Trucul neașteptat recomandat de experți. De ce trebuie să folosești role de hârtie igienică în grădină

Este un truc la care nu mulți dintre noi ne-am gândi, dar pe care experții în grădinărit îl recomandă tuturor în lunile reci ale anului. Mai precis, este vorba despre o modalitate ingenioasă de a folosi rolele de hârtie igienică în grădină.

Este un truc recomandat de experți Foto: Shutterstock

Cei mai mulți dintre noi ne gândim la rolele de hârtie igienică ca la ceva complet banal, care va fi aruncat în coșul de gunoi imediat. Însă, experții în grădinărit spun că aceste role pot fi mult mai utile decât am putea crede. În lunile reci ale anului, toamna și iarna, aceste role pot fi folosite în grădină, potrivit express.co.uk.

Practic, aceste tuburi de carton de la hârtia igienică pot ajuta la combaterea buruienilor din grădină. Tot ce trebuie să facem este să tăiem pur și simplu tubul astfel încât să poată sta întins pe sol, împiedicând buruienile să răsară din pământ.

Este un truc recomandat de experții în grădinărit

„Taie unul dintre aceste tuburi și întinde-l pe sol, iar dintr-odată vei obține o barieră foarte bună împotriva buruienilor, care se va descompune treptat în următoarele câteva luni”, a spus Ish, un expert britanic în grădinărit, conform sursei citate.

„Însă, în tot acest timp, va împiedica buruienile să crească și îți va proteja plantele. De asemenea, poți așeza acest material sub straturile de plante, unde va împiedica și alte plante nedorite să răzbată prin el”, a mai spus acesta.

Grădina ta va fi protejată în timpul iernii

O scurtă privire în calendar ne va arăta că vremea rece se apropie și nu va mai dura mult până când își va face apariția bruma. Rolele de carton de la hârtia igienică, turtite, pot servi drept protecție împotriva frigului în această iarnă.

„Un avantaj al faptului că faci acest lucru cam în această perioadă a anului este că materialul funcționează ca un strat termoizolant foarte bun împotriva fenomenelor precum bruma”, a mai spus Ish.