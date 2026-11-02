 „Unele femei își distrug singure bărbații”. Cristina Șișcanu, despre femeile care își tratează partenerii ca pe niște copii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

„Unele femei își distrug singure bărbații”. Cristina Șișcanu, despre femeile care își tratează partenerii ca pe niște copii

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cristina Șișcanu revine cu un mesaj tranșant despre relațiile de cuplu. De această dată, jurnalista a abordat un subiect sensibil, referitor la femeile care, odată ajunse într-o relație, ajung să controleze modul în care partenerii lor își gestionează viața, alegerile și deciziile. Aceasta consideră că, deși unele femei au impresia că își ajută partenerii din iubire, grija dusă la extrem se poate transforma într-o formă de control, cu efecte negative asupra relației.

Cristina Șișcanu.
Cristina Șișcanu. Foto: Facebook

Cristina Șișcanu: „Iubirea nu înseamnă control”

Jurnalista a explicat că există femei care preiau toate responsabilitățile în cuplu, încearcă să organizeze fiecare aspect al vieții partenerului și ajung să îi dicteze inclusiv modul în care ar trebui să se comporte. În opinia sa, un asemenea comportament poate afecta dinamica unei relații, mai ales atunci când bărbatul nu mai este încurajat să ia propriile decizii și să își asume responsabilități.

„Îmi pare rău să spun asta, dar unele femei își distrug singure bărbații. Și culmea este că o fac din iubire. Îi iubesc atât de mult, încât ajung să-i trateze ca pe niște copii. Le organizează viața, le controlează deciziile, îi corectează permanent, le spun ce să facă, ce să nu facă, cum să se comporte și cum să gândească.

Și ele sunt convinse că toate acestea reprezintă dovezi de iubire. Numai că iubirea nu înseamnă control, iar grija excesivă poate deveni, la un moment dat, fără să ne dăm seama, o formă de infantilizare”, începe mesajul publicat de jurnalistă pe rețelele de socializare. 

Cristina Șișcanu: „Există femei care preiau absolut toate responsabilitățile într-o relație”

În continuarea mesajului său, Cristina Șișcanu a vorbit despre femeile care ajung să preia toate sarcinile și responsabilitățile dintr-o relație, convinse că partenerii lor nu ar putea să le gestioneze la fel de bine. Jurnalista consideră că, în timp, acest comportament îi poate determina pe bărbați să devină tot mai pasivi și să aștepte ca partenerele lor să ia deciziile în locul lor.

Mai mult, aceasta atrage atenția asupra unui paradox: femeile care ajung să controleze fiecare aspect al relației pot deveni, după o perioadă, nemulțumite tocmai de lipsa de implicare și inițiativă a partenerilor. Cu alte cuvinte, ajung să reproșeze un comportament pe care, fără să își dea seama, l-au încurajat chiar ele.

„Există femei care preiau absolut toate responsabilitățile într-o relație. Și nu pentru că bărbații lor ar fi neapărat incapabili, ci pentru că ele sunt convinse că nimeni nu poate face lucrurile la fel de bine ca ele. Și, încetul cu încetul, îi obișnuiesc să nu mai decidă, să nu mai aibă inițiative, să nu-și mai asume responsabilități.

Iar după câțiva ani, aceleași femei ajung să se plângă că au lângă ele niște bărbați pasivi, lipsiți de inițiativă, care așteaptă să li se spună tot timpul ce au de făcut. Și aici apare paradoxul, pe care foarte puține femei sunt dispuse să-l recunoască: ajung să nu mai suporte tocmai comportamentul pe care ele însele l-au încurajat.”

Ce mesaj le transmite Cristina Șișcanu femeilor aflate într-o relație

La final, jurnalista a subliniat că o relație sănătoasă nu ar trebui să se bazeze pe control și pe dorința unuia dintre parteneri de a decide în permanență pentru celălalt. În opinia sa, femeile ar trebui să le ofere bărbaților încredere și libertatea de a-și asuma propriile alegeri, fără să ajungă să îi trateze ca pe niște copii de care trebuie să aibă grijă în permanență.

Cristina Șișcanu consideră că iubirea presupune respect, încredere și susținere reciprocă, nu controlul fiecărui gest sau al fiecărei decizii. Aceasta a încheiat mesajul cu o observație tranșantă despre femeile care ajung să preia rolul de mamă în relația cu partenerii lor.

„Pentru că un bărbat nu are nevoie de încă o mamă, ci de o femeie care să-l iubească, să-l respecte și să aibă încredere în el.

Iar eu cred că una dintre cele mai mari greșeli pe care le poate face o femeie este să confunde iubirea cu nevoia de a controla totul. Pentru că, atunci când începi să te comporți ca mama bărbatului tău, nu ar trebui să te surprindă că, într-o bună zi, nu-l mai poți privi ca pe bărbatul de care te-ai îndrăgostit.

Desigur, un bărbat matur are responsabilitatea propriilor alegeri și nu poate pune lipsa lui de implicare pe seama partenerei. Dar nicio femeie nu poate pretinde că își dorește un partener puternic și independent, în timp ce îi contestă permanent capacitatea de a lua decizii.”

Ghid de cumpărături

lora si carmen harra
Carmen Harra a prezis că Lora va divorța de Ionuț Ghenu. Reacția neașteptată a artistei: „Nu îmi venea să cred” PrimeTime
image png
Martha Stewart, obligată să își ceară scuze după ce costumul ei de Halloween a stârnit un val uriaș de critici. „A fost lipsit de sensibilitate și nu a fost deloc amuzant” Vedete internaționale
image
„Nimănui nu-i pasă de o diplomă”. Cât câștigă românii fără facultate și de ce mulți regretă că nu au studii superioare adevarul.ro
image
Șantierul autostrăzii cu tuneluri din vestul României se apropie de final. Munții de pământ excavați au schimbat peisajul adevarul.ro

Parteneri

image
Cutremur în vestiar: primarul e furios și vrea să-l dea afară pe antrenorul care a dus echipa în play-off-ul SuperLigii! Există două nume de înlocuitori www.fanatik.ro
image
Vremea de mâine 3 noiembrie. Plouă fără oprire în mai multe judeţe. O regiune va fi lovită de viscol observatornews.ro
image
După scandalul blănurilor, Marcel Ciolacu spune că nu se gândește să facă nuntă: „Rămânem în probe, după modelul prezidențial” www.antena3.ro
image
Tucker Carlson susține că prim-ministrul Israelului, Netanyahu, face presiuni asupra lui Trump pentru a lansa un atac nuclear asupra Iranului. „Bibi îl sună în fiecare zi pentru asta”. Ce oficiali americani s-ar opune planului www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: „E omul potrivit să facă asta” as.ro
image
Cine este Sorina Docuz, partenera lui Ciolacu, și ce afaceri are. Cât ar fi costat, de fapt, blana care a atras toate privirile playtech.ro
image
Audienţa de la Dinamo – FCSB 2-1 a spulberat-o pe cea de la CSA Steaua – CS Dinamo 0-0! Câţi oameni au urmărit la TV cele două derby-uri www.fanatik.ro
image
Ce meserie practică mama Claudiei Ion? Deși concurenta Insula iubirii a spus că e polițistă, femeia se ocupă cu altceva www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Abilitățile de amantă iscusită au salvat-o de sărăcie! Regina neîncoronată a curtezanelor pariziene a ajuns contesă și muză okmagazine.ro
image
Fanii familiei regale, uluiți de noua fotografie cu Prințul Louis! Toți au observat un lucru neașteptat okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
Britney Spears, Kevin Federline foto Profimedia jpg
Nu-i ajungeau nici 40.000 de dolari pe lună, iar acum nu mai primește niciun ban de la fosta soție, Britney Spears Vedete internaționale
Anamaria Ferentz, Halloween printre apariții TV și interviuri!
#Exclusiv Click!
Anamaria Ferentz, Halloween printre apariții TV și interviuri! Artista își promovează piesa în El Salvador și Republica Dominicană: „Am câte 4–5 emisiuni în fiecare zi” Vedete românești
Daria Peltea a întors toate cele patru scaune la Vocea României și a ales echipa lui Smiley
#Exclusiv Click!
Din trupa Loredanei Groza, direct pe scena de la Vocea României! Daria Peltea a întors toate cele patru scaune și a ales echipa lui Smiley Vedete românești
Alex Velea și Antonia Instragram
Alex Velea, dezvăluiri despre cei doi băieți pe care îi are cu Antonia. Ce sfaturi le oferă pentru viitor Vedete românești
Sorina Docuz si Marcel Ciolacu jpg
Marcel Ciolacu ar fi renunțat la nunta cu Sorina Docuz după scandalul ținutelor de lux de la botezul copilului lui Alfred Simonis Vedete românești
Inna, criticată dur de Sanda Ladoși foto Instagram
De ce apare tot mai rar Inna la televizor. Artista a dezvăluit motivul pentru care preferă să stea departe de aparițiile televizate Vedete românești
banner Raluca Guslicov jpg
#Exclusiv Click!
Ce a învățat-o Stela Popescu pe Raluca Guslicov? Primul sfat pe care i l-a dat când a călcat în cabina de la teatru! Ce i-a spus Cristina Stamate la divorț? Vedete românești
Gabi Badalau jpg
„S-a umplut paharul!” Gabi Bădălău, reacție dură după ce Claudia Pătrășcanu a cerut ordin de protecție și decăderea sa din drepturile părintești Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Sorina Docuz l-a eclipsat pe Marcel Ciolacu la botezul fiului lui Aldred Simonis. Partenera fostului premier, într-o blană de chinchilla evaluată la peste 14.000 de dolari actualitate.net