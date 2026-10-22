 Supa pentru longevitate recomandată de o femeie de 82 de ani: „Este una dintre rețetele ei preferate”
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Supa pentru longevitate recomandată de o femeie de 82 de ani: „Este una dintre rețetele ei preferate”

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O bunică în vârstă de 82 de ani, care se simte la fel de bine ca în tinerețe, spune că unul dintre secretele din spatele longevității sale de invidiat este simpla supă minestrone. Acest preparat este bogat în legume, fasole albă și paste.

Femeia pregătește supa zilnic
Femeia pregătește supa zilnic Foto: captură Instagram

O rețetă tradițională din Italia este unul dintre secretele longevității unei femei în vârstă de 82 de ani. Rețeta a fost prezentată în mediul online de către Lainie Kates, creatoare de conținut și nepoata femeii. Potrivit tinerei, bunica ei pregătește această supă în avans, pentru a o servi atât la prânz cât și la cină.

„Bunica mea are 82 de ani și este plină de vitalitate, iar aceasta este una dintre rețetele ei preferate de supă, pe care îi place să o pregătească în avans pentru longevitate și o stare de bine”, a povestit tânăra într-o postare făcută pe Instagram.

Este o rețetă tradițională din Italia

Pentru a pregăti această rețetă sănătoasă este nevoie de 250 de grame de morcovi tăiați bucăți; 250 de grame de tulpini de țelină tăiate felii subțiri; doi dovlecei medii; o ceapă albă medie; trei căței de usturoi dați pe răzătoare; o conservă de 425 de grame de roșii tăiate cubulețe; o conservă de fasole albă cannellini sau fasole roșie care să conțină aproximativ 240 de grame de fasole scursă și 250 de grame de fasole verde tăiată bucăți.

De asemenea, mai este nevoie de un litru de supă de legume sau de pui; două frunze de dafin; jumătate linguriță de oregano uscat; jumătate linguriță de busuioc uscat; 40 - 50 de grame de paste mici; o linguriță de pătrunjel uscat sau proaspăt; fulgi de ardei iute după gust; o linguriță de sare de mare; piper negru măcinat; ulei de măsline pentru a căli legumele și, dacă dorim, puțin parmezan ras, conform EatingWell.

Cum se pregătește supa

Primul pas care trebuie urmat pentru a pregăti supa este să călim ușor legumele într-o oală mare și ulei de măsline, la foc mediu. Apoi, se adaugă ceapă și sare, iar după un minut se pun morcovii, în timp ce țelina trebuie lăsată pe foc cam trei minute.

Pasul următor este să adăugăm usturoiul, roșiile, fasolea scursă și dovleceii, lăsând totul pe foc vreme de 3-5 minute. Peste acest amestec se toarnă supa de pui sau legume și se pun frunzele de dafin și oregano. Oala trebuie acoperită și lăsată la fiert vreme de 20 de minute.

Apoi, se adaugă pastele, se mai fierbe zece minute iar, la final, putem adăuga fulgii de ardei, pătrunjelul și, dacă este nevoie, sare și piper în plus. Tot acum se poate pune și parmezanul ras, dacă dorim.

Această rețetă este simplă, ieftină și ne oferă un conținut ridicat de fibre, fiind foarte bună pentru organism.

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