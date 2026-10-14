Cum arată noua casă a Cleopatrei Stratan și a lui Edward Sanda. Cei doi și-au îndeplinit un mare vis

Edward Sanda și Cleopatra Stratan au parte de o mare bucurie în viața de cuplu. Cei doi artiști și-au îndeplinit unul dintre cele mai importante visuri și au reușit să își cumpere propria locuință. Fericirea a fost pe măsură, iar cântărețul a împărtășit vestea cu fanii din mediul online.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan. Foto: Arhiva Click!

Edward Sanda și Cleopatra Stratan formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Deși sunt activi pe rețelele de socializare și le arată urmăritorilor momente din viața lor, cei doi aleg să păstreze anumite vești pentru momentul în care acestea devin realitate.

„Încă nu realizez că avem casa noastră!”

De curând, artistul a anunțat pe Instagram că el și soția sa au făcut un pas important și au achiziționat prima lor casă. Edward Sanda a mărturisit că încă nu realizează că au propria locuință și i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru această reușită.

Cântărețul a publicat și două imagini din noua casă, în care se poate observa că locuința este spațioasă și luminoasă. Din fotografii reiese că cei doi mai au de făcut câteva amenajări și de mobilat anumite încăperi, însă bucuria de a avea propriul cămin este deja uriașă.

„S-a îndeplinit visul nostru, iubirea mea! Încă nu realizez că avem casa noastră! Mulțumim, Doamne, pentru tot ce faci pentru noi!”, a scris Edward Sanda pe Instagram.

„Avem lucruri care ne deranjează, dar le remediem pe loc”

Edward Sanda și Cleopatra Stratan trăiesc o poveste de iubire de mai bine de șapte ani, iar cei doi vorbesc adesea despre viața de cuplu și despre modul în care reușesc să își mențină relația sănătoasă. Deși, ca în orice căsnicie, pot apărea și momente tensionate, artiștii au găsit o modalitate de a depăși neînțelegerile fără ca acestea să le afecteze relația.

În urmă cu ceva vreme, Edward Sanda a vorbit despre felul în care el și soția sa gestionează situațiile mai dificile. Cântărețul a explicat că nu este o persoană certăreață și că preferă să rezolve problemele imediat, înainte ca acestea să se acumuleze și să ducă la conflicte mai mari.

„Da, nu sunt certăreț, nu-mi sare țandăra din nimic, nu o supun la teste – stai să fac așa, să văd, să las vasele nespălate o săptămână, ca să văd dacă zice ceva. Nu, nu am din astea. La noi, e totul natural. Clar, mai sunt și momente puțin tensionate, dar nu la modul să ne certăm și să aruncăm cu ceva unul în altul. Ne înțelegem bine – cearta nu e pe primul loc și nici nu o să fie niciodată.

Nu știu, nu este niciunul dintre noi vulcanic. Avem lucruri care ne deranjează, dar le remediem pe loc. Nu stăm să ne certăm foarte rău, să nu ne mai înțelegem din chestia aia. Remediem totul, că așa e frumos, și să nu rămână… Întotdeauna, când apare o problemă, o rezolvăm atunci. Dacă le lași, se adună și, la un moment dat, explodează, și nu e bine”, a declarat Edward Sanda pentru Viva.