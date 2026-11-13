 Secretul pentru cele mai crocante aripioare de pui: ingredientul pe care trebuie să-l adaugi
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Secretul pentru cele mai crocante aripioare de pui: ingredientul pe care trebuie să-l adaugi

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Puiul este unul dintre cele mai versatile și mai gustoase ingrediente pe care le avem la dispoziție, iar dacă vrem să aibă o textură mult mai crocantă, atunci trebuie să urmăm sfaturile bucătarilor cu experiență.

Aripioarele de pui pot fi pregătite foarte ușor
Aripioarele de pui pot fi pregătite foarte ușor Foto: Arhivă

Puiul este favoritul multor oameni, nu numai datorită faptului că este gustos și sănătos față de alte tipuri de carne, dar este și foarte versatil. Practic, vom putea folosi puiul în nenumărate rețete, de la simple salate și până la cele mai complexe feluri principale. Însă, dacă ne dorim să pregătim un pui cu adevărat crocant și delicios, atunci trebuie să urmăm acest sfat, potrivit express.co.uk.

Chef Charles Kim, un bucătar renumit pentru sfaturile pe care le oferă, spune precis care ingredient trebuie să folosim pentru a pregăti aripioare de pui crocante și gustoase, de care nu ne vom mai sătura!

Un ingredient simplu este perfect pentru pui

Iar, potrivit expertului, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să uscăm puiul cât mai bine, cu ajutorul unui șervețel de hârtie. Acest lucru va ajuta la eliminarea excesului de umiditate de la suprafață.

Mai departe, trebuie să punem aripioarele de pui într-un bol mare sau într-o tavă și să le acoperim cu praf de copt, folosind aproximativ o linguriță pentru fiecare kilogram de carne.

„Praful de copt crește pH-ul, ceea ce face ca pielea să se rumenească mai repede și contribuie la descompunerea proteinelor, astfel încât aceasta devine crocantă, în loc să rămână elastică”, a explicat bucătarul.

Cum se pregătesc corect aripioarele

După ce aripioarele de pui sunt acoperite uniform cu praf de copt, ele trebuie puse într-o tavă și lăsate în frigider, neacoperite, peste noapte.

„După ce pielea devine ușor lipicioasă și se usucă, le punem la cuptor, la 120°C, timp de 20 de minute. La temperatură scăzută și gătite lent, pentru a elimina toată grăsimea”, spune chef Kim.

În timpul gătirii, aripioarele trebuie așezate pe un grătar metalic, deasupra unei tăvi de cuptor. După ce trec cele 20 de minute, temperatura cuptorului trebuie crescută la 205°C și le vom mai lăsa la gătit încă 15 minute. La final, vom avea aripioare crocante și delicioase, de care nu ne vom mai sătura.

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