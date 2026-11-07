 Când se deschide târgul de Crăciun de la Craiova în 2026 și care vor fi atracțiile
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Când se deschide târgul de Crăciun de la Craiova în 2026 și care vor fi atracțiile

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Craiova se pregătește să îmbrace din nou haine de sărbătoare odată cu lansarea Târgului de Crăciun 2026, care se va desfășura în perioada 13 noiembrie 2026 - 3 ianuarie 2027. După ce a ocupat un loc de cinste pe podiumul „European Best Christmas Market 2025”, depășind orașe precum Zürich și Riga, municipiul mizează în acest an pe un concept gastronomic și decorativ spectaculos, intitulat „Tărâmul elfilor”.

Târgul de Crăciun din Craiova.
Târgul de Crăciun din Craiova. Foto: Facebook

Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 13 noiembrie

Târgul de Crăciun de la Craiova va putea fi vizitat începând cu data de 13 noiembrie și până pe 3 ianuarie 2027. Accesul este gratuit. Ediția trecută a atras peste două milioane de vizitatori. Primăria vorbește de aproximativ 2,5 milioane de turiști. Momentan, programul concertelor și al spectacolelor nu a fost publicat.

Centrul va fi parțial închis circulației, cu trafic deviat pe străzile alăturate. Primăria pune la dispoziție aproximativ 1.000 de locuri de parcare, la Aeroport și în parcarea subterană a Teatrului Național. 

Anul acesta există și un labirint al elfilor. Nu va lipsi nici sania zburătoare, dar nici patinoarul. În cadrul târgului cei mici vor putea merge la Teatrul Național, acolo unde vor găsi țara lui Moș Crăciun. Rămâne și zona de terase, cu mâncare tradițională, vin fiert și ceai. 

Tema târgului din 2026, Tărâmul Elfilor

Dacă în 2025 tema a fost Spărgătorul de Nuci, iar cea din 2023 Crăiasa Zăpezii, în 2026 tema va fi Tărâmul Elfilor. Pregătirile au început încă din toamnă, astfel că totul este aproape gata și târgul urmează să-și deschidă porțile.

Acesta se găsește în zona centrală a municipiului Craiova, acolo unde vor fi prezenți și comercianții ce vor pune la dispoziție diferite produse. Căsuțele sunt special amenajate pentru perioada sărbătorilor și totul este pus la punct.

Principalele atracții din 2026 și programul lor

Târgul de Crăciun din Craiova se deschide vineri, 13 noiembrie 2026, și va rămâne deschis până duminică, 3 ianuarie 2027. Ediția din acest an promite o experiență de neuitat atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Au apărut și primele imagini cu locația. Bradul din Piața Mihai Viteazul are un design diferit față de cel de anul trecut. Pe lângă luminițele spectaculoase, turiștii pot vedea și un trenuleț cu cadouri care se plimbă în jurul lui. 

Anul acesta există și un labirint al elfilor. Nu vor lipsi nici sania zburătoare, dar nici patinoarul și roata panoramică. În cadrul târgului cei mici vor putea merge la Teatrul Național, acolo unde vor găsi Țara lui Moș Crăciun și unde pot face diferite activități. Rămâne și zona de terase, cu mâncare tradițională, vin fiert și ceai. 

Programul de funcționare va fi valabil pe toată durata evenimentului, iar standurile vor trebui să respecte același orar de deschidere și închidere. Târgul de Crăciun Craiova va fi deschis publicului de luni până joi de la 13.00 la 21.00, iar de vineri până duminică va fi deschis de la ora 10.00 și până la ora 22.00.

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