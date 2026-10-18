Vedetele care încap în hainele fiicelor, după ce au slăbit 92 de kilograme! Sfatul designerilor: „Trebuie să mascăm imperfecțiunile”

Ozana Barabancea a slăbit 37 de kilograme, Andreea Marin a dat jos 20, iar Gabriela Cristea a scăpat de 35 de kilograme. Cu noua siluetă, încap în hainele fiicelor, după cum au și precizat. Iată și sfatul designerului Florin Burescu, exclusiv pentru Click!

1/7 Ozana Barabancea, Gabriela Cristea și Andreea Marin împrumută hainele fiicelor, după ce au slăbit spectaculos Foto: Facebook

Ozana Barabancea: „Am renunțat la zahăr!”

Solista Ozana Barabancea (57 de ani) ajunsese la 102 de kilograme. A reușit să scape de 37 kg, așa că acum își permite luxul de-a îmbrăca și rochiile fetei ei, Gloria, în vârsta de 21 de ani:

„Transformarea mea a început în 2025, pe data de 1 aprilie. Am slăbit multe kilograme în total pe parcursul acestor luni și sunt extrem de fericită. Cel mai mult am avut 102 kilograme și acum am 65 de kilograme. Am slăbit 37 de kilograme. Deci, se poate. Am renunțat la zahăr și la mâncarea care îmi făcea rău.

Am ales să nu mai mănânc ceea ce îmi făcea rău. Acum urmez un program care m-a ajutat să topesc aceste kilograme și să redevin persoana care are greutatea din liceu. Pentru că am ajuns să încap în rochiile din liceu, pe care le-am păstrat cu mare drag, deși nu mai visam să ajung să le port vreodată. Am rochii din 1987 și iată că a venit momentul să le îmbrac. M-am întors în timp. M-am filmat cu vreo două dintre ele și le-am arătat și prietenilor virtuali. Încap și în rochiile fiicei mele, Gloria”, a povestit ea, pentru viva.ro

Andreea Marin: „Eu și Violeta facem schimb de haine, ca fetele!”

Și vedeta TV Andreea Marin (51 de ani) a revenit la silueta de odinioară, reușind să dea jos în jur de 20 de kilograme, făcând acum schimb de haine cu fiica sa, Violeta, în vârstă de 18 ani:

„Am slăbit pe parcursul unui an și jumătate. Sigur că pe parcursul acestei perioade au existat restricții, dar acum nu mai am nicio restricție. Înainte purtam la haine mărimea 44-46, iar acum am ajuns la măsurile 38-40, în funcție de croiala vestimentațiilor.

Am slăbit trei numere. Eu și fiica mea Violeta mai fac schimb de haine, dar și de impresii, ca fetele. Violetei îi vin acum hainele mele din liceu și e plăcut să vezi asta. Îmi place că am ajuns la greutatea de odinioară”, a dezvăluit Andreea Marin, potrivit elle.ro.

Gabriela Cristea, în geaca roz a fiicei de 9 ani

Iar Gabriela Cristea (51 de ani) chiar a făcut o demonstrație, într-un video, postat pe conturile sociale. Ea a îmbrăcat geaca roz a fiicei Victoria, în vârstă de 9 ani, și, surpriză, în talie și la bust, chiar i s-a potrivit, după ce a slăbit 35 de kilograme. Vedeta TV Gabriela Cristea fusese diagnosticată cu obezitate gradul 1. A explicat cum a ajuns în această situație disperată:

„Când eram tânără, dacă aveam de dat 2, 3, 5 sau 10 kilograme, în două luni știam că ajung acolo unde îmi doresc. Făceam niște mici eforturi. După ce am născut-o pe Iris, am intrat în prima parte a premenopauzei. A fost o explozie de hormoni greșită. Am încercat zeci de cure de slăbire, cu frunze de… și nu reușeam.

S-a subțiat cu ajutorul injecțiilor de slăbit

Mi se părea din ce în ce mai greu. În prima săptămână am slăbit două kilograme. În prima lună șase kilograme, dar dacă mă întrebați ce am învățat eu în luna aceea despre mâncare, răspunsul este nimic. Eu mâncam la fel de prost, doar că mâncam mai puțin. Corpul meu se schimbase înainte să apuce mintea mea să se înțeleagă ce se întâmplă (…)

Tratamentul tăiase foamea, dar nu ștersese educația alimentară de 50 de ani, nu ștersese automatismele, reflexele (…) De foarte multe ori după masă, mă simțeam prost”, a mărturisit Gabriela Cristea.

În cazul ei, numai injecțiile de slăbit au ajutat-o, nicidecum vreo dietă minune.

Florin Burescu, stilist: „După ce dai jos atâtea kilograme, e clar că anumite zone ale corpului nu sunt în cea mai bună formă”

Stilistul vedetelor Florin Burescu nu este de părere că, dacă ai slăbit, trebuie neapărat să te îmbraci în rochiile din anii tinereții sau ale fiicelor:

„Nu contează neapărat vârsta, dar, după ce dai jos atâtea kilograme, e clar că anumite zone ale corpului nu sunt în cea mai bună formă. Poate că după ani de sport poți să expui acele zone, este vorba mai ales despre partea superioară a mâinii, picioarele. E o problemă și cu pielea de abdomen. După ce slăbești, se lasă foarte mult. Prin urmare, trebuie să mascăm aceste imperfecțiuni”.

„Evitați ținutele adolescentine!”

Florin Burescu indică și modelele potrivite, după ce ai scăpat de kilogramele în plus:

„După vârsta de 50 de ani, evitați ținutele din adolescență, adolescentine. Mare atenție la culori, nu optați pentru combinații excentrice sau pentru croiuri mult prea adolescentine, alegeți modele cât mai simple. Ai deja statutul de doamnă, deci nu poți să mergi către alt stil”.