 Un ciclon mediteranean se îndreaptă spre România. Ploi abundente în mai multe zone ale Europei
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Un ciclon mediteranean se îndreaptă spre România. Ploi abundente în mai multe zone ale Europei

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Un ciclon activ în zona centrală a Mării Mediterane începe să se deplaseze către Peninsula Balcanică iar, la începutul săptămânii următoare, va aduce precipitații semnificative. Zone întinse din Europa vor fi afectate de acest ciclon, iar efectele sale vor fi resimțite chiar și în România.

Un ciclon puternic se îndreaptă către România
Un ciclon puternic se îndreaptă către România Foto: Freepik

Ciclonul activ se deplasează lent din zona centrală a Mării Mediterane către Peninsula Balcanică, potrivit meteorologilor de la Meteoalarm. Iar, la începutul săptămânii viitoare, ne putem aștepta la precipitații semnificative în zone precum Bulgaria, Grecia, sudul Italiei și în România, cât și în alte regiuni din sud-estul continentului.

Cu toate acestea, efectele cele mai severe vor fi resimțite în sud-estul Italiei, în Grecia cât și în jumătatea estică a Bulgariei. În aceste zone, precipitațiile vor fi semnificative, iar cantitățile de apă vor ajunge local la 60–80 l/m². Însă, există posibilitatea ca nivelul de precipitații să depășească chiar și 100 l/m².

Un ciclon puternic se îndreaptă către Balcani

Meteorologii avertizează că precipitațiile vor fi frecvente și persistente, iar riscul de acumulări rapide de apă este unul ridicat. De asemenea, există riscul ca zonele afectate să se confrunte cu probleme precum viituri și chiar inundații locale.

Din cauza instabilității meteorologice, deja au fost emise avertizări Cod roșu și portocaliu de ploi abundente și risc de viituri în țări precum Grecia și Italia. De asemenea, un Cod portocaliu de precipitații rămâne în vigoare în Bulgaria.

Și România se va confrunta cu vreme instabilă

Vremea severă nu va ocoli nici România, unde, potrivit meteorologilor de la ANM, vremea severă va continua până miercuri, pe 4 noiembrie, la ora 20:00. În zonele montane, la altitudini de peste 1.700 de metri, ne putem aștepta la ninsori abundente, cât și la rafale de vânt care vor viscoli zăpada.

Mai mult decât atât, ANM a avertizat că ne putem aștepta la ploi abundente, vânt puternic și ninsori în zonele montane. Sudul şi sud-vestul ţării, cât şi zonele montane, vor resimți cel mai intens vremea instabilă.

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