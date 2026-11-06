Gabriela Cristea, adevărul despre viața după retragerea din televiziune. Câte ore muncește acum vedeta

Viața Gabrielei Cristea s-a schimbat considerabil după ce a renunțat la cariera în televiziune, decizie despre care a vorbit în repetate rânduri. Deși mulți ar putea crede că vedeta are acum un program mai relaxat și mai mult timp liber, realitatea este diferită. Prezentatoarea a dezvăluit că are zile extrem de aglomerate, în care muncește până la 16 ore, dar și momente în care își permite să se bucure de câteva ore de liniște.

Gabriela Cristea. Foto: Instagram

Gabriela Cristea, despre viața de după televiziune

Recent, Gabriela Cristea a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care le-a povestit urmăritorilor cum arată programul său în această perioadă.

„Așa sunt zilele mele… Nu prea, dar mai am și din astea. Uneori muncesc 15–16 ore, alteori mă prinde prânzul în pat, la un film”, începe mesajul ei din mediul online.

De ce a renunțat Gabriela Cristea la televiziune

Deși a trecut mai bine de un an și jumătate de când nu mai apare pe micul ecran, Gabriela Cristea spune că este întrebată în continuare care au fost motivele din spatele deciziei sale. Unul dintre cele mai importante avantaje ale vieții profesionale de acum este libertatea de a-și organiza singură programul și de a vedea direct rezultatele muncii sale în veniturile obținute.

„După mai bine de un an și jumătate, încă sunt întrebată de ce am renunțat la televiziune. Unul dintre motivele principale este libertatea de a-mi organiza singură timpul și de a vedea în veniturile mele rezultatul muncii depuse.”

„Am avut curajul să ies din zona de confort și mi-am câștigat inclusiv libertatea”

Vedeta a explicat că activitatea sa nu s-a oprit odată cu plecarea din televiziune. Are în continuare contracte, termene-limită și responsabilități, însă acum se bucură de independența pe care și-a câștigat-o după trei decenii în care a fost angajată.

„Am în continuare contracte, termene-limită și responsabilități chiar mai mari. După 30 de ani ca angajată, sunt antreprenor și propriul meu angajat. Iar deciziile despre viața mea profesională îmi aparțin.

Eu, care credeam că voi fi angajată toată viața, am avut curajul să ies din zona de confort și mi-am câștigat inclusiv libertatea de a avea astfel de dimineți, fără vinovăție.

Uneori merită să dai o șansă vieții pe care nici nu îndrăzneai să ți-o imaginezi. Iar azi… azi mai stau în pat încă două ceasuri și după bag muncă <<ca Berilă>> până la 10 seara.”

Se întoarce Gabriela Cristea în televiziune?

În iarna anului 2025, Gabriela Cristea și-a anunțat retragerea din televiziune. La vremea respectivă, vedeta modera emisiunea „Mireasa – Capriciile Iubirii”, de la Antena Stars, iar vestea plecării sale a stârnit numeroase reacții din partea publicului.

De atunci, prezentatoarea a primit întrebări despre o posibilă revenire pe micul ecran. Gabriela Cristea a dezvăluit că a avut mai multe propuneri, inclusiv recent, însă niciuna nu a convins-o să se întoarcă.

„De dorită sunt dorită. Am primit oferte în anul ăsta jumătate de când nu mai sunt la TV. Da, am primit și recent, dar nu a fost nimic care să mă facă să spun: gata, mă întorc!”, a declarat Gabriela Cristea pentru Libertatea.