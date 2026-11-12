Vestea dată de Irina Fodor după marea finală Asia Express! Mesajul care i-a pus pe gânduri pe fani. „Să nu vă atașați prea tare”

Sezonul 9 al emisiunii Asia Express - Drumul Mătăsii s-a încheiat cu o finală plină de emoții, desfășurată în Shanghai, însă mesajul transmis de Irina Fodor după terminarea competiției le-a atras imediat atenția fanilor. Prezentatoarea de la Antena 1 a făcut declarații despre experiența trăită alături de concurenți și echipa de producție, dar a lăsat și să se înțeleagă că aventura nu se oprește aici.

Vestea dată de Irina Fodor după marea finală Asia Express! Foto: Antena 1

După zece etape intense prin Uzbekistan și China, sezonul din 2026 și-a desemnat câștigătorii. Gabriel Torje și Alin Alexuc au reușit să ajungă primii la linia de sosire, adjudecându-și marele trofeu și premiul de 30.000 de euro. Pe locul al doilea s-au clasat Valerie Lungu și Alex Gîlcă, care au luptat până în ultimul moment pentru victorie.

La scurt timp după difuzarea finalei, Irina Fodor a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, în care a vorbit despre trăirile din timpul competiției și despre planurile pentru viitorul formatului.

Irina Fodor, mesaj emoționant după finala Asia Express din Shanghai

Vedeta a mărturisit că unul dintre momentele sale preferate este acela în care îi întâmpină pe participanți la finalul cursei. Dincolo de rezultatul competiției, bucuria de pe chipurile lor și satisfacția că au reușit să treacă peste toate obstacolele reprezintă recompensa cea mai mare.

Irina Fodor a vorbit despre sacrificiile făcute de concurenți, despre zilele dificile petrecute departe de familie și despre momentele în care unii dintre ei au simțit că nu mai pot continua.

„Și uite așa, am ajuns la capătul Drumului Mătăsii! Știți ce e cel mai frumos pentru mine? Să-i aștept la linia de finish. Să le văd fețele când își dau seama că au reușit, că toate zilele grele, dorul de casă și momentele în care au vrut să renunțe i-au adus, în sfârșit, AICI. Și, oricâte finale aș trăi, nu cred că o să mă obișnuiesc vreodată cu emoția asta. Shanghai ne-a oferit un final spectaculos, pe măsura unui sezon extraordinar!”, a transmis prezentatoarea pe rețelele de socializare.

Ce le-a transmis Irina Fodor câștigătorilor Asia Express 2026

După ce Gabriel Torje și Alin Alexuc au obținut victoria, prezentatoarea nu a ratat ocazia de a-i felicita pentru performanța lor. Mesajul său s-a îndreptat însă și către Valerie Lungu și Alex Gîlcă, cei care au ajuns în ultima etapă a competiției și au luptat pentru marele premiu.

Irina Fodor a avut cuvinte de apreciere pentru toți participanții sezonului 9, subliniind curajul de care au dat dovadă atunci când au acceptat să pornească într-o aventură atât de solicitantă.

Un gând special a fost rezervat și echipei de producție. Prezentatoarea a evidențiat munca oamenilor care se ocupă de filmări, organizare și toate detaliile logistice, dar care rămân, de cele mai multe ori, în spatele camerelor. Potrivit vedetei, efortul acestora este esențial pentru ca fiecare ediție să ajungă la telespectatori.

„Felicitări câștigătorilor! Băieți, ați fost formidabili, aveți tot respectul meu! Felicitări celor patru finaliști care au luptat neînfricați până la capăt, dar și TUTUROR concurenților care au avut curajul să pornească în această aventură! Un MULȚUMESC uriaș și echipei din spatele camerelor! Oamenilor care aleargă, filmează, organizează, rezolvă imposibilul, dorm puțin și pun enorm de mult suflet în tot ce fac. Fără voi, magia asta n-ar exista! Sunt mândră să fac parte din echipa asta nebună și extraordinară!”, a mai scris Irina Fodor.

Anunțul făcut de Irina Fodor despre viitorul Asia Express

Mesajul prezentatoarei nu s-a oprit la bilanțul sezonului încheiat în China. Irina Fodor le-a mulțumit și celor care au urmărit emisiunea de-a lungul întregii competiții, împărtășind emoțiile și momentele dificile prin care au trecut echipele.

Mai mult, vedeta a lăsat să se înțeleagă că finalul sezonului 9 nu înseamnă și sfârșitul aventurilor Asia Express. Declarația sa referitoare la un nou început a stârnit interesul fanilor, mai ales că prezentatoarea a vorbit cu entuziasm despre posibilitatea unei noi călătorii.

„Iar vouă, celor de acasă, vă mulțumesc că ați trăit fiecare emoție alături de noi și că ne-ați primit, seară de seară, în casele voastre! Dacă am învățat ceva în anii ăștia, e că după fiecare linie de FINISH se ascunde un nou START. Și abia aștept să o luăm de la capăt! Așa că țineți-vă bine și nu vă atașați prea tare de ideea că ați văzut deja totul! Ne revedem la următoarea aventură!”, a încheiat Irina Fodor.

Deocamdată, prezentatoarea nu a oferit detalii concrete despre următoarea destinație sau despre data la care ar putea începe un nou sezon. Mesajul său lasă însă loc de optimism pentru fanii formatului, care așteaptă să afle unde îi va purta următoarea aventură Asia Express.