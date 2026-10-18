 Imagini cu arestarea tatălui vitreg al Carlei, românca ucisă în Anglia! Detaliile tulburătoare dezvăluite de procurori
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Imagini cu arestarea tatălui vitreg al Carlei, românca ucisă în Anglia! Detaliile tulburătoare dezvăluite de procurori

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Poliția britanică a făcut publice imagini cu momentul arestării bărbatului acuzat de uciderea Carlei Georgescu, studenta româncă găsită fără viață în camera de cămin din Preston, Anglia. Suspectul este chiar tatăl vitreg al tinerei, iar imaginile surprind o atitudine impasibilă în timp ce oamenii legii îi pun cătușele.

Poliție Marea Britanie
Poliție Marea Britanie Foto: Istock

Carla era studentă în anul al doilea la Psihologie și a fost găsită moartă chiar în ziua în care împlinea 20 de ani. De la începutul procesului, procurorii au prezentat detalii tulburătoare despre comportamentul bărbatului, în vârstă de 34 de ani, și despre presupusa obsesie pe care acesta ar fi dezvoltat-o față de tânără, potrivit BBC.

Imagini cu momentul arestării. Ce le-a spus poliția suspectului

În înregistrarea făcută publică de poliția britanică, agenții îl informează pe bărbat că este arestat în legătură cu moartea studentei românce.

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Foto: Lancashire Police

Ești arestat sub suspiciunea de omor. Pentru uciderea Carlei Georgescu în Preston”, se aude în momentul intervenției polițiștilor.

Suspectul nu pare să reacționeze puternic atunci când oamenii legii îi pun cătușele și nu neagă acuzația în acel moment, conform imaginilor prezentate.

Camerele de supraveghere l-au surprins, de asemenea, mergând pe stradă cu o pătură trasă peste cap. Anchetatorii au prezentat aceste imagini în contextul investigației privind moartea tinerei și al încercărilor bărbatului de a nu fi recunoscut pe înregistrările video.

Cazul a scos la iveală informații grave despre relația dintre suspect și Carla, procurorii susținând că bărbatul dezvoltase o obsesie față de fiica sa vitregă.

Procurorii vorbesc despre o obsesie și despre gelozie

Printre probele prezentate de anchetatori s-ar număra fotografii obișnuite ale Carlei, care ar fi fost modificate ulterior pentru a avea conținut sexual, precum și înregistrări video indecente.

Una dintre acuzațiile șocante vizează o păpușă de dimensiuni umane pe care bărbatul ar fi confecționat-o și ar fi îmbrăcat-o cu o cămașă de noapte a tinerei. Potrivit procurorilor, acesta ar fi întreținut relații sexuale cu manechinul.

Anchetatorii încearcă să stabilească și ce anume ar fi declanșat furia suspectului înainte de moartea Carlei. Conform informațiilor prezentate în proces, tânăra urma să se întâlnească în România cu un băiat pe care îl cunoscuse pe internet.

Procurorii susțin că tatăl vitreg ar fi fost măcinat de gelozie la gândul acestei întâlniri. Acest aspect este analizat în cadrul dosarului, alături de celelalte probe strânse de anchetatori.

Moartea Carlei Georgescu a fost descoperită chiar în ziua în care tânăra împlinea 20 de ani, iar cazul a scos la iveală detalii tulburătoare despre acuzațiile formulate împotriva tatălui său vitreg. Imaginile arestării reprezintă o parte a materialului făcut public de poliția britanică în legătură cu ancheta.

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