Cât a plătit Irina Fodor pentru rochia spectaculoasă din finala „Asia Express” 2026. Ținuta aurie ascunde o legătură cu Valerie Lungu

Irina Fodor a strălucit la propriu în marea finală „Asia Express” 2026! Prezentatoarea a ales o ținută elegantă, într-o nuanță aurie, pentru ultima ediție a sezonului 10, filmată la Shanghai. Deși rochia a atras privirile prin aspectul său spectaculos, prețul acesteia este unul surprinzător. Mai mult, creația vestimentară provine de la un atelier românesc care are o legătură și cu una dintre fostele concurente ale emisiunii, Valerie Lungu.

Cât a costat rochia purtată de Irina Fodor în finala „Asia Express” Foto: Instagram

Pentru ultima apariție din acest sezon, Irina Fodor a mizat pe o rochie lungă, aurie, cu aspect metalizat. Modelul este realizat din lamé strălucitor, este căptușit integral și are spatele gol, detaliu care îi oferă un plus de eleganță.

Prezentatoarea a purtat această ținută la finalul aventurii de pe „Drumul Mătăsii”, în cadrul ediției în care Gabi Torje și Alin Alexuc au fost desemnați marii câștigători ai competiției, obținând premiul de 30.000 de euro.

Deși apariția sa a fost una spectaculoasă, rochia nu are un preț exorbitant. Creația vestimentară costă 480 de lei și este semnată de un atelier românesc.

Brandul are o legătură și cu Valerie Lungu, una dintre finalistele „Asia Express”. Atelierul îi aparține nașei acesteia, iar influencerița a colaborat la rândul său cu firma pentru realizarea unei colecții vestimentare.

Ce mesaj a transmis Irina Fodor după finala „Asia Express”

După încheierea sezonului 10, Irina Fodor a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoționant, în care a vorbit despre experiența trăită alături de concurenți și de echipa de producție. Prezentatoarea a mărturisit că unul dintre cele mai speciale momente pentru ea rămâne întâlnirea cu participanții la linia de sosire, atunci când aceștia realizează că au reușit să ducă aventura până la capăt.

Irina Fodor a transmis felicitări câștigătorilor, dar și celorlalți concurenți care au acceptat provocarea, fără să uite de oamenii din spatele camerelor și de telespectatorii care au urmărit emisiunea.

„Și uite așa, am ajuns la capătul Drumului Mătăsii! Știți ce e cel mai frumos pentru mine? Să-i aștept la linia de finish. Să le văd fețele când își dau seama că au reușit, că toate zilele grele, dorul de casă și momentele în care au vrut să renunțe i-au adus, în sfârșit, AICI. Și, oricâte finale aș trăi, nu cred că o să mă obișnuiesc vreodată cu emoția asta.

Shanghai ne-a oferit un final spectaculos, pe măsura unui sezon extraordinar! Felicitări câștigătorilor! Băieți, ați fost formidabili, aveți tot respectul meu!

Felicitări celor patru finaliști care au luptat neînfricați până la capăt, dar și TUTUROR concurenților care au avut curajul să pornească în această aventură!

Un MULȚUMESC uriaș și echipei din spatele camerelor! Oamenilor care aleargă, filmează, organizează, rezolvă imposibilul, dorm puțin și pun enorm de mult suflet în tot ce fac. Fără voi, magia asta n-ar exista! Sunt mândră să fac parte din echipa asta nebună și extraordinară!

Iar vouă, celor de acasă, vă mulțumesc că ați trăit fiecare emoție alături de noi și că ne-ați primit, seară de seară, în casele voastre!

Dacă am învățat ceva în anii ăștia, e că după fiecare linie de FINISH se ascunde un nou START. Și abia aștept să o luăm de la capăt! Așa că țineți-vă bine și nu vă atașați prea tare de ideea că ați văzut deja totul! Ne revedem la următoarea aventură!”, a transmis Irina Fodor după marea finală „Asia Express”.