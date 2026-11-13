 Cât a plătit Irina Fodor pentru rochia spectaculoasă din finala „Asia Express” 2026. Ținuta aurie ascunde o legătură cu Valerie Lungu
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cât a plătit Irina Fodor pentru rochia spectaculoasă din finala „Asia Express” 2026. Ținuta aurie ascunde o legătură cu Valerie Lungu

#Asia Express
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Irina Fodor a strălucit la propriu în marea finală „Asia Express” 2026! Prezentatoarea a ales o ținută elegantă, într-o nuanță aurie, pentru ultima ediție a sezonului 10, filmată la Shanghai. Deși rochia a atras privirile prin aspectul său spectaculos, prețul acesteia este unul surprinzător. Mai mult, creația vestimentară provine de la un atelier românesc care are o legătură și cu una dintre fostele concurente ale emisiunii, Valerie Lungu.

Cât a costat rochia purtată de Irina Fodor în finala „Asia Express”
Cât a costat rochia purtată de Irina Fodor în finala „Asia Express” Foto: Instagram

Pentru ultima apariție din acest sezon, Irina Fodor a mizat pe o rochie lungă, aurie, cu aspect metalizat. Modelul este realizat din lamé strălucitor, este căptușit integral și are spatele gol, detaliu care îi oferă un plus de eleganță.

Prezentatoarea a purtat această ținută la finalul aventurii de pe „Drumul Mătăsii”, în cadrul ediției în care Gabi Torje și Alin Alexuc au fost desemnați marii câștigători ai competiției, obținând premiul de 30.000 de euro.

Deși apariția sa a fost una spectaculoasă, rochia nu are un preț exorbitant. Creația vestimentară costă 480 de lei și este semnată de un atelier românesc.

Brandul are o legătură și cu Valerie Lungu, una dintre finalistele „Asia Express”. Atelierul îi aparține nașei acesteia, iar influencerița a colaborat la rândul său cu firma pentru realizarea unei colecții vestimentare.

Ce mesaj a transmis Irina Fodor după finala „Asia Express”

După încheierea sezonului 10, Irina Fodor a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoționant, în care a vorbit despre experiența trăită alături de concurenți și de echipa de producție. Prezentatoarea a mărturisit că unul dintre cele mai speciale momente pentru ea rămâne întâlnirea cu participanții la linia de sosire, atunci când aceștia realizează că au reușit să ducă aventura până la capăt.

Irina Fodor a transmis felicitări câștigătorilor, dar și celorlalți concurenți care au acceptat provocarea, fără să uite de oamenii din spatele camerelor și de telespectatorii care au urmărit emisiunea.

Și uite așa, am ajuns la capătul Drumului Mătăsii! Știți ce e cel mai frumos pentru mine? Să-i aștept la linia de finish. Să le văd fețele când își dau seama că au reușit, că toate zilele grele, dorul de casă și momentele în care au vrut să renunțe i-au adus, în sfârșit, AICI. Și, oricâte finale aș trăi, nu cred că o să mă obișnuiesc vreodată cu emoția asta.

Shanghai ne-a oferit un final spectaculos, pe măsura unui sezon extraordinar! Felicitări câștigătorilor! Băieți, ați fost formidabili, aveți tot respectul meu!

Felicitări celor patru finaliști care au luptat neînfricați până la capăt, dar și TUTUROR concurenților care au avut curajul să pornească în această aventură!

Un MULȚUMESC uriaș și echipei din spatele camerelor! Oamenilor care aleargă, filmează, organizează, rezolvă imposibilul, dorm puțin și pun enorm de mult suflet în tot ce fac. Fără voi, magia asta n-ar exista! Sunt mândră să fac parte din echipa asta nebună și extraordinară!

Iar vouă, celor de acasă, vă mulțumesc că ați trăit fiecare emoție alături de noi și că ne-ați primit, seară de seară, în casele voastre!

Dacă am învățat ceva în anii ăștia, e că după fiecare linie de FINISH se ascunde un nou START. Și abia aștept să o luăm de la capăt! Așa că țineți-vă bine și nu vă atașați prea tare de ideea că ați văzut deja totul! Ne revedem la următoarea aventură!”, a transmis Irina Fodor după marea finală „Asia Express”.

Ghid de cumpărături

horoscop zilnic jpg
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale Horoscop
image png
VideoFlorin Grozea, despre „trădarea” lui Marius Moga: „A plâns. Nu știu dacă regreta” PrimeTime
image
Cine au fost soții din Oradea uciși în SUA de fostul ginere. Erau implicați în comunitatea românească din Cleveland și aveau trei copii adevarul.ro
image
Dilema unui român cu rate de 1.600 de euro pe lună, după un an fără serviciu. „Vinzi casa, plătești împrumutul și stai în chirie” adevarul.ro

Parteneri

image
Meme Stoica rupe tăcerea! Ce spune de revenirea la FCSB: “Nu mă retrag din fotbal! Am primit deja 2 oferte” www.fanatik.ro
image
Recolta bogată din grădină i-a dat o idee de afacere unui băieţel de 5 ani. A vândut deja peste 500 de borcane observatornews.ro
image
De 10 ani, un bărbat de 75 de ani din Buzău face zilnic 15 km cu bicicleta ca să hrănească rațele sălbatice de pe un lac. Din banii lui www.antena3.ro
image
George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a orchestrat demiterea lui Bolojan, instalarea unui alt premier și blocarea protestului pentru Georgescu: ”Ori minte el, ori mint eu. A treia posibilitate nu există” www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Andreea Tonciu, femeia cu care Nicolae Mitea şi-ar fi tocat toată averea. Cum arată şi din ce face bani as.ro
image
Cine poate ieși la pensie la 58, 59 sau 60 de ani. Ce prevede legea și cum se calculează reducerea vârstei playtech.ro
image
Cadoul lui Gigi Becali pentru Teodora, fata lui Meme Stoica, a doua zi după operaţie! www.fanatik.ro
image
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a aflat! Cine este, de fapt, tatăl lui Valerie Lungu de la Asia Express: „E sângele meu și ce?”. Wow, ce declarații!! www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României okmagazine.ro
image
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Marea duhoare” din Londra anului 1838, fenomenul care a dat naștere vampirului modern historia.ro
image jpeg
Feli oferă o „Îmbrățișare” caldă într-o nouă piesă! Artista pregătește un nou concert la Sala Palatului Vedete românești
Ilinca Vandici jpg
FotoIlinca Vandici, prima reacție după ce Andrei Neacșu a acționat-o în instanță. Cum s-a afișat vedeta Vedete românești
anisia gafton colaj facebook jpg
Fotografie rară cu Anisia Gafton, în timp ce își alăptează bebelușul. Ce mesaj emoționant i-a transmis soțul ei Vedete românești
ionut mocanita claudia ion instagram 3 jpg
VideoScandal după o vizită la salonul lui Ionuț Mocăniță! Un client a plecat nemulțumit de tunsoare: „Am ieșit arătând ca un personaj de desene animate” Vedete românești
maria popovici alex bogdan instagram jpg
VideoMaria Popovici și Alex Bogdan au fost colegi de facultate: „E la fel de senzual” Vedete românești
Jane Fonda, Ted Turner foto Profimedia jpg
Banii n-aduc fericirea! Jane Fonda a fost scoasă din testamentul fostului ei soț și n-a primit niciun cent din miliardele lui Vedete internaționale
banner laurette jpg
#Exclusiv Click!
Coșmarul lui Laurette nu se mai termină! Se internează, în weekend, pentru a 29–a operație! „E al doilea An Nou când nu sunt bine” Vedete românești
Banner Emily Burghelea
#Exclusiv Click!
Emily Burghelea a primit o cadă plină cu flori de ziua ei! Cum au surprins-o soțul și prietenii: „A fost fabulos!” Vedete românești
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși? actualitate.net