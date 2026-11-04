 Rețeta de supă cu găluște a Gabrielei Cristea. Ingredientul care îi oferă un gust delicios
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Rețeta de supă cu găluște a Gabrielei Cristea. Ingredientul care îi oferă un gust delicios

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Gabriela Cristea își surprinde din nou fanii, de această dată cu o rețetă îndrăgită de români: supa de găluște. Fosta prezentatoare de televiziune a dezvăluit câteva dintre secretele pe care le folosește atunci când pregătește acest preparat gustos și sățios, nelipsit din bucătăriile multor familii.

Gabriela Cristea.
Gabriela Cristea. Foto: Facebook

Gabriela Cristea a oferit rețeta de supă de găluște

Pentru a obține o supă aromată, Gabriela Cristea folosește ingrediente simple, pe care le găsim în orice gospodărie. Printre acestea se numără pulpele de pui, ardeiul capia, ceapa, morcovul și țelina. Vedeta începe prin a pune pulpele de pui la fiert și le lasă până când carnea se desprinde ușor de pe os. Abia apoi adaugă legumele, având grijă să lase ceapa, țelina și ardeiul întreagi, pentru a da gust supei.

„Pulpe de pui, o ceapă întreagă, am niște căpiați, ardei capia, cum le spun eu, așa, și un pic de țelină. Cam asta pun eu, pentru că n-am avut. Dacă aveți și un pic de pătrunjel rădăcină și păstârnac, puteți să puneți toate legumele. Eu n-am avut și atunci pun doar astea.

Pentru găluște o să avem nevoie de un ou, niște sare, un vârf de bicarbonat pun eu, dar nu-i obligatoriu să puneți și, bineînțeles, griș. Și, ca să vorbim despre toate ingredientele, la sfârșit adăugăm și un mănunchi zdravăn de pătrunjel. O să fie o nebunie, o să mâncați cu atâta poftă, că o să mă pomeniți.

După ce am fiert pulpele vreo două ore, de cade carnea de pe ele, le scot din supă și le pun deoparte. Adăugăm legumele și lăsăm să fiarbă aproximativ 30 de minute”, a povestit vedeta pe Facebook. 

Cum pregătește Gabriela Cristea găluștele 

În timp ce legumele fierb, Gabriela Cristea se ocupă de pregătirea găluștelor, dezvăluind câteva trucuri pentru ca acestea să iasă pufoase și să nu devină tari. Vedeta explică de ce este important să adăugăm grișul treptat și să lăsăm compoziția să se odihnească înainte de a forma găluștele. Totodată, aceasta povestește că preferă să pună înapoi în supă și carnea de pui, pentru ca preparatul să fie mai consistent și să le ofere fetelor sale și o porție de proteine.

„Cât timp fierb legumele, noi spargem două ouă într-un bol, ca să facem găluștele. Eu las un pic găluștele să se liniștească și să se umfle grișul. Punem un praf de sare, un praf de bicarbonat, dar doar un praf. Nu e obligatoriu, dar cu bicarbonatul mergi la sigur.

O să vă arăt cum trebuie să arate găluștele la final. Și, oricum, nu turnați mult din prima și amestecați încet-încet, ca să nu puneți prea mult griș și să nu vă iasă găluștele pietroaie.”

De ce păstrează carnea de pui în supa de găluște

Gabriela Cristea a explicat și de ce preferă să nu scoată carnea de pui din supa de găluște. Vedeta a mărturisit că o pune înapoi după ce o desprinde de pe os, pentru ca fetițele sale să mănânce și proteine, spunând că așa le-a obișnuit încă de când erau mici.

„Între timp, s-a mai răcit și puiul și pot să desfac carnea de pe os, pentru că eu o să pun carnea înapoi în supă. Știu că în supa cu găluște nu se pune carnea, dar, ca să fiu sigură că fetele mele apucă să mănânce și un pic de proteină, eu pun carnea înapoi. Așa fac de când erau ele mici și iese supa super bună.

După ce am adăugat găluștele, o să pun și toată carnea înapoi în supă, pentru că vreau să mai fiarbă acolo câteva minute. Am scos țelina, ceapa și ardeiul și am lăsat aici doar morcovul. Adăugăm și carnea și dăm focul mic, mic, mic. De ce? Pentru că urmează să punem găluștele și întotdeauna focul trebuie să fie mic, ca să nu se împrăștie găluștele. Și lăsăm să fiarbă 15 minute.”

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