oferta disponibilă la punctele de vânzare fizice.

Acatiste și cărți de rugăciuni, de la 2 lei

Pentru pelerinii care caută cărți de rugăciuni sau texte religioase, unele dintre cele mai accesibile produse sunt acatistele.

Un acatist este disponibil la prețul de 2 lei, în timp ce volumul „Viața, Acatistul și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva” costă 5 lei.

Alte cărți au prețuri mai ridicate, în funcție de conținut și format. Volumul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon – viața…” este listat la 9 lei, iar al treilea volum din seria „Ne vorbește Părintele Cleopa” costă 11 lei.

Pentru cartea „O viață în Hristos – sfaturi pentru omul contemporan”, prețul afișat este de 17 lei.

De la iconițe de 6 lei la icoane de sute de lei

Diferențele de preț sunt considerabile și în cazul icoanelor. Credincioșii pot alege modele de dimensiuni mici, cu prețuri accesibile, sau obiecte mai elaborate, realizate cu materiale și finisaje speciale.

O iconiță cu Sfânta Cuvioasă Parascheva costă 6 lei, în timp ce alte modele sunt disponibile la 16 sau 32 de lei.

Pentru icoanele cu suport ori cu finisaje deosebite, prețurile cresc semnificativ. Un model cu piedestal ajunge la 160 de lei, iar o icoană argintată, cu dimensiunile de 39 pe 34 de centimetri, este listată la 725 de lei.

Unele modele cu finisaje aurite sau argintate pot costa aproximativ 1.250 de lei. În categoria obiectelor religioase mai scumpe se regăsesc și icoane al căror preț se apropie de 3.000 de lei.

Busuiocul costă între 44 și 116 lei

Busuiocul, folosit în tradițiile religioase, se numără printre produsele căutate în perioada hramului.

În oferta Magazinului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, un buchet de dimensiuni mai mici costă 44 de lei, în timp ce varianta mai mare ajunge la 116 lei.

Prețul diferă în funcție de dimensiunea buchetului și de produsul ales.

Cât costă tămâia: 16 lei pentru 20 de grame

Tămâia este un alt produs disponibil în mai multe sortimente și cantități, ceea ce se reflectă în diferențele de preț.

Un recipient cu 20 de grame de tămâie Athos costă 16 lei, iar varianta de 60 de grame este listată la 40 de lei.

Pentru cantități mai mari, prețurile ajung la 88 de lei pentru 250 de grame și la 175 de lei pentru 500 de grame.

Sunt disponibile și sortimente cu arome diferite. Tămâia naturală costă 24 de lei, iar varianta naturală Athos este listată la 35 de lei. Produsele comercializate sub denumirile „Gardenia”, „Floarea pustiei” și „Floarea nopții” au prețuri de aproximativ 30 de lei.

Lumânări de la 10 lei și alte obiecte pentru rugăciune

Lumânările, crucile, sfeșnicele și alte obiecte folosite în biserici sau pentru rugăciunea de acasă completează oferta destinată pelerinilor.

Unele lumânări sunt disponibile la prețuri de 10 sau 18 lei, în timp ce modelele mai elaborate pot depăși 1.000 de lei.

Prin urmare, bugetul necesar pentru cumpărăturile religioase de la hramul Sfintei Parascheva depinde de produsele alese. Cei care optează pentru acatiste și iconițe simple pot cheltui doar câțiva lei, în timp ce achiziționarea unor icoane de dimensiuni mari sau cu finisaje speciale poate presupune un buget de sute ori chiar mii de lei.

Prețurile menționate provin din oferta prezentată în materialul citat și pot varia în funcție de disponibilitatea produselor și de punctul de vânzare.