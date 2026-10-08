S-au extras numerele la LOTO! Rezultatele de joi, 8 octombrie. Premiu de peste 2,4 milioane de euro

Loteria Română a organizat joi, 8 octombrie 2026, noi trageri la Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc. Miza este una importantă pentru jucători: premiul de categoria I la Loto 6/49 a ajuns la peste 12,84 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 2,4 milioane de euro.

S-au extras numerele la LOTO! Foto: arhiva

Numerele extrase la LOTO joi, 8 octombrie 2026

Iată combinațiile extrase la tragerile de joi:

Loto 6/49: 30, 48, 49, 40, 20, 28

Joker: 28, 18, 25, 37, 44 + 16

Loto 5/40: 10, 9, 2, 13, 3, 12

Noroc: 5 7 4 8 6 5 7

Noroc Plus: 6 1 7 9 2 9

Super Noroc: 5 1 6 7 5 0

Report de peste 2,4 milioane de euro la Loto 6/49

Premiul cel mare pus în joc la Loto 6/49, categoria I, a ajuns la un report de peste 12,84 milioane de lei, adică mai mult de 2,4 milioane de euro.

Și celelalte jocuri ale Loteriei Române au avut premii consistente în joc.

La Noroc, reportul cumulat a depășit 2,28 milioane de lei, aproximativ 427.100 de euro.

În cazul Joker, premiul de categoria I a ajuns la peste 8,77 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,64 milioane de euro.

La Noroc Plus, reportul cumulat a fost de peste 148.800 de lei, respectiv mai mult de 27.800 de euro.

Pentru Loto 5/40, categoria I a avut un report de peste 2,2 milioane de lei, adică aproximativ 412.000 de euro.

La Super Noroc, premiul de categoria I a fost de peste 466.800 de lei, echivalentul a aproximativ 87.300 de euro.

Ce premii au fost câștigate la extragerile precedente

La tragerile loto de duminică, 4 octombrie, Loteria Română a anunțat peste 29.400 de câștiguri, valoarea totală a premiilor acordate depășind 6,04 milioane de lei.

Unul dintre câștigurile importante a fost obținut la Noroc, unde un jucător a încasat 86.046 de lei, premiu aferent categoriei a III-a. Biletul câștigător a fost cumpărat online, de pe platforma bilete.loto.ro.

Tot la Noroc a fost acordat și un premiu de categoria N-3, în valoare de 3.279.807,66 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o stație de plată parteneră.

La Joker, premiul de categoria a II-a, în valoare de 365.367,95 de lei, a ajuns la un jucător care a cumpărat biletul prin intermediul platformei bilete.loto.ro.

La Loto 5/40, categoria a II-a, un alt jucător a obținut un câștig de 125.669 de lei. Biletul a fost achiziționat prin aplicația mobilă Amparcat.ro.

LOTO 8 octombrie 2026: mize importante la cele mai populare jocuri

Tragerile de joi au adus din nou în atenție premiile reportate la principalele jocuri ale Loteriei Române. Cea mai mare miză este la Loto 6/49, unde premiul de categoria I depășește pragul de 2,4 milioane de euro.

Rezultatele extragerilor de joi, 8 octombrie, sunt cele prezentate mai sus, iar jucătorii pot verifica numerele de pe biletele lor pentru a vedea dacă se numără printre câștigători.