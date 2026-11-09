Clipe de panică la Asia Express! Mirela Vaida s-a lovit la cap în timpul unei probe: „Mă doare și acum”

Momente tensionate pentru Mirela Vaida la Asia Express 2026! Concurenta a avut parte de un incident neplăcut în timpul unei misiuni, după ce s-a lovit cu capul de portbagajul unei mașini. Deși durerea a fost puternică și a persistat, prezentatoarea TV și-a continuat cursa alături de Oana Tomoiagă.

Clipe de panică la Asia Express! Mirela Vaida s-a lovit la cap în timpul unei probe Foto: arhiva

Mirela Vaida s-a accidentat la Asia Express 2026, în timpul unei misiuni

Competiția Asia Express continuă să le pună la încercare răbdarea, rezistența fizică și capacitatea de adaptare a concurenților. În ediția difuzată duminică seară, 8 noiembrie, Mirela Vaida și colega sa de echipă, Oana Tomoiagă, au trecut printr-o serie de situații dificile, iar una dintre probe s-a încheiat cu un incident dureros pentru prezentatoarea TV.

În timpul unei misiuni, Mirela Vaida s-a lovit cu capul de portbagajul unei mașini. Impactul a fost suficient de puternic încât durerea să o urmărească și după producerea accidentului, însă concurenta a încercat să treacă rapid peste moment și să își continue traseul.

Vedeta a făcut chiar și o remarcă amuzantă în timpul probei, încercând să transforme întâmplarea într-un moment de mobilizare pentru echipa sa.

„Mă doare și acum, m-a lovit în moalele capului. Ăsta e un semn să ne revenim. Măcar una dintre noi să fie normală”, a spus Mirela Vaida, la Asia Express.

Prin ce alte peripeții au trecut Mirela Vaida și Oana Tomoiagă

Accidentarea nu a fost singura provocare pentru cele două concurente în ediția de duminică. Pe traseu, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au avut nevoie de ajutorul localnicilor pentru a ajunge la următorul punct al competiției.

După mai multe încercări, acestea au reușit să găsească o familie dispusă să le transporte cu mașina. În autoturism se aflau doi părinți și fiica lor, iar călătoria s-a dovedit mai lentă decât și-ar fi dorit participantele la concurs.

La un moment dat, familia a făcut o oprire pentru ca fetița să poată merge la toaletă și să fie schimbată. Pentru Oana Tomoiagă, pauza putea reprezenta o ocazie de a găsi o altă variantă de transport și de a câștiga timp în competiție.

Mirela Vaida a avut însă o altă abordare și i-a recomandat colegei sale să privească situația cu înțelegere. Prezentatoarea i-a amintit că amândouă sunt mame și cunosc foarte bine nevoile copiilor, explicând că familia care le ajuta avea nevoie de acel moment de răgaz.

Doar trei echipe au rămas în cursa pentru marele premiu Asia Express 2026

Sezonul actual al emisiunii Asia Express se apropie de final, iar competiția devine tot mai intensă. Din cele nouă echipe care au pornit inițial în aventură, au rămas în cursă doar trei.

Printre concurenții care luptă pentru trofeu și marele premiu se numără Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Gabi Torje și Alin Alexuc, precum și Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Pentru participanți, fiecare misiune poate face diferența, iar obstacolele întâlnite pe traseu pun la încercare atât condiția fizică, cât și relația dintre coechipieri.

În cazul Mirelei Vaida, incidentul din timpul probei a adăugat o nouă provocare unei curse deja solicitante, în care fiecare minut și fiecare decizie pot conta pentru continuarea competiției.