 O casă cu 7 camere și teren se vinde cu 28.000 de euro, aproape de România. Oferta include și un spațiu pentru o afacere
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O casă cu 7 camere și teren se vinde cu 28.000 de euro, aproape de România. Oferta include și un spațiu pentru o afacere

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În ziua de astăzi, devine mai ușor ca niciodată să poți lucra din orice locație, iar acest lucru oferă nenumărate oportunități imobiliare celor care nu își permit o casă într-un oraș precum Bucureștiul. În apropiere de România, de exemplu, se vinde o proprietate impresionantă cu numai 28.000 de euro.

Vila se vinde cu 28.000 de euro
Vila se vinde cu 28.000 de euro Foto: Blic

Atunci când vine vorba despre apartamente în București, ne vom gândi imediat la prețuri care trec ușor peste pragul de 100.000 de euro. Însă, în localitatea sârbă Bocar, din apropiere de oraşul Kikinda, se vinde o vilă superbă cu numai 28.000 de euro, potrivit informațiilor de la Blic.

Casa este construită pe un singur nivel și are șapte camere, un mic spațiu comercial cu intrare separată și chiar și o anexă în curte. Desigur, casa are și curte, iar un avantaj masiv al acestei proprietăți este faptul că poate servi atât ca reședință, cât și ca spațiu pentru o afacere. Iar cele două întrebuințări nu trebuie să se suprapună absolut deloc

Vila se vinde cu numai 28.000 de euro

Printre cele șapte încăperi ale locuinței se numără și o baie și o cămară, iar spațiul comercial are intrare separată direct din stradă. În funcție de propriile nevoi, viitorul proprietar va putea folosi acest spațiu comercial oricum dorește.

În plus, pe lângă casa principală, există și o anexă în curte, care poate fi amenajată ușor ca garsonieră de mici dimensiuni. Anexa din curte este gândită în așa fel încât să poată dispune de baie, o bucătărie, un living şi o zonă de luat masa.

Localitatea se află aproape de granița cu România

În plus, cei interesați de această proprietate trebuie să știe că ea este racordată la electricitate, are gaz, internet și telefon fix. Mai mult decât atât, noul proprietar va dispune și de un loc de parcare.

Localitatea Bocar se află în Serbia, chiar lângă orașul Kikinda. Din acest oraș, granița cu România se află la aproximativ 10 kilometri și se poate ajunge destul de rapid în Timișoara. În plus, granița cu Ungaria este la mai puțin de 50 de kilometri distanță, așa că noul proprietar va putea călători ușor, oriunde dorește.

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