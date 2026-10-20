„Justițiarul de Berceni” a fost reținut de autorități. Care sunt acuzațiile aduse

Alexandru Constandachi, cunoscut în mediul online drept „Justițiarul de Berceni”, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar în care este acuzat de lipsire de libertate și lovire sau alte violențe. Procurorii solicită arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, iar cererea urmează să fie analizată de instanță.

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Acuzațiile aduse

Anchetatorii susțin că incidentul a avut loc pe 31 august 2026, în municipiul Ploiești. Conform Poliției Prahova, cei doi bărbați ar fi organizat o întâlnire sub pretextul unei interacțiuni cu o adolescentă de 16 ani, pentru a-l atrage într-o capcană pe un tânăr de 25 de ani, potrivit Digi24.

Ulterior, aceștia ar fi blocat cu autoturismele ieșirile victimei, ar fi scos-o cu forța din mașină și i-ar fi restricționat libertatea de mișcare. Polițiștii susțin că bărbatul ar fi fost și agresat fizic.

Luni, 19 octombrie, au avut loc percheziții la două adrese din București. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor, un electroșoc și alte obiecte considerate relevante pentru anchetă.

De asemenea, a fost găsită o armă de tip airsoft împreună cu muniția aferentă, urmând să fie verificată legalitatea deținerii acesteia.

Cine este bărbatul agresat

Potrivit informațiilor din anchetă, persoana vătămată este un tânăr de 25 de ani care, în vara anului trecut, a avut relații sexuale cu o adolescentă de 16 ani cunoscută online.

În urma unei sesizări, autoritățile au deschis la acel moment un dosar penal pentru viol, investigațiile fiind desfășurate separat de cazul în care este vizat acum Alexandru Constandachi.

Cunoscut pe rețelele sociale ca „Justițiarul de Berceni”, acesta și-a construit notorietatea prin videoclipuri în care pretinde că identifică și confruntă persoane pe care le consideră potențiali agresori sexuali, susținând că desfășoară o formă de „activism civic”. În prezent, însă, ancheta vizează exclusiv faptele pentru care a fost reținut și pentru care procurorii au formulat acuzații.