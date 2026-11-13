 Motivul pentru care apar petele galbene pe perne. Cum poți să le curăți rapid și ușor
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Motivul pentru care apar petele galbene pe perne. Cum poți să le curăți rapid și ușor

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Un detaliu pe care cu toții îl vom observa mai devreme sau mai târziu este petele galbene care apar în mod natural pe perne. În mod normal, această problemă ar trebui să poată fi rezolvată destul de ușor, dar există situații în care va fi nevoie de mult mai mult efort și atenție până când vom reuși să scăpăm de pete.

Pernele pot fi curățate ușor
Pernele pot fi curățate ușor Foto: Arhivă

În timp, indiferent de cât de des ne spălăm pe cap, petele galbene de pe perne tot își vor face apariția. Aceste pete apar chiar și atunci când lenjeria de pat este spălată constant, iar cauza petelor este destul de simplă. Practic, este vorba despre acumularea de transpirație, grăsimi naturale ale pielii și diverse alte reziduuri care ajung în material.

În plus, diversele creme pe care le folosim pentru ten sunt o altă posibilă cauză a îngălbenirii pernelor. Iar în interiorul acestora se acumulează chiar și celule moarte de piele, praf și alte particule diverse.

Cum poți curăța ușor pernele

Din fericire, aceste pete ar trebui să fie destul de ușor de îndepărtat. De exemplu, pernele cu umplutură sintetică pot, de cele mai multe ori, să fie spălate la mașină. Celelalte tipuri de pernă, indiferent dacă este vorba despre cele de puf, pene sau cele cu memorie sintetică, nu ar trebui puse la spălat.

Primul pas pentru a scăpa de pete este să folosim apă oxigenată cu o concentrație de 3%. Soluția trebuie pulverizată peste pată și lăsată să acționeze aproximativ 15-20 de minute. Apoi, zona trebuie tamponată cu o lavetă curată.

Pernele vor arăta ca noi

În cazurile în care perna este foarte pătată, poate fi nevoie să folosim un înălbitor pe bază de oxigen activ, fără clor. Însă, este important să avem grijă să utilizăm această soluție exact conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

După ce au fost tratate, pernele care permit acest lucru pot fi puse în mașina de spălat. Apoi, ele trebuie lăsate să se usuce complet, în interior. Atunci când o pernă este folosită chiar dacă este încă umedă în interior, pot apărea mirosuri neplăcute.

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