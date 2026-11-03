 Mirela Vaida s-a dezbrăcat pentru o probă în nămol la Asia Express. Ce propunere i-a făcut unui chinez: „Poţi veni în România?”
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Mirela Vaida s-a dezbrăcat pentru o probă în nămol la Asia Express. Ce propunere i-a făcut unui chinez: „Poţi veni în România?”

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Mirela Vaida a avut parte de experiențe memorabile în semifinala Asia Express - Drumul Mătăsii, difuzată pe 2 noiembrie 2026. Concurenta a trecut de la o probă care a obligat-o să renunțe la hainele elegante și să intre în nămol pentru a aduna pești și crabi, la un moment inedit petrecut în China. Găzduită peste noapte de un tânăr localnic, prezentatoarea a aflat că acesta nu este căsătorit și a venit imediat cu o propunere: să îi găsească o soție în România.

Mirela Vaida, pusă în situații neașteptate la Asia Express!
Mirela Vaida, pusă în situații neașteptate la Asia Express! Foto: Instagram

Mirela Vaida a fost nevoită să renunțe la haine pentru proba din nămol

Ziua nu a început deloc rău pentru Mirela Vaida. Concurenta era aranjată, parfumată și convinsă că urmează să aibă parte de o experiență plăcută. Numai că provocările de pe Drumul Mătăsii i-au dat rapid planurile peste cap.

Misiunea pe care a primit-o presupunea să intre într-o zonă plină de nămol și să adune pești și crabi. Odată ce a aflat ce o așteaptă, prezentatoarea și-a dat seama că ținuta elegantă nu era tocmai potrivită pentru o asemenea probă.

Mă uitam la mine, mă aranjasem cât de cât, mă parfumasem, mă dușasem, dormisem în vilă, plecasem bine, plecasem pe zen. Am avut o zi îngrozitoare până acum!”, a povestit Mirela Vaida.

Inițial, concurenta s-a bucurat pentru reușita Oanei Tomoiagă, însă entuziasmul i-a dispărut în momentul în care a aflat ce presupune misiunea.

„Cât de tare e Oana! Bravo!”, a spus prezentatoarea.

Când a înțeles că trebuie să pescuiască în nămol, reacția ei a fost pe măsură: „Asta e o veste bună ce mi-ați dat aici?”, a întrebat Mirela Vaida.

Nici Gabi Torje nu a ratat ocazia de a glumi pe seama situației, mai ales că artista pornise în cursă îmbrăcată elegant.

Doamna Mirela, bine că v-ați îmbrăcat elegant!”, i-a spus acesta.

Ce a făcut Mirela Vaida înainte să intre în nămol: „Nu e ca și cum ce am eu n-are toată lumea!”

Conștientă că nu putea participa la probă în hainele cu care plecase de dimineață, Mirela Vaida a început să se schimbe și să caute o variantă prin care să își protejeze ținuta. Situația a devenit și mai amuzantă în momentul în care a realizat că în apropiere se aflau și alți oameni.

Să iau și ăștia, să mă protejez un pic. (...) Nu puteam să intru cu sutienul alb satinat că mai aveam nevoie de el! (...) Cum mă dezbrac aici că era plin de pescari?!”, a spus Mirela Vaida.

În cele din urmă, concurenta a renunțat inclusiv la sutien, tratând întreaga întâmplare cu mult umor. Declarațiile sale au stârnit amuzamentul celor din jur, mai ales că prezentatoarea nu s-a ferit să facă glume despre situația în care ajunsese.

Nu e ca și cum n-ați mai văzut, că n-am ce să vă arăt, asta e! Nu e ca și cum ce am eu n-are toată lumea! (...) Ce să fac, asta-i viața! Dacă eram Loredana Chivu... dacă vouă v-a făcut ziua mai bună, eu mă bucur. Să vă meargă din plin!”, a mai spus concurenta.

Mirela Vaida i-a promis unui tânăr chinez că îi găsește soție în România

Tot în semifinala Asia Express - Drumul Mătăsii, Mirela Vaida a avut parte de o experiență cu totul diferită. De această dată, concurenta a trebuit să se descurce singură, după ce participanții au fost nevoiți să se despartă de partenerii lor și să caute individual un loc în care să înnopteze.

Absența Oanei Tomoiagă a făcut-o să resimtă și mai puternic dificultatea misiunii. Ajunsă pe străzile unei localități din China, prezentatoarea și-a dat seama cât de complicat va fi să găsească o gazdă.

„Eu cred că ăla a fost momentul în care m-a izbit realitatea, că eu sunt singură, că n-am cu cine să vorbesc, că nu ştiu ce şanse voi avea să găsesc un loc de cazare”, a mărturisit Mirela Vaida.

După mai multe încercări, concurenta a întâlnit doi tineri, iar unul dintre ei, pe nume Drick, a acceptat să o primească în casa sa. Deși la început a fost precaută, Mirela a descoperit că bărbatul era om de afaceri, locuia într-o vilă și se pregătise să își primească musafira cum se cuvine.

Odată ce au început să vorbească, prezentatoarea a aflat că tânărul nu este căsătorit și că încă nu și-a găsit partenera potrivită. A doua zi, la micul-dejun, Mirela Vaida a venit cu o propunere neașteptată și i-a promis că îl va ajuta să își găsească o soție în România.

„Trebuie să-ţi iei o nevastă bună, serios! Poţi veni în România? Avem multe femei care gătesc foarte bine mâncare tradiţională şi puteţi face o fuziune între bucătărie românească şi chinezească. Vino în România şi-ţi găsesc cea mai bună soţie”, i-a spus Mirela Vaida.

Gestul tânărului chinez a impresionat-o pe Mirela Vaida

Dincolo de glumele și momentele amuzante, experiența din China a avut și o latură emoționantă pentru concurentă. Mirela Vaida nu se aștepta să găsească atât de ușor o persoană dispusă să o găzduiască, mai ales într-un loc în care simțea că nu va avea prea multe șanse să primească ajutor.

Ospitalitatea lui Drick a surprins-o plăcut, iar comportamentul acestuia i-a lăsat o impresie foarte bună. Prezentatoarea a fost impresionată inclusiv de firea lui calmă și de grija pe care i-a arătat-o pe parcursul șederii.

După o noapte petrecută în casa tânărului, Mirela s-a trezit în jurul orei 5:00 dimineața și l-a găsit deja în bucătărie, pregătind mâncarea pentru musafira sa.

Mi s-a părut efectiv o minune să pot găsi într-un sat în care simţeam că n-o să găsesc niciun suflet de om pe un băiat atât de bun”, a mărturisit concurenta.

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