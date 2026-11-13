 Se răcește brusc în România! Furtuna Charles aduce o schimbare radicală a vremii începând de sâmbătă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Se răcește brusc în România! Furtuna Charles aduce o schimbare radicală a vremii începând de sâmbătă

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

România trece în doar câteva ore de la o atmosferă de vară târzie, cu recorduri termice istorice, direct la un episod sever de iarnă, sub influența furtunii Charles.

Răsturnare de situație în prognoza meteo
Răsturnare de situație în prognoza meteo Foto: pexels

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat vineri, la Antena 3 CNN, că acest sistem ciclonic care a afectat sudul Europei se deplasează spre sud-estul continentului, aducând în țara noastră o prăbușire termică de peste 10–15 grade Celsius, ploi abundente, intensificări violente ale vântului și ninsori la munte.

Șoc termic în toată țara

Ziua de vineri, 13 noiembrie, a adus valori termice greu de imaginat pentru mijlocul ultimei luni de toamnă. Potrivit datelor prezentate de șefa ANM, s-au înregistrat 28 de grade Celsius la Turnu Măgurele, 27 de grade la mai multe stații din sudul țării (precum Oltenița și Zimnicea) și 25 de grade în București. Mai mult, dimineața zilei de 13 noiembrie a stabilit noi recorduri istorice pentru cele mai ridicate temperaturi minime zilnice la nu mai puțin de 44 de stații meteorologice din țară, de când se fac măsurători în România.

De sâmbătă însă, tabloul meteorologic se schimbă radical, iar răcirea accentuată se va resimți în toate regiunile:

„Și mâine răcirea se va resimți în întreaga țară, pentru că maximele vor scădea cu mai mult de 10-15 grade față de ceea ce am înregistrat azi. Dacă astăzi, în Capitală, 25 de grade, mâine doar 8-9 grade Celsius, iar maximele în întreaga țară, mâine, între 5 și 11 grade”, a precizat Elena Mateescu.

Ploi torențiale de 90 l/m², rafale de 140 km/h 

Deplasarea periferiei furtunii Charles a generat deja fenomene severe în regiunile intracarpatice, unde până vineri dimineață la ora 10:00 au fost în vigoare un cod portocaliu pentru Munții Apuseni (cu cantități de apă ce au atins local 80–90 l/m²) și un cod galben pentru vestul, nord-vestul și centrul țării (unde s-au acumulat 40–50 l/m²).

Totodată, avertizările meteorologilor continuă cu fenomene de vânt puternic și precipitații sub formă de ninsoare la altitudine:

„Astăzi, intensificări de vânt puternice, până la ora 21:00, în vigoare avertizarea de cod portocaliu, pentru că rafalele vor fi în continuare puternice, 90-120 km/h, la altitudini mai mari 120-140 km/h. Iar până duminică dimineață, la ora 10:00, vorbim și de o informare meteorologică ce vizează atât cantitățile de precipitații, intensificările de vânt, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1.500 m, acolo unde stratul de zăpadă ar putea să aibă grosimi de 5-10 cm, și, nu în ultimul rând, răcirea accentuată a vremii”, a explicat directorul ANM.

Ghid de cumpărături

Karina, fiica lui Jorge și a Alinei Laufer
VideoJorge, copleșit de emoție! Fiica sa și a Alinei Laufer a împlinit 18 ani. Mesajul care i-a impresionat pe fani Vedete românești
Gabi Badala, Claudia Patrascanu jpg
Gabi Bădălău rupe tăcerea și lansează noi acuzații, după ce Claudia Pătrășcanu a venit la poarta lui: „A lăsat impresia că ar fi fost lovită” Vedete românești
image
Ninel Peia propune ca România să fie împărțită în 9 județe cu nume inspirate din istorie, de la Apostolul Andrei la Regele Ferdinand adevarul.ro
image
Ovidiu Vanghele vorbește la „Trends” despre conflictul cu șeful statului: Nicușor Dan „face tot ce spunea că nu va face” adevarul.ro

Parteneri

image
Mihai Stoica, întrerupt în direct la TV: „Te rog frumos, nu mai face asta!”. Noua afecțiune de care suferă www.fanatik.ro
image
Acelaşi apartament, scos la vânzare cu 8 preţuri diferite. Ţeapa cu anunţurile imobiliare observatornews.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții www.antena3.ro
image
După ce Gândul a scris că moștenirea lăsată de Bolojan e o listă uriașă cu datorii și restanțe, fostul premier contrează pe Facebook și spune că a lăsat în urmă creștere economică și investiții record www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Teodora Stoica s-a pomenit cu banii în cont, de la Gigi Becali: „Ce e asta? E o greșeală?” Suma era imensă as.ro
image
Vine iarna în România. ANM anunță ninsori, rafale de până la 140 km/h și temperaturi de -10 grade playtech.ro
image
„La asta nu renunță niciodată!” Dezvăluiri din vestiarul naționalei. Ce pregătește Hagi pentru meciul cu Polonia www.fanatik.ro
image
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Mirela Vaida a spus tot, după Asia Express! Ce făcea Cheloo în emisiune, atunci când camerele de filmat se opreau. Detaliile care nu s-au văzut la TV! „Nu îi ieșea” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României okmagazine.ro
image
Două prințese și o regină au murit năpraznic, în accidente auto! Trei destine regale frânte mult prea devreme. Erau adorate okmagazine.ro
image
#Muzee
Cum a ajuns bustul reginei Nefertiti în Germania? Istoria unei dispute de peste un secol historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare? historia.ro
Valentina și Vlad jpg
Suspectul în cazul Valentinei, tânăra aruncată în Olt, a făcut confesiuni neașteptate în fața psihiatrului. Traumele din copilărie, invocate în apărarea sa Național
ambulanta foto shutterstock jpg
Un copil de numai 4 ani, bătut de un vecin în Sectorul 4 al Capitalei! Martorii au sunat la 112. De la ce ar fi pornit conflictul Actualitate
concediere jpeg
Descoperire surprinzătoare pe o țiglă veche de 200 de ani. Ce mesaj de concediere i-a lăsat un angajator muncitorului său Internațional
shutterstock 2227479521 jpg
Ce este „heightmaxxing”, trendul periculos de pe rețelele sociale? Adolescenții iau medicamente pentru cancer în speranța că vor deveni mai înalți Fapt divers
image png
Întâlnirea care i-a schimbat complet viața unui bătrân de 87 de ani, angajat ca livrator. Ce gest impresionant au făcut peste 1.500 de oameni Internațional
troleibuz Bucureşti foto STB jpg
Dezastru financiar la STB! Pierderi de sute de milioane de lei, salarii uriașe și restructurări masive. Ce se întâmplă cu transportul de noapte și gratuitățile Național
Fosta mina de aur Rosia Montană Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (225) jpg
Incident șocant la Roșia Montană! Un tânăr a încercat să caute aur într-o mină închisă și a fost rănit de un explozibil improvizat Național
durere piept inima sughit getty jpg
Cele trei semne care îți arată că suferi de probleme cardiace. La ce trebuie să fii atent Fapt divers
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși? actualitate.net