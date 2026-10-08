 Câți oameni s-au închinat la racla Sfintei Parascheva, în prima zi de pelerinaj. Peste 300.000 de oameni sunt așteptați la Iași până pe 15 octombrie
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Câți oameni s-au închinat la racla Sfintei Parascheva, în prima zi de pelerinaj. Peste 300.000 de oameni sunt așteptați la Iași până pe 15 octombrie

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Pelerinajul de la Iaşi dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva a început ieri, 8 octombrie, şi va dura, ca în fiecare an, o săptămână, până pe 15 octombrie. La Catedrala Mitropolitană din Iaşi sunt programate numeroase slujbe şi procesiuni, iar credincioşii se vor putea închina atât la moaştele Sf. Cuvioase Parascheva, cât şi la cele ale Sf. Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Deja circa 20.000 de credincioși au venit să se închine în prima zi
Deja circa 20.000 de credincioși au venit să se închine în prima zi Foto: doxologia.ro

În fiecare an, la Iaşi vin, în cele 7-8 zile de pelerinaj, aproximativ 300.000 de pelerini, fiind considerat cel mai mare pelerinaj ortodox din România şi unul dintre cele mai importante din Europa. Şi pentru acest an organizatorii estimează că peste 300.000 de persoane vor sosi în oraş pe durata manifestărilor din perioada 8-15 octombrie. În momentele de vârf, de obicei în preajma zilei de prăznuire de pe 14 octombrie, rândul pelerinilor poate atinge câţiva kilometri, iar timpul de aşteptare pentru a ajunge la raclă depăşeşte o jumătate de zi, scrie adevarul.ro. Până ieri la prânz, peste 10.000 de pelerini au trecut pe la baldachinul celor doi sfinţi, iar peste 9.000 de persoane aşteptau să se închine, conform doxologia.ro. 

Debutul oficial al pelerinajului din acest an a avut loc ieri, 8 octombrie, de la ora 06:00, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. O jumătate de oră mai târziu, moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria au fost purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane.

Moaștele celor doi sfinți, în Catedrala Metropolitană
Moaștele celor doi sfinți, în Catedrala Metropolitană Foto: doxologia.ro

La ora 07:00, cele două racle au fost aşezate spre închinarea credincioşilor în baldachinul amenajat pe platoul din faţa Căminului preoţesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Potrivit Arhiepiscopiei Iaşiului, moaştele vor rămâne în exterior până când fluxul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei, moment estimat pentru începutul zilei de joi, 15 octombrie.

Moaștele Sfântului Paisie au fost aduse de la Sihăstria
Moaștele Sfântului Paisie au fost aduse de la Sihăstria Foto: doxologia.ro

Ziua de 14 octombrie, când este sărbătorită Sfânta Cuvioasă Parascheva, reprezintă principalul moment al pelerinajului. Sfânta Liturghie va începe la ora 9:00 şi va fi oficiată pe un podium amplasat la limita cu Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane.

Ieri dimineață, au fost scoase în baldachinul din curtea Catedralei
Ieri dimineață, au fost scoase în baldachinul din curtea Catedralei Foto: doxologia.ro

Pentru pelerinii care nu vor putea ajunge în imediata apropiere a podiumului, slujba va putea fi urmărită şi pe ecrane amplasate în mai multe zone. Pentru pelerinii care vor veni la Iaşi, Arhiepiscopia Iaşilor a anunţat că în perioada 8-15 octombrie vor fi disponibile două numere de telefon pentru informaţii: 0757.57.91.00 şi 0757.033.466. De asemenea, pe portalurile doxologia.ro şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (mmb.ro) va fi afişată în timp real situaţia capătului rândului de pelerini. 

Cine a fost Sfântul Paisie de la Sihăstria

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Foto: doxologia.ro

În perioada pelerinajului Sfintei Parascheva din 2026, credincioşii au ocazia să se închine şi la moaştele Sfântului Paisie de la Sihăstria, aduse de la Mănăstirea Sihăstria şi aşezate în baldachinul din apropierea Catedralei Mitropolitane din Iaşi. Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria este unul dintre cei mai cunoscuţi duhovnici români ai secolului al XX-lea. S-a născut la 20 iunie 1897, în satul Stroieşti, judeţul Botoşani, primind la botez numele Petru. În 1921 a intrat în obştea Schitului Cozancea, iar un an mai târziu a fost tuns în monahism şi a primit numele Paisie. În 1948 s-a retras la Mănăstirea Sihăstria, unde a devenit duhovnic şi a fost căutat, decenii la rând, de mii de credincioşi, pentru sfat şi spovedanie.

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