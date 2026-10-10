 Drumul de 12 ore și așteptarea de 6 ore nu i-au oprit. Mărturiile credincioșilor veniți la Sfânta Parascheva: „Simt mereu o mângâiere ori de câte ori ajung aici”
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Drumul de 12 ore și așteptarea de 6 ore nu i-au oprit. Mărturiile credincioșilor veniți la Sfânta Parascheva: „Simt mereu o mângâiere ori de câte ori ajung aici”

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Credința în ajutorul dat de Cuvioasa Parascheva de la Iași i-a adunat și anul acesta pe enoriașii din orașul Voluntari să cinstească moaștele Sfintei. De ani de zile, nimic nu-i împiedică pe credincioși să facă drumul lung către capitala Moldovei și să aștepte ore în șir la coadă pentru a se închina.

Zeci de mii de credincioși au mers în pelerinaj
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Zeci de mii de credincioși au mers în pelerinaj Foto: Doxologia.ro

Anul acesta, vremea a fost excelentă pentru un pelerinaj de asemenea amploare. Cele peste 100 de autocare puse la dispoziție locuitorilor Orașului Voluntari de către Primărie au ajuns începând cu ora 3.00.

În liniște și cu gândul la Sfânta Parascheva și nevoile care i-au adus să se roage la moaște, miile de credincioși au așteptat până aproape de ora 8.30 să poată înainta către baldachin.

„A fost puțin frig până a răsărit soarele, dar am avut grijă să mă îmbrac bine și nu am tremurat. Gândul că ajung să mă rog pentru prima dată la moaștele Sfintei mi-au dat putere să aștept atâtea ore. Emoția pe care am simțit-o în acele momente nu o pot descrie, dar cu siguranță voi mai veni și la anul. Este impresionant!”, ne-a spus Beatrice, o femeie de 45 de ani care a ajuns pentru prima dată să se închine la Cuvioasa Parascheva.

Plecați din Voluntari în seara zilei de 7 octombrie, jurul orei 22.00, pentru a fi de față la tradiționala rânduială a așezării raclei Sfintei Parascheva în baldachinul amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane, pelerinii nu s-au plâns nici de frigul nopții, nici oboseală.

Așa ne-a spus și Georgeta, o altă tânără venită pentru prima dată și care s-a rugat pentru sănătate și pentru ajutor fiului său, aflat anul acesta în fața primului examen școlar: „Nu pot să spun că este ușor, dar merită toată oboseala. A fost ceva nou pentru mine, însă pot spune că mi-a adus o așa bucurie, încât vreau să mai vin ori de câte ori voi putea”.

În grupul de voluntăreni am găsit și un tânăr de 43 de ani care poartă numele Sfintei.

„Pentru mine este al optulea an în care vin să mă rog la Sfânta Parascheva. Simt mereu o mângâiere ori de câte ori ajung aici și îi cer ajutor duhovnicesc. Mă rog pentru sănătatea familiei, pentru liniște sufletească și pentru pace”, ne-a spus Paraschiv.

Paraschiv merge în pelerinaj de opt ani
Paraschiv merge în pelerinaj de opt ani Foto: Click!

Pelerinii au plecat de la moaștele Sfintei Parascheva cu inimile pline de lumină, recunoscători că au reșit încă un an să ajungă să se roage la Iași. Cele 12 ore făcute pe drum și alte 6 de așteptat la rând i-au făcut mai răbdători și încrezători în ajutorul Sfintei.

Minunile atribuite Sfintei Parascheva

De-a lungul timpului, în jurul moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva s-au strâns numeroase relatări despre vindecări și ajutor primit de credincioși. Biserica consemnează astfel de mărturii în volume și pe site-urile oficiale ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Unul dintre cele mai cunoscute episoade este incendiul din 1888, când racla a fost distrusă de foc, însă, potrivit Catedralei Mitropolitane din Iași, moaștele Sfintei au rămas neatinse. Și în prezent pelerinii povestesc despre vindecări sau despre situații dificile în care spun că rugăciunea la Sfânta Parascheva le-a adus ajutor.

Credincioșii speră să primească ajutor din partea sfintei
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Credincioșii speră să primească ajutor din partea sfintei Foto: Click!

Printre aceste mărturii se află și cazuri de credincioși care susțin că s-au însănătoșit după rugăciune sau că au primit ajutor pentru a avea copii.

De la vis la tradiție: povestea florilor de pe baldachin

Așa s-a întâmplat și în cazul Florentina Buștei, din București. Totul a început cu un vis. În 2001, pe când era însărcinată cu fiica cea mică, femeia povestește că Sfânta Cuvioasă Parascheva i-a apărut în vis și i-a spus că va aduce pe lume o fetiță de care ea va avea grijă.

Copila s-a născut cu două zile înainte de 14 octombrie, iar, pentru mamă, întâmplarea a rămas un prim semn al unei legături care avea să-i schimbe viața. Doi ani și jumătate mai târziu, Florentina a visat-o din nou pe Sfântă și a simțit că trebuie să ajungă la Iași.

A început să vină tot mai des, împreună cu soțul, iar bucuria și liniștea pe care le simțeau după fiecare vizită i-au făcut să revină mereu. Atunci, soțul ei a avut ideea de a împodobi baldachinul cu flori.

Familia a venit la Iași cu un camion plin cu flori, însă ploaia, frigul și lipsa oamenilor care să-i ajute păreau să le distrugă planul. Atunci, printr-o neașteptată coincidență, un prieten florar aflat chiar în fața Mitropoliei a venit cu echipa sa și i-a ajutat să împodobească baldachinul. În aceeași zi, familia a adus și un veșmânt pentru Sfânta Parascheva.

Dintre zecile de veșminte primite, tocmai acesta a fost ales pentru a o îmbrăca pe Sfântă. Pentru Florentina, a fost încă un semn. De atunci, familia revine în fiecare an, iar tradiția pe care au început-o în 2003 va fi păstrată și de copiii lor.

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Până azi la orele prânzului trecuseră pe la baldachinul cu cele două racle sfinte peste 61.000 de credincioși, iar în așteptare se aflau peste 24.000. Coada se întindea până la stâlpul 131, adică circa 5 km, conform informațiilor furnizate de autorități.

S-a intervenit în 310 de cazuri medicale, din care 17 au fost transportate la spital.

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