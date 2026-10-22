Medicii neurologi recomandă acest mic dejun de toamnă. Ajută memoria și protejează sănătatea creierului

Deja știm cu toții cât de important este micul-dejun, motiv pentru care cei mai mulți oameni încearcă să servească numai alimente pline de nutrienți importanți dimineața. Iar potrivit experților, există un anumit preparat specific toamnei care este perfect pentru prima masă din zi.

Este alegerea perfectă dimineața Foto: IStock

Un mic dejun sănătos ne va ajuta să ne simțim mai sănătoși și mai plini de energie de-a lungul întregii zile. Unele alimente pot chiar să ofere o mână de ajutor creierului nostru, îmbunătățind memoria și abilitatea de a ne concentra.

Iar, potrivit EatingWell, medicii neurologi explică că există un anumit preparat perfect pentru sănătatea creierului nostru. Este vorba despre terci de ovăz cu dovleac și curmale, preparat peste noapte. Datorită ingredientelor folosite în acest terci, el nu numai că este gustos, dar este și foarte bun pentru creier.

Este preparatul perfect toamna

În primul rând, este important să nu uităm faptul că dovleacul își datorează culoarea compușilor precum beta-carotenul. Acești compuși sunt foarte utili pentru buna funcționare a organismului.

„Dovleacul este bogat în carotenoizi, care neutralizează radicalii liberi din creier”, explică dr. Kimberly Idoko. Carotenoizii au proprietăți antioxidante, iar unele studii sugerează faptul că nivelurile scăzute de carotenoizi din sânge ar putea fi asociate cu un risc mai mare de demență.

Medicii neurologi recomandă acest mic dejun

Potrivit specialiștilor, există mai multe studii care confirmă faptul că acești compuși din dovleac sunt utili pentru creier.

„Într-un studiu care a urmărit aproape 50.000 de femei timp de peste două decenii, cele care au consumat cele mai mari cantități de carotenoizi au fost semnificativ mai puțin predispuse să raporteze probleme de memorie și de gândire mai târziu în viață”, a spus și doctorița Alexandra Filippakis.

În plus, ovăzul este util atunci când dorim să ținem sub control probleme precum tensiunea arterială ridicată, colesterolul și chiar și glicemia.

„Ovăzul este bogat în beta-glucan, o fibră solubilă care hrănește bacteriile benefice din intestin și contribuie la scăderea colesterolului rău LDL. Acest lucru este important pentru sănătatea creierului: nivelul ridicat al colesterolului LDL este recunoscut în prezent drept un factor de risc modificabil pentru demență”, a mai explicat Filippakis.