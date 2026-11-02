„Unele femei își distrug singure bărbații”. Cristina Șișcanu, despre femeile care își tratează partenerii ca pe niște copii

Cristina Șișcanu revine cu un mesaj tranșant despre relațiile de cuplu. De această dată, jurnalista a abordat un subiect sensibil, referitor la femeile care, odată ajunse într-o relație, ajung să controleze modul în care partenerii lor își gestionează viața, alegerile și deciziile. Aceasta consideră că, deși unele femei au impresia că își ajută partenerii din iubire, grija dusă la extrem se poate transforma într-o formă de control, cu efecte negative asupra relației.

Cristina Șișcanu. Foto: Facebook

Cristina Șișcanu: „Iubirea nu înseamnă control”

Jurnalista a explicat că există femei care preiau toate responsabilitățile în cuplu, încearcă să organizeze fiecare aspect al vieții partenerului și ajung să îi dicteze inclusiv modul în care ar trebui să se comporte. În opinia sa, un asemenea comportament poate afecta dinamica unei relații, mai ales atunci când bărbatul nu mai este încurajat să ia propriile decizii și să își asume responsabilități.

„Îmi pare rău să spun asta, dar unele femei își distrug singure bărbații. Și culmea este că o fac din iubire. Îi iubesc atât de mult, încât ajung să-i trateze ca pe niște copii. Le organizează viața, le controlează deciziile, îi corectează permanent, le spun ce să facă, ce să nu facă, cum să se comporte și cum să gândească.

Și ele sunt convinse că toate acestea reprezintă dovezi de iubire. Numai că iubirea nu înseamnă control, iar grija excesivă poate deveni, la un moment dat, fără să ne dăm seama, o formă de infantilizare”, începe mesajul publicat de jurnalistă pe rețelele de socializare.

Cristina Șișcanu: „Există femei care preiau absolut toate responsabilitățile într-o relație”

În continuarea mesajului său, Cristina Șișcanu a vorbit despre femeile care ajung să preia toate sarcinile și responsabilitățile dintr-o relație, convinse că partenerii lor nu ar putea să le gestioneze la fel de bine. Jurnalista consideră că, în timp, acest comportament îi poate determina pe bărbați să devină tot mai pasivi și să aștepte ca partenerele lor să ia deciziile în locul lor.

Mai mult, aceasta atrage atenția asupra unui paradox: femeile care ajung să controleze fiecare aspect al relației pot deveni, după o perioadă, nemulțumite tocmai de lipsa de implicare și inițiativă a partenerilor. Cu alte cuvinte, ajung să reproșeze un comportament pe care, fără să își dea seama, l-au încurajat chiar ele.

„Există femei care preiau absolut toate responsabilitățile într-o relație. Și nu pentru că bărbații lor ar fi neapărat incapabili, ci pentru că ele sunt convinse că nimeni nu poate face lucrurile la fel de bine ca ele. Și, încetul cu încetul, îi obișnuiesc să nu mai decidă, să nu mai aibă inițiative, să nu-și mai asume responsabilități.

Iar după câțiva ani, aceleași femei ajung să se plângă că au lângă ele niște bărbați pasivi, lipsiți de inițiativă, care așteaptă să li se spună tot timpul ce au de făcut. Și aici apare paradoxul, pe care foarte puține femei sunt dispuse să-l recunoască: ajung să nu mai suporte tocmai comportamentul pe care ele însele l-au încurajat.”

Ce mesaj le transmite Cristina Șișcanu femeilor aflate într-o relație

La final, jurnalista a subliniat că o relație sănătoasă nu ar trebui să se bazeze pe control și pe dorința unuia dintre parteneri de a decide în permanență pentru celălalt. În opinia sa, femeile ar trebui să le ofere bărbaților încredere și libertatea de a-și asuma propriile alegeri, fără să ajungă să îi trateze ca pe niște copii de care trebuie să aibă grijă în permanență.

Cristina Șișcanu consideră că iubirea presupune respect, încredere și susținere reciprocă, nu controlul fiecărui gest sau al fiecărei decizii. Aceasta a încheiat mesajul cu o observație tranșantă despre femeile care ajung să preia rolul de mamă în relația cu partenerii lor.

„Pentru că un bărbat nu are nevoie de încă o mamă, ci de o femeie care să-l iubească, să-l respecte și să aibă încredere în el.

Iar eu cred că una dintre cele mai mari greșeli pe care le poate face o femeie este să confunde iubirea cu nevoia de a controla totul. Pentru că, atunci când începi să te comporți ca mama bărbatului tău, nu ar trebui să te surprindă că, într-o bună zi, nu-l mai poți privi ca pe bărbatul de care te-ai îndrăgostit.

Desigur, un bărbat matur are responsabilitatea propriilor alegeri și nu poate pune lipsa lui de implicare pe seama partenerei. Dar nicio femeie nu poate pretinde că își dorește un partener puternic și independent, în timp ce îi contestă permanent capacitatea de a lua decizii.”