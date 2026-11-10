Holera face ravagii în 2026! Peste 3.000 de oameni au murit. Care este regiunea cea mai afectată

Holera continuă să facă ravagii la nivel internațional, provocând peste 3.000 de decese în primele nouă luni ale anului 2026, a anunțat Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Peste 3.000 de victime în urma epidemiei de holeră din 2026 Foto: Shutterstock

Deși cifrele preliminare arată o tendință de scădere față de anul 2025 – considerat cel mai sângeros an din ultimul sfert de secol din cauza acestei maladii –, boala continuă să răpună mii de persoane lipsite de condiții de igienă de bază.

În ciuda bilanțului dureros, experții internaționali susțin că obiectivul de eradicare parțială și reducere cu 90% a incidenței globale până în 2030 rămâne tangibil, cu condiția accelerării campaniilor de imunizare, potrivit ProTv.

Africa, epicentrul epidemiei de holeră

Cea mai expusă și lovită regiune a planetei rămâne de departe continentul african, unde se înregistrează marea majoritate a deceselor. Dr. Lorenzo Pezzoli, directorul departamentului de boli bacteriene cu potențial epidemiologic din cadrul OMS, a prezentat tabloul epidemiologic la Geneva, amintind gravitatea ultimilor doi ani:

„2025 a fost cel mai grav an, prin prisma victimelor holerei, de după 1999, cu aproape 7.900 de decese – dintre care multe au survenit înainte ca acele persoane să aibă acces la îngrijiri medicale. Pentru 2026, deși datele preliminare din primele nouă luni ale anului indică o scădere a numărului de decese, peste 3.000 de persoane au murit totuși din cauza acestei boli, care poate fi însă evitată și tratată, iar aproape nouă din zece cazuri au fost înregistrate în Africa”, a subliniat medicul, conform Agerpres.

Situația umanitară este complicată suplimentar de factorii meteorologici extremi. Fenomenul climatologic El Niño, aflat în plină desfășurare, amplifică riscul de contaminare, reprezentanții OMS avertizând că bacteria se răspândește cu aceeași repeziciune atât pe fondul inundațiilor masive, cât și în perioadele de secetă severă, când sursele de apă potabilă devin extrem de rare și compromise.

Obiectivul OMS pentru 2030: 71 de milioane de doze de vaccin și intervenții rapide în focare

Deși în țările dezvoltate holera a fost eradicată de mai multe generații prin simplul acces la canalizare și rețele de apă sigură, infecția bacteriană rămâne o amenințare letală, capabilă să provoace moartea prin deshidratare severă în doar câteva ore. Cu toate acestea, tratamentul este rapid, simplu și ieftin dacă este administrat la timp.

Pentru a stăvili flagelul, OMS și Alianța internațională pentru vaccinuri (GAVI) derulează un plan amplu ce vizează reducerea cazurilor cu 90% până în 2030. Prin intermediul Grupului Internațional de Coordonare (GIC), au fost furnizate peste 71 de milioane de doze de vaccin, asigurându-se transportul mult mai rapid al serurilor direct în focarele active.

Eforturile sunt concentrate prioritar în cele șapte state care au concentrat aproximativ 90% din cazurile și victimele anului trecut: Angola, Bangladesh, Republica Democratică Congo, Nigeria, Sudanul de Sud, Sudan și Yemen. În aceste teritorii, experții cartografiază districtele vulnerabile pentru a stabili planuri locale eficiente. Deși măsurile încep să funcționeze, dr. Pezzoli a insistat că mobilizarea trebuie să crească: „Răspunsul colectiv își arată fără îndoială roadele, dar el rămâne insuficient. Va trebui să ne dublăm eforturile”.