 Telenovela unui milionar a ajuns în instanță. Fosta amantă, obligată să dea înapoi peste 500.000 de euro
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Telenovela unui milionar a ajuns în instanță. Fosta amantă, obligată să dea înapoi peste 500.000 de euro

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Tribunalul București a decis ca fosta parteneră a unui om de afaceri să restituie o sumă importantă cheltuită în timpul relației. Decizia a venit în urma demersurilor soției înșelate și vizează banii comuni ai familiei.

Amanta milionarului din Timișoara obligată să dea banii înapoi
Amanta milionarului din Timișoara obligată să dea banii înapoi

Un diferend amoros și patrimonial de anvergură a primit o rezolvare definitivă pe rolul magistraților din Capitală. Tribunalul București a admis cererea formulată de soția înșelată a milionarului timișorean, stabilind că fosta amantă a acestuia trebuie să returneze o jumătate de milion de euro transferați fără acord marital în timpul legăturii lor extraconjugale.

Lux de două milioane de euro și motivele din spatele hotărârii judecătorești

Povestea dintre omul de afaceri și femeie a început în 2018, derulându-se pe parcursul a trei ani, conform relatărilor din Observator.

În instanță, afaceristul a indicat că traiul în doi a fost unul opulent, presărat cu vacanțe exotice, apartamente, două mașini și bijuterii prețioase, întregul stil de viață depășind, conform calculelor sale, suma de două milioane de euro.

Degradarea relației a culminat în 2020 cu deschiderea unei plângeri penale și emiterea unui ordin de protecție la cererea tinerei, urmate de o împăcare temporară și, în final, de despărțirea definitivă.

Ulterior, bărbatul a deschis acțiunea judecătorească afirmând că ar fi fost „exploatat financiar”.

Motivația condamnării financiare nu a ținut de acuzațiile bărbatului, ci de regimul bunurilor comune invocat de soție.

Magistrații au concluzionat că sumele substanțiale proveneau din conturile familiei, iar donațiile manuale de mare anvergură nu puteau fi realizate unilateral.

Femeia a fost obligată să restituie peste 500.000 de euro, fiindu-i exceptate de la plată vacanțele și plățile mărunte, de sub 25.000 de lei.

Schimbările din viața protagoniștilor și un precedent internațional opus

Milionarul și-a clădit averea din investiții imobiliare majore, obținând profituri consistente din cedarea unor terenuri cheie.

În plan personal, soția acestuia, a finalizat procedurile de divorț. De cealaltă parte, amanta a lăsat în urmă litigiul și s-a căsătorit recent.

Speța din România este cu atât mai interesantă cu cât contrastează puternic cu practica altor jurisdicții.

Spre deosebire de decizia de la București, luna aceasta un om de afaceri din Singapore a eșuat în încercarea de a recupera în instanță aproape 370.000 de dolari transferați fostei iubite, judecătorii asiatici apreciind că plățile au constituit daruri voluntare irevocabile și nu împrumuturi restituibile.

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