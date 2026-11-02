 Ghinion teribil pentru Mirela Vaida la „Asia Express”. Ce a pățit în timpul cursei. „Nu mai înțelegeam nimic”
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Ghinion teribil pentru Mirela Vaida la „Asia Express”. Ce a pățit în timpul cursei. „Nu mai înțelegeam nimic”

#Asia Express
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Aventura de pe Drumul Mătăsii i-a adus o surpriză neplăcută Mirelei Vaida. În timpul unei curse contra cronometru la „Asia Express”, concurenta s-a confruntat cu dificultăți mari de comunicare din cauza cărora a pierdut timp prețios. Neînțelegerile au dus-o pe un drum greșit, așa că a fost nevoită să se dea jos din mașina care a luat-o la ocazie și să caute alt vehicul.

Mirela Vaida
Mirela Vaida Foto: Instagram

Mirela Vaida, ghinion mare în cursă

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă fac o echipă excelentă în cadrul competiției și au reușit de fiecare dată să se înțeleagă cu localnicii și să ducă la bun sfârșit probele. Cu toate acestea, vedetele au avut probleme în timpul cursei.

Când în sfârșit au crezut că au găsit o mașină care le va duce până la destinație, speranțele lor s-au spulberat rapid. Șoferița nu a înțeles exact unde trebuie să meargă, așa că a greșit drumul.

„Unde mă duci, în vie? N-am ce să caut în livadă!”, a spus Mirela Vaida.

Situația a fost extrem de dificilă pentru cele două concurente deoarece nu reușeau să se înțeleagă cu șoferița în privința destinației. Mirela Vaida nu mai știa cum să îi explice femeii unde trebuie să ajungă, așa că cele două au rugat-o să oprească într-o parcare. 

„Nu mai înțelegeam nimic din ce spune”, a povestit concurenta.

Inițial, nu a vrut să renunțe și se gândea să rămână în mașină până vedea steagul roșu. „Nu mă dau jos până nu văd steagul! Eu nu mă dau jos. Ori mă duci la destinație, ori de mine nu scapi azi!”, a spus concurenta.

Mirela Vaida a fost extrem de dezamăgită când și-a dat seama că nu are nicio șansă să ajungă la destinație cu acea mașină. „Credeam că l-am prins pe Dumnezeu de picior că am găsit-o pe femeia aia!”, a mai mărturisit artista.

Promisiunea pe care Mirela Vaida i-a făcut-o unui localnic, om de afaceri

Mirela Vaida a trăit o experiență de neuitat în timpul competiției Asia Express, unde căutarea unui loc de cazare pentru noapte s-a transformat într-o întâlnire memorabilă. În încercarea de a găsi un adăpost, concurenta a bătut la ușa lui Drick, un tânăr antreprenor local care i-a deschis casa cu o ospitalitate remarcabilă. Aceasta a aflat că tânărul este un om de afaceri necăsătorit, așa că i-a promis că îi va găsi o parteneră pe măsură.

„Trebuie să-ți găsesc o nevastă bună, serios! Poți veni în România? Avem multe femei care gătesc foarte bine mâncare tradițională și puteți face o fuziune între bucătăria românească și chinezească. Vino în România și-ți găsesc cea mai bună soție!”, i-a spus Mirela Vaida.

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