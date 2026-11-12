Atlasul gusturilor: Bucataria curdă: gust de munte, fum si foc
Nu vorbim despre o bucătărie rafinată, ci despre mâncare de munte, sățioasă, construită pentru ierni grele și pentru oameni care au avut nevoie de energie ca să supraviețuiască. Iar dacă ar fi să alegem un singur element care definește această bucătărie, ar fi focul. Carnea se gătește deasupra jarului, cu răbdare, iar aluaturile se coc direct pe suprafețe încinse. Aromele nu vin din sosuri complicate, ci din fum, din grăsimea topită și din ierburile culese din munți, adesea primăvara.
Carnea de miel, la loc de cinste
Un preparat emblematic este dande kabab, coaste de miel prăjite lent peste cărbuni încinși, până când pielea se rumenește, iar carnea devine fragedă.Nu este un kebab rapid, ci un fel de mâncare care cere timp și atenție. Întâlnim aici și quzi, mielul întreg copt, umplut cu orez puternic condimentat. Este un preparat de sărbătoare, făcut pentru mese mari, în jurul cărora se adună familia și vecinii.
Aluaturi subțiri, coapte pe fier încins
Nu toată mâncarea curdă înseamnă carne. Kalaneh este un aluat umplut cu ceapă verde culeasă din natură și pârjolit pe o cupolă de fier încinsă. Este un exemplu clar de bucătărie care transformă ingrediente simple, găsite în jur, în ceva memorabil prin tehnică și prin foc. Pe mesele curde apar și kubba și
kutilk, aluaturi umplute cu carne tocată și nuci, prăjite în ulei încins. Au o crustă crocantă la exterior și o umplutură aromată în interior, fiind un exemplu de preparat care îmbină tehnica cu generozitatea porțiilor.
Bucătăria curdă nu promite rafinament pentru ochi, ci gust pentru suflet. Este o bucătărie în care timpul, focul și respectul față de ingredient fac toată diferența. Pentru cine caută arome autentice, departe de rețete simplificate, ea oferă exact ce spune povestea ei: mâncare adevărată, născută din munți, din iarnă și din tradiție.
Kibbeh din gris în supă de roșii
Pentru aluat
250 g gris fin
½ linguriță sare
3 linguri ulei de măsline
200 ml apă fierbinte
Pentru umplutură
200 g carne tocată de miel sau de vită
1 ceapă mică, tocată mărunt
1 lingură ulei de măsline
½ linguriță scorțișoară
2 linguri pătrunjel tocat
sare, piper
Pentru supa de roșii
1 kg roșii coapte
1 ceapă
3 căței de usturoi
2 linguri ulei de măsline
1 lingură pastă de roșii
500 ml supă de legume sau apă
1 linguriță zahăr
sare, piper
suc de la ½ lămâie
Pentru decor
4 roșii prunișoare cimbru proaspăt
2 linguri ulei de măsline
Mod de preparare
Pentru umplutură, călești ceapa în ulei 3 minute. Adaugi carnea, scorțișoara, sare și piper și o gătești 8 minute, până se rumenește și se usucă. Închizi focul, adaugi pătrunjelul și lași amestecul să se răcească complet.
Pentru decor, tai roșiile prune în jumătate, le ungi cu ulei, le sărezi și le coci în cuptor, cu tăietura în sus, 30 de minute, până se înnegresc ușor la margini.
Pentru supă, tai roșiile cubulețe și ceapa felii. Călești ceapa în ulei, adaugi usturoiul și pasta de roșii și gătești încă 1 minut. Adaugi roșiile, supa, zahărul, sare și piper și fierbi 20 de minute, la foc mic.
Mixezi supa cu blenderul vertical până devine fină, apoi adaugi sucul de lămâie. O ții la foc foarte mic, acoperită.
Pentru aluat, amesteci grisul cu sarea, adaugi uleiul și apoi apa fierbinte. Frămânți bine și lași aluatul să se odihnească 20 de minute, acoperit, până se îmbibă și devine elastic. Dacă e prea uscat, adaugi puțină apă.
Împarți aluatul în 8 bile. Aplatizezi fiecare bilă în palmă, pui în mijloc o lingură de umplutură, apoi închizi aluatul peste umplutură și rotunjești bine găluștele, cu mâinile ude.
Introduci găluștele în supa de roșii care fierbe ușor. Le gătești 15-20 de minute, acoperite, întorcându-le o dată, până se umflă și devin moi.
Torni supa în bolurii, pui în fiecare câte 2 găluște și 2-3 jumătăți de roșii coapte. Decorezi cu cimbru proaspăt.
Kalaneh
Ingrediente
Pentru aluat
300 g făină
½ linguriță
sare
1 lingură ulei
150 ml apă călduță
Pentru umplutură
300 g brânză telemea sau feta, mărunțită
3 fire de ceapă verde, tocate mărunt
1 legătură mărar, tocat
1 ou
piper
Pentru prăjit
2-3 linguri ulei
Pentru servit
pătrunjel
iaurt
Mod de preparare
Amesteci făina cu sarea, adaugi uleiul și apoi apa, puțin câte puțin. Frămânți 5 minute, până obții un aluat elastic. Îl acoperi și îl lași la odihnit 20 de minute.
Pentru umplutură, amesteci brânza cu ceapa verde, mărarul, oul și piperul. Guști înainte să adaugi sare, pentru că brânza e deja sărată.
Împarți aluatul în 8 bucăți. Întinzi fiecare bucată într-un cerc foarte subțire, cu diametrul de aproximativ 18 cm. Așezi pe jumătate din fiecare erc 2 linguri de umplutură, lăsând o margine liberă de 1 cm. Împătureștialuatul peste umplutură, în formă de semilună, și sigilezi bine marginile, apăsând cu furculița.
Încingi bine o tigaie, cu puțin ulei. Coci kalaneh câte 2-3 minute pe fiecare parte, la foc mare, până se formează pete aurii. Dacă se rumenesc prea repede, scazi focul. Le scoți pe un prosop de hârtie, le tai în două și le servești calde, cu iaurt.
Kubba cu carne si nuci
Ingrediente
Pentru crustă
250 g bulgur fin
300 g carne tocată de miel sau de vită
1 ceapă mică, rasă
1 linguriță sare
½ linguriță piper
½ linguriță scorțișoară
3-4 linguri apă rece
Pentru umplutură
250 g carne tocată de miel sau de vită
2 cepe, tocate mărunt
2 linguri ulei de măsline
50 g nuci tocate mărunt
1 linguriță piper
sare, piper
½ linguriță scorțișoară
2 linguri pătrunjel tocat
Pentru servit
pătrunjel tocat
felii de lămâie
ceapă roșie tăiată felii subțiri
Mod de preparare
Pui bulgurul într-un bol, îl acoperi cu apă rece și îl lași 15 minute să se hidrateze. Îl scurgi bine și îl strângi în mâini, ca să elimini tot lichidul.
Pentru umplutură, călești ceapa în ulei 5 minute, până se înmoaie. Adaugi carnea și o gătești 8–10 minute, amestecând, până se rumenește și se usucă. Adaugi nucile, condimentele, sare și piper, mai gătești 2 minute, apoi adaugi pătrunjelul. Lași umplutura să se răcească complet.
Pentru crustă, mixezi carnea tocată cu ceapa rasă, sarea, piperul, scorțișoara, până obții o pastă fină. Adaugi bulgurul scurs și apa rece și frămânți 5 minute, până când aluatul devine omogen și se lipește de mâini. Dacă e prea uscat, mai adaugi puțină apă rece.
Împarți aluatul în 8-10 bile. Cu mâinile umede, modelezi fiecare bilă într-o cupă, cu pereții cât mai subțiri. Așezi în mijloc o lingură de umplutură, apoi închizi aluatul peste ea și modelezi kubba în formă de ou alungit, cu vârfurile ușor ascuțite. Netezești bine suprafața, ca să nu crape la prăjit.
Așezi kubba pe o tavă și le lași la frigider 20 de minute, ca să se fixeze.
Încingi uleiul într-o oală adâncă. Prăjești kubba, câte 3–4 odată, 4-5 minute, întorcându-le din când în când, până se rumenesc uniform.
Le scoți pe un prosop de hârtie și le lași 1-2 minute să se scurgă. Le servești calde, cu pătrunjel tocat, felii de lămâie și ceapă roșie.