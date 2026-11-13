Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta unui chec delicios cu lămâie și glazură. Se prepară în doar 5 minute

Gabriela Cristea a prezentat o rețetă simplă și delicioasă de chec cu lămâie, perfectă pentru cei care își doresc un desert aromat, pufos și ușor acrișor. Preparatul nu necesită mult timp de lucru, iar unul dintre secretele gustului său special este lămâia folosită întreagă, inclusiv cu coajă, după ce a fost opărită anterior.

Rețetă simplă de chec Foto: Captură video instagram

Ingredientele necesare

Vedeta a explicat că rețeta se măsoară cu cana, motiv pentru care este important să fie folosită aceeași cană pentru toate ingredientele. În plus, desertul poate fi pregătit și cu portocale sau mandarine, în funcție de preferințe.

Ingrediente pentru checul cu lămâie

1/4 cană de lapte;

1/4 cană de ulei;

3 ouă;

1 lămâie;

3/4 cană de zahăr;

1 plic și jumătate de praf de copt;

1 linguriță de sare;

1 cană și 3/4 de făină.

Pentru glazura de lămâie:

zeama de la o lămâie;

aproximativ 300-400 g de zahăr pudră sau zahăr vanilat.

Cum prepară Gabriela Cristea checul cu lămâie

Primul pas este pregătirea lămâii. Gabriela Cristea a explicat că a fiert fructul întreg, cu tot cu coajă, timp de aproximativ cinci minute. Această etapă are două scopuri: îndepărtarea eventualelor impurități de pe coajă și intensificarea aromei citricelor. După ce a fost opărită, lămâia se taie în bucăți mici și se pune în blender, unde se mixează până când se transformă într-o pastă.

Într-un vas separat se pregătesc ingredientele umede. Se adaugă laptele, uleiul, cele trei ouă și pasta obținută din lămâie, apoi se amestecă bine. Ulterior, se trece la ingredientele uscate. Se adaugă zahărul și se mixează până când începe să se dizolve. Se încorporează praful de copt și sarea, apoi se adaugă făina cernută în prealabil.

Un detaliu important menționat de Gabriela Cristea este că aluatul nu trebuie amestecat excesiv după adăugarea făinii. Compoziția trebuie omogenizată doar atât cât este necesar, pentru ca desertul să iasă fraged și aerat.

Aluatul se toarnă într-o tavă de chec tapetată cu hârtie de copt. Pentru a obține aspectul specific acestui desert, vedeta a încercat să traseze o linie pe mijlocul compoziției cu ajutorul unei scobitori.

Checul se introduce în cuptorul preîncălzit la 175 de grade Celsius, pe raftul din mijloc, și se coace aproximativ 40-45 de minute, în funcție de cuptor. Pentru a verifica dacă este gata, se face testul scobitorii. Dacă aceasta este scoasă cu urme de aluat umed, checul mai trebuie lăsat câteva minute la cuptor.

Prepararea glazurii

În timp ce checul se coace, se poate pregăti glazura. Gabriela Cristea a folosit zeama de la o lămâie, peste care a adăugat treptat zahăr pudră sau zahăr vanilat. Ingredientele se amestecă foarte bine până când se obține o compoziție albă, consistentă și suficient de groasă pentru a putea fi turnată peste desert. Vedeta a precizat că este nevoie de o cantitate generoasă de zahăr, estimând că a folosit aproximativ 300-400 de grame.

După coacere, checul se lasă să se răcească, apoi se acoperă cu glazura pregătită. Gabriela Cristea a menționat că există și o altă variantă de servire: desertul poate fi însiropat cu un amestec fiert din lămâie, zahăr, esență și coajă de lămâie.

Rezultatul este un chec aromat, cu o ușoară notă acrișoară de citrice și un strat generos de glazură dulce. Vedeta a ales să îl servească alături de o cană de ceai. Un alt avantaj al rețetei este versatilitatea: lămâia poate fi înlocuită cu portocale sau mandarine, iar pentru un gust și mai interesant se pot combina mai multe tipuri de citrice.