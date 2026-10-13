Bryan Cranston, despra cauza morții lui RJ Mitte, fiul său din „Breaking Bad”: „De ce? Ne scriam mesaje cu câteva săptămâni în urmă”

Bryan Cranston, actorul care l-a interpretat pe Walter White în celebrul serial „Breaking Bad”, a transmis un mesaj emoționant după moartea lui RJ Mitte, actorul care a jucat rolul fiului său în producția americană. Cranston a vorbit despre relația apropiată pe care o avea cu tânărul actor și despre ultimele lor conversații, în care încercau să stabilească o întâlnire.

Bryan Cranston, devastat de moartea lui RJ Mitte Foto: Profimedia

Vestea morții lui RJ Mitte, cunoscut publicului internațional pentru rolul lui Walter White Jr. din „Breaking Bad”, l-a afectat profund pe Bryan Cranston. Cei doi au format pe ecran una dintre relațiile centrale ale serialului, iar legătura lor a continuat și după încheierea filmărilor.

În mesajul său, Cranston și-a amintit de perioada în care Mitte a fost distribuit în producție, când avea doar 14 ani. Actorul a vorbit despre determinarea acestuia și despre felul în care și-a construit cariera în ciuda dificultăților provocate de paralizia cerebrală.

Bryan Cranston, mesaj emoționant după moartea lui RJ Mitte

Actorul american a mărturisit că vestea l-a copleșit și a rememorat începuturile colaborării lor în serialul care i-a făcut celebri în întreaga lume.

„Sunt cuprins de o tristețe adâncă în timp ce scriu aceste rânduri. RJ Mitte, fiul meu drag din Breaking Bad, a murit. L-am cunoscut când avea doar 14 ani, când a fost distribuit în rolul lui Walter White Jr., un rol pe care l-a jucat cu atâta bucurie și entuziasm. Născut cu paralizie cerebrală, el nu a folosit niciodată această provocare ca scuză pentru nimic. A făcut față programului solicitant de filmări cu o mare determinare”, a spus Bryan Cranston.

În „Breaking Bad”, RJ Mitte a interpretat un adolescent care trăiește într-o familie marcată de secrete, conflicte și consecințele deciziilor luate de tatăl său.

„De ce? Ne scriam mesaje cu câteva săptămâni în urmă”

Unul dintre cele mai dureroase aspecte evocate de Bryan Cranston este faptul că el și RJ Mitte discutaseră recent despre posibilitatea de a lua prânzul împreună.

Actorul a vorbit despre șocul provocat de veste și despre întrebările care au rămas fără răspuns.

„Este cu adevărat devastator să aud că și-a luat viața. De ce? Ne scriam mesaje acum doar câteva săptămâni, încercând să stabilim când am putea lua prânzul împreună. Nu știu dacă acel prânz i-ar fi schimbat viitor”, a adăugat Bryan Cranston.

Mărturia sa evidențiază durerea resimțită de cei care pierd pe cineva apropiat și încearcă să înțeleagă evenimentele care au precedat tragedia.

Cine a fost RJ Mitte, actorul care l-a interpretat pe fiul lui Walter White

RJ Mitte a devenit cunoscut la nivel internațional prin rolul lui Walter White Jr., numit și Flynn, în serialul „Breaking Bad”. Personajul este fiul adolescent al profesorului de chimie Walter White, interpretat de Bryan Cranston.

Producția urmărește transformarea lui Walter White, un profesor diagnosticat cu cancer, care ajunge să producă și să distribuie droguri. În timp ce personajul principal se afundă tot mai mult în lumea criminală, familia sa încearcă să facă față schimbărilor și secretelor care îi afectează viața.

Relația dintre Walter White și fiul său reprezintă una dintre componentele emoționale importante ale poveștii. Walter își iubește familia, însă deciziile sale și implicarea în traficul de droguri pun în pericol tocmai oamenii pe care pretinde că vrea să-i protejeze.

Interpretarea lui RJ Mitte a fost cu atât mai relevantă cu cât actorul are el însuși paralizie cerebrală, asemenea personajului pe care l-a jucat.

RJ Mitte a vorbit prin rolul său despre viața cu paralizie cerebrală

Paralizia cerebrală este o afecțiune neurologică asociată unor leziuni sau tulburări de dezvoltare a creierului apărute în perioada timpurie a vieții. Aceasta poate afecta mișcarea, postura și coordonarea, manifestările fiind diferite de la o persoană la alta.

În cazul lui RJ Mitte, experiența personală a oferit o dimensiune aparte interpretării personajului Walter White Jr. Actorul a demonstrat că persoanele cu dizabilități pot avea o prezență importantă în producțiile de televiziune și pot contribui la reprezentarea mai diversă a experiențelor umane pe ecran.

Prin rolul din „Breaking Bad”, Mitte a devenit cunoscut unui public larg, iar personajul său a rămas legat de povestea familiei White.

„Breaking Bad”, serialul care i-a adus celebritatea lui Bryan Cranston

Lansat în 2008, „Breaking Bad” a devenit una dintre cele mai cunoscute producții dramatice de televiziune. Serialul îl urmărește pe Walter White, un profesor de chimie care începe să producă metamfetamină după ce află că suferă de cancer, invocând inițial dorința de a-și asigura financiar familia.

Pe măsură ce povestea avansează, alegerile sale au consecințe tot mai grave asupra celor apropiați. Bryan Cranston a fost apreciat pentru interpretarea personajului principal, iar Aaron Paul, Anna Gunn, Dean Norris și RJ Mitte s-au numărat printre actorii care au contribuit la succesul producției.