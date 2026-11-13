Ilinca Vandici, prima reacție după ce Andrei Neacșu a acționat-o în instanță. Cum s-a afișat vedeta

Ilinca Vandici trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, după ce a anunțat că va deveni mamă pentru a doua oară. Cu toate acestea, fostul ei soț a dat-o în judecată pe prezentatoarea de la Kanal D, la 3 ani după divorțul acestora. Bărbatul a deschis două procese la Judecătoria Buftea, ambele având legătură cu programul de vizitare al fiului lor, Zian.

Cum s-a afișat vedeta după ce a fost dată în judecată Foto: Instagram

Fotografia postată de Ilinca Vandici, la o zi după ce au fost deschise două dosare

Vedeta a publicat o nouă fotografie în care își etalează burtica de gravidă, alături de un mesaj emoționant, imediat după ce fostul soț a dat-o în judecată pentru programul de vizitare al copilului pe care îl au împreună.

„ E ceva magic în gândul că în mine crește o viață. Că trupul meu devine acasă pentru o inimă pe care încă nu am întâlnit-o, dar pe care o iubesc deja atât de mult. Poate că asta e una dintre cele mai frumoase forme de iubire: să iubești pe cineva înainte să-l ții în brațe”, a postat Ilinca Vandici. Aceasta este însărcinată cu partenerul său, Bogdan Boitor.

Ilinca Vandici mai are un băiat, pe Zian, rezultat din căsnicia cu Andrei Neacșu. Cei doi au devenit părinți în anul 2017, același an în care s-au căsătorit. După șase ani de mariaj, însă, au decis să meargă pe drumuri separate, divorțul fiind anunțat în 2023.

Ce solicită fostul soț al prezentatoarei în cele două dosare

Potrivit informațiilor apărute pe portalul instanțelor, Andrei Neacșu a înregistrat două acțiuni distincte împotriva fostei soții, ambele având ca obiect legăturile personale cu minorul, conform Cancan.

Primul dosar vizează stabilirea programului de vizitare a copilului. Prin acest demers, fostul soț al prezentatoarei urmărește reglementarea timpului pe care îl poate petrece alături de fiul său.

Cel de-al doilea proces are ca obiect o ordonanță președințială, procedură juridică prin care pot fi solicitate măsuri provizorii și urgente, până la soluționarea definitivă a unui litigiu. Primul termen de judecată în acest dosar a fost stabilit pentru 23 noiembrie, la Judecătoria Buftea.

Rămâne de văzut ce hotărâre vor lua magistrații în privința solicitărilor formulate de Andrei Neacșu și dacă cei doi foști parteneri vor ajunge la o înțelegere privind programul petrecut de Zian alături de tatăl său.