 Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, a fost reținut într-un dosar de hărțuire sexuală. Prima reacție a fostului ministru
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Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, a fost reținut într-un dosar de hărțuire sexuală. Prima reacție a fostului ministru

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Scandal de proporții seismice în mediul universitar și juridic din Iași. Alexandru Toader, lector universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” și notar public, a fost reținut pentru 24 de ore de procurori într-un dosar penal de o gravitate extremă. 

Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut într-un dosar de hărțuire sexuală
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut într-un dosar de hărțuire sexuală Foto: arhivă

Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader este acuzat că a profitat de poziția sa didactică de autoritate pentru a constrânge două studente să accepte favoruri de natură sexuală în schimbul promovării examenelor. Anchetatorii au cerut arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, în timp ce tatăl său susține public că dosarul este o înscenare orchestrată pentru a-l discredita.

Mărturii șocante din culisele facultății: relații sexuale la catedră și în biroul notarial

Investigația penală a demarat în toamna anului trecut, având ca punct de plecare o anchetă de presă publicată de publicația locală Reporter de Iași. Potrivit probatoriului administrat de anchetatori, lectorul universitar aborda tinerele care picaseră examenele în prima sesiune, condiționând trecerea notelor de acceptarea unor avansuri intime.

Declarațiile uneia dintre studente conturează o presiune psihologică cinică: „Dacă tu vrei să continui în cariera asta, sunt nişte sacrificii de urmat. Şi-aşa nu poţi să înveţi nimic, ai emoţii, eşti prea emotivă, mai faci şi terapie pe treaba asta. Dar de ce să dai bani la terapie? Soluţia este să faci sex cu mine”, potrivit Libertatea.

Tânăra a cedat șantajului emoțional și a întreținut relații sexuale cu cadrul didactic, mai întâi chiar în incinta universității, în biroul acestuia, iar ulterior la sediul biroului notarial pe care Toader îl deține în centrul municipiului Iași. Copleșită de traumă, studenta a renunțat definitiv la cursurile facultății.

Ca primă măsură administrativă, conducerea Facultății de Drept de la UAIC decisese încă din noiembrie 2025 suspendarea completă a activității didactice a lui Alexandru Toader până la lămurirea aspectelor judiciare.

Acuzații de viol și folosirea funcției în scop sexual

Gravitatea faptelor a determinat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași să emită ordonanță de reținere pentru 24 de ore și să ceară mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Competența revine Curții de Apel datorită calității de notar public a suspectului.

Procurorii au formulat acuzații extrem de aspre: „În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior. Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele, ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze”, au transmis oficial reprezentanții Parchetului, precizând că măsurile preventive respectă prezumția de nevinovăție.

Tudorel Toader denunță un complot

Reacția tatălui suspectului a venit fulgerător pe rețelele sociale. Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a publicat un mesaj dur, susținând că reținerea fiului său este rezultatul unei răzbunări ghidate din umbră de o avocată cu probleme penale, menită să-i distrugă reputația publică prin intermediul unui scandal mediatic național.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru! De data aceasta, o avocată cu dosare penale, urmărind să îşi uşureze situaţia juridică, a motivat două studente să dea declaraţii nefavorabile lui, a trimis un jurnalist care să le înregistreze, a rezultat un subiect de presă la nivel naţional, ataşat de numele meu, iar în final, sesizarea din oficiu din prezentul dosar penal. Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni”, a scris fostul demnitar pe Facebook.

Tudorel Toader a adăugat că fiul său nu a știut nimic despre acuzații până în momentul reținerii și a reclamat lipsa dreptului la apărare: „Este în faţa unui dosar deja format, de care a fost total străin, considerat vinovat şi lipsit de libertate. Exprim încrederea că magistraţii vor constata acest abuz şi îl vor pune în libertate”.

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