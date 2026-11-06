Brașovul a dat startul sărbătorilor de iarnă! Bradul spectaculos de 26 de metri a ajuns în Piața Sfatului. Când se deschide Târgul de Crăciun

Atmosfera sărbătorilor de iarnă începe să se instaleze în Brașov, unul dintre cele mai îndrăgite orașe din România în perioada Crăciunului. Bradul natural care va domina în următoarele săptămâni Piața Sfatului a fost adus în centrul istoric, iar pregătirile pentru amenajarea decorului festiv sunt deja în plină desfășurare. Cu o înălțime impresionantă de 26 de metri și o greutate de aproximativ opt tone, pomul de Crăciun promite să devină una dintre principalele atracții ale sezonului de iarnă.

Brașovul a dat startul sărbătorilor de iarnă! Foto: Radio România Actualități Brașov

Bradul de Crăciun a ajuns în Piața Sfatului. Are 26 de metri și cântărește opt tone

Brașovul se pregătește să îmbrace haine de sărbătoare, iar primul semn important al apropierii Crăciunului a fost instalarea bradului natural în Piața Sfatului. Pomul a fost adus în cursul serii de joi, 5 noiembrie, din zona Poienii Aviatorilor, fiind transportat și amplasat în centrul orașului cu ajutorul unei echipe de la Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt.

Bradul are o înălțime de 26 de metri și o greutate de aproximativ opt tone, dimensiuni care îl plasează, potrivit informațiilor transmise de autorități, în topul celor mai impresionanți brazi naturali instalați în România cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Mai mult, acesta este prezentat drept cel mai înalt brad natural de Crăciun din țară.

Pomul a fost oferit cu titlu de donație de către un proprietar privat, astfel că alegerea și aducerea sa în centrul Brașovului fac parte din pregătirile prin care orașul încearcă să creeze o atmosferă specială pentru localnici și pentru turiștii care vor ajunge aici în perioada următoare.

Primarul George Scripcaru: „Va fi cel mai frumos brad din România!”

După ce bradul a fost amplasat în Piața Sfatului, următoarea etapă este împodobirea acestuia, astfel încât să devină punctul central al decorului de Crăciun din centrul istoric. Autoritățile spun că lucrările se desfășoară conform planului, iar pregătirile pentru deschiderea sezonului festiv sunt în grafic.

Primarul Brașovului, George Scripcaru, a transmis că bradul va avea un aspect deosebit și că echipele implicate urmează să înceapă amenajarea sa pentru sărbători.

„Urmează etapa de împodobire și lucrurile sunt în grafic. Va fi cel mai frumos brad din România!”, a declarat primarul George Scripcaru.

Bradul va fi unul dintre principalele puncte de atracție pentru cei care vor vizita Piața Sfatului în perioada Crăciunului, mai ales că zona centrală a Brașovului devine, în fiecare an, un loc de întâlnire pentru familii, turiști și cei care vor să se bucure de decorurile și luminile specifice sezonului de iarnă.

Peste 1,3 milioane de luminițe vor transforma Brașovul într-un oraș de poveste

Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă nu se limitează însă la amplasarea bradului. În acest an, peste 1,3 milioane de luminițe vor fi folosite pentru decorarea străzilor, piețetelor și parcurilor din Brașov, iar iluminatul festiv va contribui la transformarea orașului într-un adevărat decor de poveste.

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Lucrările pentru instalarea ornamentelor luminoase au început deja în Centrul Istoric, încă de miercuri, 4 noiembrie. Echipele lucrează la montarea instalațiilor care vor împodobi principalele zone ale orașului, astfel încât totul să fie pregătit pentru perioada în care Brașovul va primi un număr mare de vizitatori.

Numărul impresionant de luminițe anunțat pentru acest an arată amploarea pregătirilor, iar decorurile vor putea fi admirate atât în zona centrală, cât și în alte cartiere și spații publice. Piața Sfatului va rămâne însă punctul principal al sărbătorilor, datorită bradului de mari dimensiuni și atmosferei create în jurul Târgului de Crăciun.

Când se deschide Târgul de Crăciun din Brașov în 2026

Unul dintre cele mai așteptate momente ale sezonului este deschiderea oficială a Târgului de Crăciun din Brașov. Evenimentul este programat pentru data de 30 noiembrie 2026, când Piața Sfatului va deveni centrul manifestărilor dedicate sărbătorilor de iarnă.

Vizitatorii vor putea descoperi atmosfera specifică târgului, se vor putea bucura de decorațiunile festive și vor avea ocazia să admire bradul natural care va domina piața. În perioada următoare, pe măsură ce vor fi montate instalațiile luminoase și vor fi finalizate ornamentele, centrul istoric va căpăta treptat aspectul festiv care atrage în fiecare an mii de oameni.

Cu un brad de 26 de metri, peste un milion de luminițe și un târg programat să se deschidă chiar înainte de Ziua Națională a României, Brașovul își pregătește unul dintre cele mai importante momente ale sezonului turistic de iarnă.