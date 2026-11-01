Doar o singură foaie de hârtie îți poate arăta dacă ferestrele tale se închid corect. Soluția ce te poate ajuta să reduci costul facturilor iarna

Pe măsură ce temperaturile din țara noastră vor deveni din ce în ce mai reci, devine tot mai important să ținem sub control pierderile de căldură prin ferestre. Din fericire, nu avem nevoie decât de o simplă foaie de hârtie pentru a verifica dacă geamurile noastre chiar se închid etanș.

Testul poate fi folosit pentru orice fel de geam Foto: Shutterstock

Pentru a vedea precis dacă ferestrele noastre se închid etanș și nu permit aerului rece să intre în locuință, tot ce trebuie să facem este să folosim o simplă foaie de hârtie. Dacă aerul reușește să pătrundă prin ferestre, chiar și prin cele de tip termopan, temperatura din cameră va scădea, iar costul facturii la energie va fi, în cele din urmă, mai mare.

De cele mai multe ori, problema este cauzată de garnituri uzate sau chiar și de simplul fapt că fereastra nu a fost închisă corect. Indiferent care ar fi cauza, dacă avem o foaie de hârtie, putem verifica precis dacă în cameră pătrunde aer rece din exterior.

Cum trebuie folosită foaia de hârtie

Din fericire, pentru a testa cât de bine sunt închise ferestrele, nu avem nevoie decât de o banală foaie de hârtie A4. Iar primul pas pentru a efectua acest test este să deschidem geamul și să așezăm foaia între rama ferestrei și cercevea, aceasta fiind partea mobilă a ferestrei.

Apoi, vom închide fereastra. În acest punct este foarte important să ne asigurăm că mânerul este în poziție normală de închidere. Apoi, tot ce trebuie să facem este să tragem ușor de foaia de hârtie.

Este un truc foarte ușor de folosit

Dacă vedem că foaia se trage ușor între ramă și cercevea, este foarte posibil ca închiderea ferestrei să nu fie etanșă. Testul trebuie repetat în mai multe puncte, pentru a ști precis cât de extinsă este problema.

În schimb, dacă foaia rămâne prinsă ferm și nu se mișcă decât după ce tragem de ea cu putere, înseamnă că fereastra se închide foarte bine.