Se răcește brusc în România! Furtuna Charles aduce o schimbare radicală a vremii începând de sâmbătă

România trece în doar câteva ore de la o atmosferă de vară târzie, cu recorduri termice istorice, direct la un episod sever de iarnă, sub influența furtunii Charles.

Răsturnare de situație în prognoza meteo Foto: pexels

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat vineri, la Antena 3 CNN, că acest sistem ciclonic care a afectat sudul Europei se deplasează spre sud-estul continentului, aducând în țara noastră o prăbușire termică de peste 10–15 grade Celsius, ploi abundente, intensificări violente ale vântului și ninsori la munte.

Șoc termic în toată țara

Ziua de vineri, 13 noiembrie, a adus valori termice greu de imaginat pentru mijlocul ultimei luni de toamnă. Potrivit datelor prezentate de șefa ANM, s-au înregistrat 28 de grade Celsius la Turnu Măgurele, 27 de grade la mai multe stații din sudul țării (precum Oltenița și Zimnicea) și 25 de grade în București. Mai mult, dimineața zilei de 13 noiembrie a stabilit noi recorduri istorice pentru cele mai ridicate temperaturi minime zilnice la nu mai puțin de 44 de stații meteorologice din țară, de când se fac măsurători în România.

De sâmbătă însă, tabloul meteorologic se schimbă radical, iar răcirea accentuată se va resimți în toate regiunile:

„Și mâine răcirea se va resimți în întreaga țară, pentru că maximele vor scădea cu mai mult de 10-15 grade față de ceea ce am înregistrat azi. Dacă astăzi, în Capitală, 25 de grade, mâine doar 8-9 grade Celsius, iar maximele în întreaga țară, mâine, între 5 și 11 grade”, a precizat Elena Mateescu.

Ploi torențiale de 90 l/m², rafale de 140 km/h

Deplasarea periferiei furtunii Charles a generat deja fenomene severe în regiunile intracarpatice, unde până vineri dimineață la ora 10:00 au fost în vigoare un cod portocaliu pentru Munții Apuseni (cu cantități de apă ce au atins local 80–90 l/m²) și un cod galben pentru vestul, nord-vestul și centrul țării (unde s-au acumulat 40–50 l/m²).

Totodată, avertizările meteorologilor continuă cu fenomene de vânt puternic și precipitații sub formă de ninsoare la altitudine:

„Astăzi, intensificări de vânt puternice, până la ora 21:00, în vigoare avertizarea de cod portocaliu, pentru că rafalele vor fi în continuare puternice, 90-120 km/h, la altitudini mai mari 120-140 km/h. Iar până duminică dimineață, la ora 10:00, vorbim și de o informare meteorologică ce vizează atât cantitățile de precipitații, intensificările de vânt, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1.500 m, acolo unde stratul de zăpadă ar putea să aibă grosimi de 5-10 cm, și, nu în ultimul rând, răcirea accentuată a vremii”, a explicat directorul ANM.