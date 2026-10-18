 Denis Alibec, tată pentru prima oară! Primele imagini cu fetița lui și a Ancăi Surdu. Ce nume au ales pentru micuță
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Denis Alibec, tată pentru prima oară! Primele imagini cu fetița lui și a Ancăi Surdu. Ce nume au ales pentru micuță

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Denis Alibec, tătic pentru prima oară. Soția lui, Anca Surdu, a născut o fetiță sănătoasă. Fotbalistul a împărtășit vestea cu fanii săi și a publicat primele imagini cu Aria Maria.

Denis Alibec și Anca Surdu.
Denis Alibec și Anca Surdu. Foto: Instagram

Denis Alibec trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Povestea de iubire cu gimnasta Anca Surdu a trecut la nivelul următor. Aceasta a născut o fetiță sănătoasă chiar cu o zi în urmă, pe 17 octombrie. Primele imagini cu micuța. 

Denis Alibec, tătic pentru prima oară

Fotbalistul a fost extrem de emoționat și atent, astfel că a stat alături de soția lui la spital, pentru a fi alături de ea în cele mai importante momente. Denis Alibec a fost prezent când Anca Surdu a născut.

Pe Instagram, cei doi au publicat o fotografie cu ei de dinainte de momentul cel mare, când gimnasta încă aștepta nașterea. Ca un bărbat protector, acesta stă în spetele ei, ținându-i capul între mâini, ca semn de sprijin necondiționat. Apoi, a apărut Aria Maria într-un pătuț, cu un iepuraș de pluș lângă ea.

Cum s-a simțit perioada sarcinii pentru Anca Surdu

Anca Surdu este una dintre cele mai apreciate și cunoscute gimnaste din România, fiind dublă campioană mondială. Aceasta a vorbit pe rețelele de socializare despre noua etapă din viața ei, dar și cum se s-a simțit perioada în care a fost gravidă. Soția lui Alibec a precizat că a trecut prin multe schimbări, fiind copleșită de toate emoțiile care vin la pachet cu rolul de mamă.

„Am trecut prin atât de multe schimbări și stări în lunile astea. Am simțit de toate: emoție, teamă, fericire, nerăbdare, epuizare, recunoștință…a fost o perioadă care m-a schimbat mai mult decât aș fi crezut vreodată. Mi-am văzut corpul schimbându-se zi după zi, am simțit-o crescând în mine, de la primele mișcări până la piciorușele care acum parcă nu mai au loc”, a declarat soția lui Denis Alibec.

Denis Alibec și Anca Surdu, un cuplu discret, dar puternic

Denis Alibec și Anca Surdu sunt împreună de mai bine de doi ani, timp în care au făcut pași importanți în relația lor. Cei doi s-au căsătorit în această vară. Cununia civilă a avut loc la Cazinoul din Constanța iar cununia religioasă s-a desfășurat la o biserică din apropiere. Nașii cuplului au fost fotbalistul Alexandru Mățel și soția acestuia.

A fost un eveniment restrâns, iar o petrecere mare este așteptată în vara anului viitor, atunci când va avea loc și botezul micuței. 

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