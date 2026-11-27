Luna în Rac formează un trigon cu Mercur în Scorpion, iar acest aspect astrologic aduce în prim-plan emoțiile, sinceritatea și lecțiile sentimentale din trecut. Pentru trei zodii, ziua de vineri vine cu un mesaj important: iubirea nu trebuie urmărită cu orice preț, iar uneori cel mai bun lucru pe care îl poți face este să faci un pas în spate și să lași lucrurile să evolueze firesc, potrivit YourTango.

Ce spun astrele pe plan amoros pentru trei zodii. Foto: Shutterstock

Taur

Nativii Taur sunt încurajați să nu-și mai ascundă sentimentele și să aibă curajul de a spune ce își doresc cu adevărat de la o relație. Experiențele recente, dar și reflecțiile din perioada retrogradării lui Mercur, i-au ajutat să înțeleagă mai bine ce simt și ce așteaptă de la persoana de lângă ei. Vineri este un moment potrivit pentru o discuție sinceră, care poate clarifica multe lucruri.

Totuși, după ce își exprimă sentimentele, Taurii trebuie să lase loc și pentru reacția celuilalt. O relație nu poate fi construită de o singură persoană, iar reciprocitatea este esențială pentru a afla dacă legătura are un viitor.

Balanță

Pentru Balanțe, ziua de 27 noiembrie vine cu nevoia de a-și pune propriile dorințe pe primul plan. Chiar dacă sunt cunoscute pentru atenția pe care o acordă relațiilor, acum pot simți că au nevoie de mai mult timp pentru ele însele, pentru planurile personale și pentru obiectivele pe care vor să le atingă. Nu este nimic greșit în a-și dori mai multă independență.

Important este să nu lase partenerul în incertitudine. Dacă sentimentele s-au schimbat sau dacă nu mai au aceeași disponibilitate emoțională, sinceritatea este cea mai bună soluție. O relație sănătoasă nu înseamnă să renunți la propria identitate, ci să găsești echilibrul între viața în doi și propriile aspirații.

Vărsător

Vărsătorii sunt provocați să privească viitorul cu mai multă încredere și să nu se mai agațe de planuri care poate nu li se mai potrivesc. Uneori, dorința de a păstra lucrurile exact așa cum au fost imaginate poate împiedica apariția unor oportunități neașteptate. Acest lucru este valabil atât în dragoste, cât și în carieră sau în planurile personale.

Ziua de vineri le poate aduce o perspectivă diferită asupra lucrurilor și îi îndeamnă să accepte schimbările fără teamă. În loc să urmărească un anumit scenariu sentimental, Vărsătorii ar trebui să se concentreze asupra propriei fericiri și asupra felului în care vor să arate viața lor. Uneori, cele mai frumoase oportunități apar atunci când renunți la a controla fiecare pas.