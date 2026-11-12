 Decizie la Curtea de Apel Iași! 400.000 de euro despăgubiri pentru familia unei fetițe care a murit la 4 ani într-un spital din Huși
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Decizie la Curtea de Apel Iași! 400.000 de euro despăgubiri pentru familia unei fetițe care a murit la 4 ani într-un spital din Huși

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Familia unei fetițe care și-a pierdut viața la doar 4 ani, în urma unui episod medical petrecut în 2014 la Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huși, va primi daune morale în valoare totală de 400.000 de euro. Curtea de Apel Iași a menținut hotărârea prin care unitatea medicală și medicul implicat au fost obligați să achite despăgubirile celor șase membri ai familiei.

Decizie la Curtea de Apel Iași!
Decizie la Curtea de Apel Iași! Foto: arhiva

Curtea de Apel Iași a menținut despăgubirile de 400.000 de euro

Decizia a fost pronunțată miercuri de magistrații Curții de Apel Iași, care au respins recursurile formulate de medicul Bianu Paraschiv Floreta și de Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huși. Astfel, a fost menținută hotărârea Tribunalului Vaslui din martie 2026, prin care valoarea daunelor morale fusese majorată.

Inițial, Judecătoria Huși stabilise despăgubiri în cuantum de 240.000 de euro pentru cei șase membri ai familiei. Ulterior, Tribunalul Vaslui a decis creșterea sumei totale la 400.000 de euro.

În motivarea deciziei, Curtea de Apel Iași a precizat:

Respinge excepţia nulităţii recursurilor, invocată de intimatul Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vaslui. Respinge recursurile formulate de pârâţii Bianu Paraschiv Floreta şi Spitalul Municipal 'Dimitrie Castroian' Huşi împotriva deciziei civile nr. 397/A/2026 din 04 martie 2026, pronunţată de Tribunalul Vaslui”.

Cum vor fi împărțite despăgubirile între membrii familiei

Potrivit hotărârii Tribunalului Vaslui, medicul și spitalul au fost obligați în solidar să achite daune morale în valoare totală de 400.000 de euro.

Sumele stabilite pentru fiecare dintre cei șase reclamanți sunt următoarele:

  • 125.000 de euro pentru tatăl fetiței, Bedregeanu Daniel;
  • 125.000 de euro pentru mama copilului, Bedregeanu Cerasela;
  • 25.000 de euro pentru unul dintre copiii familiei, reprezentat legal de părinți;
  • 25.000 de euro pentru celălalt copil al familiei, reprezentat legal de părinți;
  • 50.000 de euro pentru Bedregeanu Cornelia;
  • 50.000 de euro pentru Iordache Mariana.

Despăgubirile vor fi achitate în echivalentul în lei, calculat la data plății.

Totodată, instanța a respins solicitarea medicului de a chema în garanție societatea de asigurări Astra, aflată în procedură de lichidare judiciară prin KPMG Restructuring SPRL.

Fetița ar fi primit antibiotic fără să fie testată pentru alergii

Tragedia s-a petrecut în octombrie 2014, când familia unei fetițe de 4 ani din satul Plopi, comuna Bunești-Averești, județul Vaslui, a acuzat personalul medical de la Spitalul Municipal din Huși de tratament necorespunzător.

Părinții au susținut că micuței i-a fost administrat un antibiotic fără efectuarea prealabilă a unui test alergologic.

Reprezentanții spitalului au invocat atunci o „evoluţie fulminantă a bolii”, care ar fi dus la decesul pacientei. Conducerea unității medicale a recunoscut însă că nu fusese realizată o testare antialergică înainte de administrarea tratamentului.

Ce nereguli au descoperit controalele Ministerului Sănătății

După moartea copilului, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a început cercetările, fiind deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

În urma verificărilor efectuate la spital, Ministerul Sănătății a aplicat mai multe sancțiuni contravenționale. Inspectorii au constatat încălcări ale regulilor privind organizarea și funcționarea unităților de primiri urgențe, ale protocoalelor de tratament în regim de urgență și de administrare a medicamentelor, precum și ale regulamentului intern al spitalului.

Medicul pediatru care se afla de gardă în ziua în care fetița a ajuns la spital a fost sancționat în mai multe rânduri. Printre măsurile dispuse s-a numărat și un „vot de blam” acordat de Colegiul Medicilor. Cu toate acestea, medicul și-a continuat activitatea în cadrul unității medicale.

Procesul penal nu a stabilit niciun vinovat. Familia a cerut despăgubiri în instanța civilă

Cercetările și procesul penal desfășurate în urma tragediei, care au durat aproximativ patru ani, nu au dus la identificarea unei persoane vinovate din punct de vedere penal pentru moartea fetiței.

Ulterior, familia a decis să deschidă o acțiune separată în instanță, de această dată pe cale civilă, prin care a solicitat acordarea unor despăgubiri morale pentru pierderea copilului.

După mai multe etape procesuale și majorarea daunelor stabilite inițial, hotărârea Tribunalului Vaslui a fost menținută de Curtea de Apel Iași, suma totală acordată celor șase membri ai familiei fiind de 400.000 de euro.

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