 Acoperișuri mai răcoroase cu până la 13 grade în timpul verii, datorită unui material inovator care nu necesită energie electrică
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Acoperișuri mai răcoroase cu până la 13 grade în timpul verii, datorită unui material inovator care nu necesită energie electrică

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Chiar dacă începem să ne apropiem de finalul anului iar la munte a început să ningă, nimeni nu a uitat temperaturile extreme care au început să devină normale pentru perioada de vară. Acum, oamenii de știință din Spania au creat un material care ar putea răci semnificativ casele pe timp de vară.

Materialul este dezvoltat în Spania
Materialul este dezvoltat în Spania Foto: Arhivă

Schimbările climatice transformă verile în perioade tot mai fierbinți, în timpul cărora devine tot mai greu să ne descurcăm fără un aparat de aer condiționat. Din fericire, oamenii de știință din Spania au creat un material care reduce temperatura din interiorul casei chiar și cu 13 grade Celsius.

Potrivit Corriere della Sera, descoperirea a fost făcută de experți de la Institutul de Micro şi Nanotehnologie din Madrid, care face parte din Consiliul Superior pentru Cercetare Ştiinţifică din Spania (CSIC). Iar partea cea mai bună este faptul că acest material nu are nevoie de energie electrică pentru a funcționa, așa că nu va crește costul facturii!

Materialul poate scădea temperatura din casă

Practic, acest material reflectă razele Soarelui și permite eliberarea căldurii direct în atmosferă. Acest lucru se datorează unui tip special de plastic cunoscut drept fluorură de poliviniliden, care este recunoscut pentru rezistența sa în fața condițiilor meteo.

Prin modificarea structurii acestui tip de plastic, s-a obținut un material care poate reduce ușor temperatura din interiorul casei. Noua invenție a fost testată în Madrid, în zile însorite, iar suprafața acoperită cu material a avut o temperatură cu 12,9 grade Celsius mai mică decât cea de referință.

Noua invenție poate reduce costul facturilor

Această diferență este foarte importantă în cazul acoperișurilor, care se pot înfierbânta în timpul verii. Tehnologia este încă în curs de dezvoltare, dar specialiștii spanioli sunt optimiști în privința costurilor.

În viitor, noul material va putea fi folosit pentru a anvelopa acoperișurile și fațadele clădirilor. Acestea vor putea rămâne mai izolate în timpul zilelor caniculare, lucru ce va reduce nevoia de a folosi aparatul de aer condiționat.

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