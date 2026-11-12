 Șerban Huidu i-a făcut praf pe Mirela Vaida și pe Maurice, dar a ridicat-o în slăvi pe Valerie Lungu după finala Asia Express: „Oameni falși, răutate ascunsă!”
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Șerban Huidu i-a făcut praf pe Mirela Vaida și pe Maurice, dar a ridicat-o în slăvi pe Valerie Lungu după finala Asia Express: „Oameni falși, răutate ascunsă!”

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Finala Asia Express 2026 – Drumul Mătăsii a stârnit numeroase reacții, iar printre cei care au comentat competiția s-a numărat și Șerban Huidu. Prezentatorul de la Cronica Cârcotașilor a transmis un mesaj tranșant după ce Gabi Torje și Alin Alexuc au fost desemnați câștigătorii sezonului. Acesta și-a exprimat aprecierea față de Valerie Lungu și Alex Gîlcă, echipa care a ajuns în marea finală alături de cei doi sportivi.

Părerea lui Șerban Huidu despre anumiți foști concurenți de la Asia Express.
Părerea lui Șerban Huidu despre anumiți foști concurenți de la Asia Express. Foto: Facebook/Antena 1

În mesajul său, Șerban Huidu a mărturisit că apreciază mai mult autenticitatea și felul de a fi al lui Valerie Lungu decât comportamentul pe care îl consideră fals și răutăcios al unor foști concurenți.

Prezentatorul a făcut referire și la persoanele care au criticat-o pe Valerie, susținând că oamenii care nu acceptă să fie călcați în picioare ajung adesea să fie percepuți drept răi.

Șerban Huidu, de partea lui Valerie Lungu după finala Asia Express 2026

Prezentatorul a recunoscut că Valerie Lungu nu a fost întotdeauna lipsită de momente controversate și că a avut ocazii în care a derapat în cadrul emisiunii Cronica Cârcotașilor. Cu toate acestea, Șerban Huidu a ținut să sublinieze că mesajul său era legat de prestația concurenților în competiție și de avantajul pe care sportivii de performanță îl pot avea în probele de anduranță.

„Later edit: Am văzut că toți preferați să vedeți oameni falși, dar care dau în clocot de răutate ascunsă, ca Vaida sau Maurice sau distinsa «fă», și vă deranjează oamenii care sunt reali. E ok. Falsitatea asta de «treabă» e la modă.

Dacă nu te lași călcat în picioare, ești perceput ca fiind foarte rău. Evident că Valerie nu e ușă de biserică și a fost prezentă în Cronica de câte ori a derapat. Dar postul ăsta era despre faptul că, în astfel de emisiuni, sportivii de performanță se descurcă mult mai bine.”

Ce a spus Șerban Huidu despre câștigătorii Asia Express 2026

Ulterior, prezentatorul a vorbit despre finala competiției și a mărturisit că Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost favoriții săi. Acesta a făcut și o referire ironică la parcursul celor două echipe finaliste, felicitându-i totodată pe câștigătorii sezonului.

„Am văzut finala Asia Express. Viața nu e dreaptă. O mânuță de om a fost preferata noastră. Sportivii sunt întotdeauna favorizați la anduranță.

Ca să cităm: «Nu tu meriți, Aliexuțu', nu tu meriți!». Felicitări pentru parcurs, pentru dragostea lor și pentru că Valerie i-a pus la punct pe toți cei care iubesc mahalaua și șmecherii cu nasul pe sus. Bravo!

P.S. Felicitări câștigătorilor! Și multă baftă tuturor!”

Valerie Lungu, despre experiența trăită în Asia Express: „Am făcut o echipă genială”

Chiar dacă nu au reușit să câștige marele premiu, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au avut parte de o experiență intensă, în care au fost nevoiți să își depășească limitele și să lupte pentru fiecare probă. Cei doi au ajuns până în marea finală, demonstrând determinare și o bună capacitate de a face față provocărilor de pe Drumul Mătăsii.

După încheierea competiției, Valerie a mărturisit că finala a reprezentat pentru ea o eliberare de toate emoțiile acumulate pe parcursul aventurii. Influencerița a realizat cât de puternică este, dar și cât de bine a reușit să colaboreze cu partenerul său.

„Pentru mine a fost o eliberare de toate emoțiile pe care le-am avut până acolo și mi-am dat seama că sunt foarte puternică și mi-am dat seama că Alex este foarte puternic și împreună chiar am făcut o echipă genială”, a declarat Valerie Lungu, la finalul cursei.

Alex Gîlcă, impresionat de experiența Asia Express: „Nu vreau acasă!”

La rândul său, Alex Gîlcă a vorbit despre emoțiile trăite în cadrul competiției și despre legăturile care se formează între concurenți pe parcursul unei asemenea aventuri. Acesta a mărturisit că experiența Asia Express este una greu de comparat cu orice altceva și că relația cu partenerul de echipă este pusă la încercare în fiecare etapă.

„Nu se compară nimic altceva cu Asia Express. Este o experiență pe care o trăiești doar o dată în viață. Ești pur și simplu fascinat de sentimentele, de trăirile, de prieteniile, de absolut tot. Pentru că dacă ai un om cu care ai venit îți dai seama cât de mult contează relația ta cu acel om.

Practic asta tu testezi. Te testezi pe tine și relația cu această persoană. Dau mâna-n foc că toate echipele care au fost aici au ieșit de aici pur și simplu cu o prietenie, cu o relație mult mai sudată. Când mă gândesc că mâine am zbor acasă… nu vreau acasă!”, a spus și Alex Gîlcă.

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