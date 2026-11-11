Un tânăr de 21 de ani a ajuns la spital după ce a făcut un gest banal în timp ce se grăbea să ajungă la serviciu. Ce a pățit când a încercat să-și usuce părul

Un tânăr din Marea Britanie a avut nevoie de îngrijiri medicale după un gest banal făcut într-o dimineață în care se grăbea să ajungă la serviciu. Samuel Johnson, în vârstă de 21 de ani, a ajuns la spital după ce și-a accidentat gâtul în timp ce încerca să-și usuce părul cât mai repede.

Un tânăr a ajuns la spital după un incident banal Foto: magnific.com

Un simplu prosop i-a provocat dureri puternice

Incidentul a avut loc după ce tânărul s-a trezit cu 45 de minute mai târziu decât își propusese, potrivit Metro.co. Cu doar 15 minute la dispoziție pentru a se pregăti, acesta a încercat să recupereze timpul pierdut și a început să-și usuce părul într-un ritm alert.

Potrivit relatării sale, prosopul s-a agățat în partea din spate a capului. În loc să îl desprindă cu atenție, Samuel a tras puternic de el. Deși a simțit imediat disconfort, a decis să își continue rutina și să plece la serviciu.

A ajuns cu aproximativ zece minute întârziere, însă durerea a continuat să se intensifice pe parcursul zilei.

„Am auzit un pocnet în zona gâtului”, a povestit tânărul.

Tânărul a ajuns imediat la spital Foto: Kennedy News&Media

Durerea a devenit insuportabilă

Pe măsură ce orele treceau, tânărul spune că îi era tot mai greu să își miște capul. La finalul programului, când s-a întors acasă în Wakefield, West Yorkshire, starea sa se agravase considerabil.

„Durerea era atât de puternică încât simțeam că pulsează în ritmul propriei inimi”, a mărturisit el. Când am ajuns acasă am izbucnit în lacrimi din cauza durerii”, a spus Samuel.

Familia sa l-a transportat de urgență la spital, unde medicii au început investigațiile.

Inițial, tânărul s-a temut că și-ar fi provocat un traumatism similar unei leziuni întâlnite frecvent în accidentele rutiere. În urma consultației, medicii au stabilit însă că avea un nerv comprimat în zona gâtului și i-au prescris calmante pentru ameliorarea simptomelor.

Din fericire, starea lui nu a fost gravă, iar acum este în perioada de recuperare. Acum, privind în urmă, Samuel spune că întâmplarea l-a făcut să își schimbe perspectiva asupra grabei de zi cu zi.

„Principalul lucru pe care l-am învățat este să nu mă mai grăbesc. Nu merită să îți sacrifici sănătatea doar pentru a ajunge la timp la serviciu”, a declarat el.