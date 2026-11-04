Soțul Mirelei Vaida se ocupă de cumpărături și îi alege chiar și cosmeticele. Ce rol are prezentatoarea TV în treburile casei

Mirela Vaida se bucură de o familie minunată și numeroasă, având în paralel o carieră de succes în domeniul televiziunii. Concurenta Asia Express a oferit un interviu sincer în care a vorbit despre cum s-a schimbat viața de cuplu de când ea și soțul ei, Alexandru Vaida, au adus pe lume trei copii.

Mirela Vaida și soțul ei. Foto: Facebook

Mirela Vaida și soțul ei nu mai au timp pentru vacanțe în doi

Cu sinceritatea cu care și-a obișnuit publicul, Mirela Vaida a recunoscut că, de când au devenit părinți, ea și soțul ei cu greu mai găsesc timp doar pentru ei. Vacanțele în doi au devenit doar o amintire, însă prezentatoarea TV spune că s-ar simți vinovată să plece fără copii.

Vedeta preferă să își petreacă timpul liber alături de întreaga familie și mărturisește că, deși o vacanță în doi ar însemna mai multă odihnă, agitația specifică unei familii numeroase îi aduce cea mai mare bucurie.

„Nu mai găsim! Ne și plângem pentru că de vreo 2 sau 3 ani nu mai avem vacanțe împreună. Acest lucru se simte, dar m-aș simți vinovată să plecăm acum fără copii. Am vacanțe foarte scurte, una vara și una iarna. Dacă și pe acestea le petrec fără ei, mă simt vinovată! Când prindem vara o săptămână sau două de vacanță, mergem împreună. Ei sunt destul de mari pentru a vizita și a explora, astfel că ne hrănim din a sta împreună. Sigur, dacă aș merge doar cu soțul, ar exista mai multă odihnă, dar prefer agitația din familie!”, a spus Mirela Vaida pentru Avantaje.

Care este secretul căsniciei dintre Mirela Vaida și Alexandru Vaida

Mirela și Alexandru formează un cuplu de mai bine de două decenii, iar prezentatoarea TV spune că secretul unei relații de durată este comunicarea. Cei doi își spun totul, se cunosc foarte bine și au învățat să gestioneze împreună situațiile dificile.

Atunci când vine vorba despre educația celor trei copii, vedeta recunoaște că, de multe ori, ajunge să îi dea dreptate soțului său, chiar dacă inițial are o altă abordare.

„Comunicarea noastră este secretul relației! Noi ne spunem orice. Soțul meu mă cunoaște foarte bine, știe cum să mă ia. Nu este vorba despre cine cedează primul într-o discuție. De multe ori, atunci când vine vorba despre educația copiilor, ajung la concluzia că el are dreptate. Poate că eu vreau să încălcăm puțin regulile și să îi las să facă ce vor, dar totul se poate întoarce împotriva mea! Avem 21 de ani de relație, este normal să ne cunoaștem și să știm cum să ne luăm atunci când vine vorba despre comunicare.”

Cum împart Mirela Vaida și soțul ei responsabilitățile în familie

Un alt detaliu pe care Mirela Vaida l-a făcut public este legat de modul în care ea și Alexandru își împart responsabilitățile în gospodărie. Prezentatoarea TV a dezvăluit că soțul ei se ocupă de cumpărăturile necesare casei, dar și de produsele sale cosmetice și de haine. Vedeta îl descrie drept un familist convins și un bărbat foarte implicat în viața familiei.

La rândul său, Mirela se ocupă de treburile casnice și de educația copiilor, fiind implicată în pregătirea temelor, a proiectelor și a activităților școlare. Aceasta spune că se simte foarte bine în bucătărie și atunci când petrece timp lucrând cu cei mici.

„Toate cumpărăturile le face soțul meu! Vă zic un secret: el îmi cumpără și cosmeticele. Soțul meu știe tot. Dacă îi spun că am nevoie de un tricou, îmi cumpără cinci. Este atent și implicat în viața de familie. El duce copiii la diferitele activități pe care le au pentru că ajunge mai devreme acasă. Eu mă ocup, însă, de casă, adică de tot ce înseamnă teme, mâncare, teste, evaluări, proiecte, lucrări de control. Eu sunt legată de casă, mă simt foarte bine în bucătărie sau atunci când lucrez cu micuții la diferite proiecte.”