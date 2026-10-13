RJ Mitte, actorul care l-a interpretat pe fiul lui Walter White în „Breaking Bad”, a murit la 34 de ani. Primele informații despre cauza morții

RJ Mitte, cunoscut pentru rolul lui Walter White Jr. din serialul „Breaking Bad”, a murit la vârsta de 34 de ani. Autoritățile din Texas investighează circumstanțele decesului, iar primele informații apărute în presă indică ipoteza sinuciderii. Actorul a fost și un susținător activ al drepturilor persoanelor cu dizabilități.

RJ Mitte, cunoscut pentru rolul lui Walter White Jr. din serialul „Breaking Bad”, a murit. Foto: captură

RJ Mitte a fost găsit fără viață în Texas. Poliția investighează cazul

Actorul american RJ Mitte, care a devenit cunoscut publicului internațional datorită interpretării fiului protagonistului din serialul „Breaking Bad”, a murit luni, 12 octombrie, la vârsta de 34 de ani. Decesul a fost confirmat de autoritățile din Texas și de familia sa, potrivit informațiilor publicate de CNN.

Reprezentanții Biroului Judecătorului de Pace din comitatul Cameron, zona Brownsville, au anunțat că împrejurările morții sunt investigate. Poliția a intervenit în urma unui apel de urgență primit în jurul orei prânzului, iar actorul a fost găsit decedat la sosirea echipajelor.

Anchetatorii au precizat că, până la acest moment, nu există indicii care să sugereze comiterea unei infracțiuni. Potrivit publicației TMZ, sinuciderea ar fi una dintre ipotezele luate în calcul, însă circumstanțele exacte ale decesului trebuie stabilite de autorități.

Familia actorului a transmis un mesaj de omagiu în care a evidențiat atât activitatea sa profesională, cât și implicarea în cauze umanitare, în special în sprijinul persoanelor cu dizabilități.

Rolul din „Breaking Bad” l-a transformat într-un nume cunoscut la nivel mondial

RJ Mitte a intrat în atenția publicului datorită personajului Walter White Jr., fiul protagonistului Walter White, interpretat de Bryan Cranston, în celebrul serial „Breaking Bad”.

Producția, difuzată între 2008 și 2013, urmărește transformarea unui profesor de chimie diagnosticat cu cancer într-un producător de metamfetamină. Serialul a devenit unul dintre cele mai apreciate titluri din istoria televiziunii americane, iar povestea familiei White a contribuit la succesul său internațional.

Personajul interpretat de Mitte este un adolescent care încearcă să-și găsească locul într-o familie afectată de secrete, tensiuni și decizii extreme. Walter White Jr. are paralizie cerebrală, la fel ca actorul care i-a dat viață, iar această experiență comună a adus un plus de autenticitate interpretării.

Succesul serialului i-a oferit lui RJ Mitte vizibilitate la Hollywood și i-a permis să vorbească despre reprezentarea persoanelor cu dizabilități în industria cinematografică.

Copilăria și începuturile carierei lui RJ Mitte

Născut în 1992, în Lafayette, statul Louisiana, RJ Mitte a crescut confruntându-se cu provocările asociate paraliziei cerebrale. Experiențele personale aveau să influențeze atât parcursul său profesional, cât și implicarea în proiecte dedicate incluziunii.

La vârsta de 14 ani, s-a mutat împreună cu familia la Hollywood, unde a început să participe la audiții și să obțină primele roluri în producții de televiziune.

Printre aparițiile sale timpurii s-au numărat participări în serialele „Everybody Hates Chris” și „7th Heaven”. În 2007, a avut o apariție în „Hannah Montana”, înainte de a obține rolul care avea să-i schimbe cariera un an mai târziu.

Deși actoria nu reprezenta inițial planul său de carieră, experiența acumulată pe platourile de filmare l-a convins să continue în această direcție.

„Breaking Bad” și succesul pe care actorul nu îl anticipase

Într-un interviu acordat la începutul lunii octombrie 2026, RJ Mitte a rememorat perioada în care lucra la „Breaking Bad” și a vorbit despre amploarea pe care avea să o atingă serialul.

Actorul explica faptul că membrii distribuției nu anticipau impactul pe care producția îl va avea asupra publicului și a industriei de divertisment.

„Pe atunci nici nu ne imaginam cât de important va deveni serialul”, povestea Mitte, evocând începuturile unei experiențe care avea să-i definească o mare parte din carieră.

Cu doar câteva zile înainte de moarte, actorul distribuise pe rețelele sociale fragmente din același interviu. În material, vorbea despre povestea familiei White și despre ambiția de a construi un parcurs profesional care să depășească, în timp, succesul obținut prin rolul său emblematic.

RJ Mitte, un susținător al incluziunii persoanelor cu dizabilități

Dincolo de activitatea sa în televiziune și film, RJ Mitte s-a implicat în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și în susținerea unei reprezentări mai autentice a acestora în industria divertismentului.

Actorul a fost ambasador al organizațiilor United Cerebral Palsy și Shriners Children's și a participat la proiecte derulate prin intermediul Fundației Mitte.

Prin aparițiile publice și prin activitatea sa profesională, a încercat să schimbe percepțiile despre persoanele cu dizabilități și să arate că acestea pot avea cariere de succes în domenii în care reprezentarea lor rămâne limitată.

În 2021, a interpretat rolul principal în filmul „Triumph”, inspirat de povestea unui adolescent cu paralizie cerebrală care își dorește să facă parte din echipa de lupte a liceului. Experiențele personale ale actorului l-au ajutat să se conecteze cu personajul, care trebuie să depășească prejudecățile și obstacolele întâlnite în drumul spre îndeplinirea visului său.

Mitte a povestit că, în copilărie, au existat persoane care i-au spus că nu va putea duce o viață obișnuită sau că nu va avea o carieră de succes. Parcursul său profesional a devenit, în acest context, și un exemplu al importanței accesului la oportunități și al combaterii stereotipurilor.

Ultimele proiecte ale actorului

RJ Mitte a continuat să lucreze în industria cinematografică și după încheierea serialului „Breaking Bad”. Printre producțiile în care a apărut se numără serialul „Switched at Birth”, în care și-a demonstrat versatilitatea dincolo de rolul care l-a făcut celebru.

În vara anului 2026, actorul a jucat alături de Finn Wittrock în filmul „Westhampton”, continuându-și activitatea într-o perioadă în care își dorea să exploreze noi direcții profesionale.

Moartea sa, la numai 34 de ani, pune capăt unui parcurs care a îmbinat succesul artistic cu implicarea socială. Pentru milioane de telespectatori, RJ Mitte va rămâne asociat cu Walter White Jr., personajul prin care a contribuit la una dintre cele mai memorabile povești din televiziunea contemporană.