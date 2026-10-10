Cum arăta Gabriela Cristea în urmă cu 33 de ani. Ce făcea în 1993: „Ce coafuri și câtă emoție într-o singură fotografie”

Gabriela Cristea și-a surprins fanii cu o fotografie de colecție, realizată în urmă cu mai bine de trei decenii. Fosta prezentatoare TV a făcut publică o imagine din 1993, de pe vremea când participa la concursul Miss Adolescența. Fotografia i-a trezit amintiri frumoase, iar vedeta a dezvăluit și ce loc a ocupat în competiție, dar și un detaliu neașteptat despre fostele sale colege.

Gabriela Cristea, mărturisiri rare despre trecutul ei Foto: Instagram

Gabriela Cristea a avut parte de o surpriză plăcută după ce unul dintre urmăritorii săi i-a trimis o fotografie veche, realizată în 1993, la concursul Miss Adolescența. Imaginea o surprinde pe vedetă alături de tinerele care au participat la competiție, într-o perioadă în care își construia primele amintiri din lumea concursurilor de frumusețe.

Impresionată de fotografia primită, fosta prezentatoare TV a decis să o împărtășească și cu cei care o urmăresc pe rețelele sociale. Gabriela Cristea a remarcat coafurile și zâmbetele de atunci, dar și emoțiile pe care le păstrează acea imagine, chiar și după 33 de ani.

„1993, la Miss Adolescența, alături de colegele mele de atunci. Ce zâmbete, ce coafuri și câtă emoție într-o singură fotografie! Îi mulțumesc urmăritorului care mi-a trimis-o. M-am bucurat tare să revăd chipurile acestea și să-mi amintesc de noi, așa cum eram atunci”, a scris Gabriela Cristea pe rețelele sociale.

Pe ce loc s-a clasat vedeta la Miss Adolescența

Vedeta a făcut publică o imagine din 1993 Foto: Instagram

Odată cu publicarea fotografiei, Gabriela Cristea le-a oferit fanilor și câteva detalii despre rezultatul obținut la concurs. Deși nu își mai amintește cu exactitate clasamentul, vedeta știe că s-a numărat printre concurentele care au ocupat unul dintre primele locuri.

„Eu am ieșit pe locul trei sau patru… memoria mea n-a păstrat prea bine clasamentul”, a dezvăluit aceasta.

Fotografia i-a oferit Gabrielei Cristea ocazia de a rememora o etapă importantă din tinerețe. Mai mult, privind chipurile fostelor colege, vedeta a observat un lucru care a pus-o pe gânduri: din câte își amintește, ea este singura dintre tinerele din imagine care și-a construit o carieră în spațiul public.